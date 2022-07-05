«Полки бесконечные»: В оккупированной Горловке показали цены на алкоголь

В оккупированной Горловке. Скриншот

В оккупированной Горловке на полках супермаркета — большой ассортимент алкоголя. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Олег.



В супермаркете «Молоко» (работает на захваченных мощностях «Амстора») в июне несколько пролетов с многочисленными полками занимали алкогольные напитки. Самый большой выбор — вина и водки. На подконтрольных «ДНР» территориях в магазинах указывают цены на этикетках в рублях и гривнах, группировка устанавливает курс один к двум.



Олег продемонстрировал полки с водкой — много различных наименований. Цены тоже разные. В среднем 225 рублей (113 гривен) за поллитровую бутылку, но есть варианты и более дорогие, к примеру, за 950 рублей (475 гривен). За объем в 250 мл нужно отдать в среднем 100-115 рублей (50-58 гривен).

Средняя цена на розовое, белое, красное игристое вино в бутылке объемом 0,7 литров — 290-350 рублей (145-175 гривен).





На полках с элитным алкоголем представлены разные напитки. Есть и виски за 8-9 тысяч рублей, отметил Олег.

Слабоалкогольные напитки с разными вкусами продают по 75 рублей (38 гривен).

«Эти полки здесь бесконечные», — резюмировал горловчанин.

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