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СБУ сообщила о подозрениях еще пяти коллаборантам в Херсоне, на Донетчине и Луганщине

29 июня 2022, 22:27

СБУ сообщила о подозрениях еще пяти коллаборантам в Херсоне, на Донетчине и Луганщине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 5 коллаборантам, которые заняли «должности» в оккупационных структурах на территориях, захваченных Россией.

Как информирует пресс-служба СБУ, перед законом предстанет банкир, который в сговоре с российскими кураторами создал и возглавил в Мариуполе «псевдообразование, по своему функционалу напоминающее "центробанк ДНР"».

Кроме того, СБУ подозревает еще двух коллаборантов, согласившихся временно возглавить незаконные структуры в Троицком и Сватовском районах Луганской области.

Также о подозрении собщено депутатке Меловского поселкового совета, представлявшей запрещенную в Украине партию «ОПЗЖ». Женщина добровольно стала «заместителем председателя Меловской районной администрации ЛНР».

В Херсоне сторонница «русского мира» во время временной оккупации города добровольно заняла «должность» так называемого «начальника департамента образования и науки».

«По всем этим лицам СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). "Карьера" в оккупационных властях может стоить им 10 лет заключения», — подчеркивают в СБУ.

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