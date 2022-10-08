Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека

В результате взрыва на Крымском мосту погибли как минимум три человека. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



По предварительным данным, погибли пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.



«В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК РФ.



По данным Mash, грузовик на рентгене не проверяли.



Отмечается, что водитель грузовика, по словам проверявших его работников ГИБДД, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, находилась паллетная пленка на поддонах. Он был полностью загружен.



«На этих кадрах фура, предположительно подорвавшаяся на Крымском мосту, пересекает пост ГИБДД. В прицеп автомобиля заглянули, но ничего подозрительного не увидели. Спустя несколько минут, судя по камерам, грузовик подорвался в движении», — говорится в сообщении.





Также опубликована информация о жителе Краснодара, на которого записана красная фура. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на свое имя.



Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался масштабный пожар. Разрушена часть переправы. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео.



Также появилась информация, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.