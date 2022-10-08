Крымский мост открыли для движения легковых авто

Крымский мост, который был утром поврежден взрывом, открыли для движения автотранспорта.



Как сообщил руководитель оккупационной «администрации» Крыма Сергей Аксенов, на данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.



Осуществляется реверсивное движение.



Для грузовых фур обещают подать паром «Керчь-2». Переправы ожидают около 150 грузовиков.





Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался масштабный пожар. Разрушена часть переправы. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео. Из-за взрыва погибли как минимум три человека.



Также появилась информация, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.