Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео

Крымский мост. Фото: Михаила Подоляка

Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео.





Загоревшиеся цистерны с топливом уже потушили. На кадрах видно, что автомобильное полотно — разрушено.





РФ отменила все поезда в сообщении с Крымом, сообщили в РЖД. Кроме того, продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.



В Офисе президента Украины прокомментировали взрыв на Крымском мосту.



«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал в Twitter советник Офиса президента Михаил Подоляк.



Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался масштабный пожар.



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