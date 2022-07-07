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Мясо, гречка, кетчуп: Житель Донецка показал цены на продукты

07 июля 2022, 11:15

Мясо, гречка, кетчуп: Житель Донецка показал цены на продукты

В оккупированном Донецке. Скриншот В оккупированном Донецке. Скриншот

В оккупированном Донецке можно заказать доставку продуктов на дом. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Игорь.

«Единственный супермаркет, который осуществляет доставку — это "Манна" (работает на захваченных мощностях гипермаркета "Метро" — ред.)», — рассказал дончанин.

Игорь воспользовался этой возможностью. За доставку с него ничего не взяли, так как сумма покупки превысила 1000 рублей или 500 гривен (на подконтрольных «ДНР» территориях в магазинах указывают цены на этикетках в рублях и гривнах, группировка устанавливает курс один к двум).

Продукты дончанину привезли в пяти пакетах. Он приобрел мясо (цена за 1 кг):

  • гуляш свиной — 319 рублей (160 гривен);
  • куриное филе — 314 рублей (157 гривен);
  • куриные бедра — 270 рублей (135 гривен).

Гречку Игорь заказал в пачке по цене 109 рублей (55 гривен) за килограмм, в банках готовую к употреблению — по 80 рублей (40 гривен), рис — в банках по 72 рубля (36 гривен).

Кроме того, в состав заказа вошли (цена за 1 кг):

  • соль — 20 рублей (10 гривен);
  • бананы — 85 рублей (43 гривны);
  • свекла — 45 рублей (23 гривны);
  • лук — 49 рублей (25 гривен);
  • укроп — 349 рублей (175 гривен);
  • петрушка — 327 рублей (164 гривны).

Игорь приобрел также:

  • хлебцы — 42 рубля (21 гривна);
  • батон с семечками — 27 рублей (14 гривен);
  • нарезной батон — 31 рубль (16 гривен);
  • паштет — 94 рубля (47 гривен);
  • кетчуп — 60 рублей (30 гривен);
  • творог обезжиренный (400 г) — 141 рубль (71 гривна);
  • сыр (200 граммов) — 140 рублей (70 гривен).

Еще дончанин купил перец, лавровый лист, сухари, томатную пасту и некоторые другие продукты. В целом покупка, которая включала несколько килограммов мяса, обошлась в 4,5 тысячи рублей (2,25 тысячи гривен).

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