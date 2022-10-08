Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Крымский мост открыли для движения легковых авто

08 октября 2022, 16:50

Крымский мост открыли для движения легковых авто

Крымский мост, который был утром поврежден взрывом, открыли для движения автотранспорта.

Как сообщил руководитель оккупационной «администрации» Крыма Сергей Аксенов, на данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

Осуществляется реверсивное движение.

Для грузовых фур обещают подать паром «Керчь-2». Переправы ожидают около 150 грузовиков.



Напомним, сегодня утром на Крымском мосту начался масштабный пожар. Разрушена часть переправы. Момент взрыва грузовика на Крымском мосту со стороны Таманского полуострова попал на видео. Из-за взрыва погибли как минимум три человека.

Также появилась информация, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.

Еще по теме

Места
Крым Крымский мост
Прочее
Взрыв Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
12:49
СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ
10:57
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены женщина в Донецке и мужчина в Ясиноватой
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
10:13
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08:54
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08:14
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
23:45
В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►
17:00
Оккупированный Энергодар под обстрелами: пропало электричество и водоснабжение - городской голова
16:17
Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования офицеров РФ — Андрющенко
15:24
ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►
14:58
«ДНР» пообещала выплаты за частичную или полную утрату имущества из-за боев
все новости
17:55
В Турции заявили, что Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом
17:28
Энергетики за сутки вернули свет более 8 тысячам семей на Донетчине
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
15:57
Российские силы нанесли ракетный удар по Курахово: Повреждены многоэтажки, есть пострадавшие
15:33
Командовать войсками РФ в Украине назначили генерала Суровикина
15:14
Для въезда на освобожденные территории Донетчины нужен спецпропуск
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
12:49
СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ
12:26
Какие города на Донетчине попали под обстрел, рассказали в полиции
11:45
Официально: ВСУ освободили от захватчиков шесть населенных пунктов Луганщины
11:13
Российские силы вели активные обстрелы на Горловском направлении — Кириленко
10:57
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены женщина в Донецке и мужчина в Ясиноватой
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
все новости
ВИДЕО
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
08 октября, 13:08
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08 октября, 10:13
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08 октября, 08:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама