Мясо, гречка, кетчуп: Житель Донецка показал цены на продукты

В оккупированном Донецке. Скриншот

В оккупированном Донецке можно заказать доставку продуктов на дом. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Игорь.



«Единственный супермаркет, который осуществляет доставку — это "Манна" (работает на захваченных мощностях гипермаркета "Метро" — ред.)», — рассказал дончанин.



Игорь воспользовался этой возможностью. За доставку с него ничего не взяли, так как сумма покупки превысила 1000 рублей или 500 гривен (на подконтрольных «ДНР» территориях в магазинах указывают цены на этикетках в рублях и гривнах, группировка устанавливает курс один к двум).



Продукты дончанину привезли в пяти пакетах. Он приобрел мясо (цена за 1 кг):

гуляш свиной — 319 рублей (160 гривен);

куриное филе — 314 рублей (157 гривен);

куриные бедра — 270 рублей (135 гривен).

Гречку Игорь заказал в пачке по цене 109 рублей (55 гривен) за килограмм, в банках готовую к употреблению — по 80 рублей (40 гривен), рис — в банках по 72 рубля (36 гривен).

Кроме того, в состав заказа вошли (цена за 1 кг):

соль — 20 рублей (10 гривен);

бананы — 85 рублей (43 гривны);

свекла — 45 рублей (23 гривны);

лук — 49 рублей (25 гривен);

укроп — 349 рублей (175 гривен);

петрушка — 327 рублей (164 гривны).

Игорь приобрел также:

хлебцы — 42 рубля (21 гривна);

батон с семечками — 27 рублей (14 гривен);

нарезной батон — 31 рубль (16 гривен);

паштет — 94 рубля (47 гривен);

кетчуп — 60 рублей (30 гривен);

творог обезжиренный (400 г) — 141 рубль (71 гривна);

сыр (200 граммов) — 140 рублей (70 гривен).

Еще дончанин купил перец, лавровый лист, сухари, томатную пасту и некоторые другие продукты. В целом покупка, которая включала несколько килограммов мяса, обошлась в 4,5 тысячи рублей (2,25 тысячи гривен).

Ранее цены на продукты показал житель оккупированной Горловки.



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