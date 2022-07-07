Мясо, гречка, кетчуп: Житель Донецка показал цены на продукты

В оккупированном Донецке можно заказать доставку продуктов на дом. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Игорь.
«Единственный супермаркет, который осуществляет доставку — это "Манна" (работает на захваченных мощностях гипермаркета "Метро" — ред.)», — рассказал дончанин.
Игорь воспользовался этой возможностью. За доставку с него ничего не взяли, так как сумма покупки превысила 1000 рублей или 500 гривен (на подконтрольных «ДНР» территориях в магазинах указывают цены на этикетках в рублях и гривнах, группировка устанавливает курс один к двум).
Продукты дончанину привезли в пяти пакетах. Он приобрел мясо (цена за 1 кг):
Гречку Игорь заказал в пачке по цене 109 рублей (55 гривен) за килограмм, в банках готовую к употреблению — по 80 рублей (40 гривен), рис — в банках по 72 рубля (36 гривен).
Кроме того, в состав заказа вошли (цена за 1 кг):
Игорь приобрел также:
Еще дончанин купил перец, лавровый лист, сухари, томатную пасту и некоторые другие продукты. В целом покупка, которая включала несколько килограммов мяса, обошлась в 4,5 тысячи рублей (2,25 тысячи гривен).
Ранее цены на продукты показал житель оккупированной Горловки.
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