«ДНР»: Положения об исполнении смертной казни начнут действовать в 2025 году

Положения об исполнении смертной казни «уголовно-исполнительного кодекса» группировки «ДНР», который вступил в силу в пятницу, начнут действовать с 1 января 2025 года.



«Уголовно-исполнительный кодекс Донецкой Народной Республики вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением положений, для которых настоящим кодексом установлены иные сроки вступления в силу. <...> Положения настоящего кодекса об исполнении наказания в виде смертной казни вводятся в действие с 1 января 2025 года», — говорится в «кодексе».



Там отмечается, что смертная казнь на подконтрольной «ДНР» территории исполняется непублично путем расстрела. При исполнении смертной казни должны присутствовать «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач».



«Администрация учреждения, в котором исполнена смертная казнь, обязана поставить в известность об исполнении наказания суд, вынесший приговор, а также одного из близких родственников осужденного. Тело для захоронения не выдается и о месте его захоронения не сообщается», — уточняется в «кодексе».