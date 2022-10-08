Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео

08 октября 2022, 10:13

Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео

Крымский мост. Фото: Михаила Подоляка Крымский мост. Фото: Михаила Подоляка

Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео.



Загоревшиеся цистерны с топливом уже потушили. На кадрах видно, что автомобильное полотно — разрушено.



РФ отменила все поезда в сообщении с Крымом, сообщили в РЖД. Кроме того, продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

В Офисе президента Украины прокомментировали взрыв на Крымском мосту.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал в Twitter советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался масштабный пожар. 

Смотрите также:



Еще по теме

Места
Крым Крымский мост
Прочее
Пожар Взрыв Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
10:13
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08:54
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08:14
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
23:45
В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►
17:00
Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение - городской голова
16:17
Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования офицеров РФ — Андрющенко
15:24
ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►
14:58
«ДНР» пообещала выплаты за частичную или полную утрату имущества из-за боев
14:34
«ДНР»: В ходе обстрела Донецка ранена девушка в микрорайоне Боссе
10:22
«ЛНР»: В результате взрыва на берегу Северского Донца пострадала женщина
09:32
Оккупанты устроили в Мариуполе «кулинарный» фестиваль
09:27
«ДНР»: За сутки от обстрелов погиб один человек, ранены пятеро
09:03
Оккупанты вывозят из Сватово оборудование медучреждений — Гайдай
08:43
Оккупанты минируют территорию вокруг Северодонецка — Стрюк
все новости
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
10:13
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
09:45
Константиновка ночью подверглась обстрелу
09:30
Обстрелы Донетчины: Шесть человек погибли, 17 — ранены
08:54
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08:14
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
23:45
В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►
22:37
Зеленский пояснил, какие удары по России считает превентивными
22:05
На оккупированной территории Запорожской области двое детей подорвались на мине и погибли
21:39
Россия могла доставить дроны-камикадзе в Беларусь для атаки запада Украины
21:07
СМИ: Россия предлагает странам ООН тайно голосовать за резолюцию против ее агрессии
20:29
СМИ: Зеленский и Путин согласились посетить саммит G20
19:33
Оккупанты повторно обстреляли Днепропетровскую область, один человек погиб – глава ОВА
19:20
В Святогорске и Лимане начали эксгумацию и перезахоронение погибших
17:59
Путин сегодня: В чем главная уязвимость президента России ►
все новости
ВИДЕО
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08 октября, 10:13
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08 октября, 08:54
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
08 октября, 08:14

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама