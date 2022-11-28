Россию признали государством-спонсором терроризма: какие будут последствия

Ряд международных организаций уже признали РФ государством-террористом или спонсором терроризма. Фото: Инсайдер Медиа

Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. «За» проголосовали 494 парламентария, 58 выступили против, 44 воздержались. Что означает новый статус РФ и сможет ли он повлиять на ход войны — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Резолюция на перспективу

Понятие «государство-спонсор терроризма» закреплено на законодательном уровне в США. Сейчас таковыми признаны Куба, Иран и Северная Корея. Для стран, которые получают этот статус, ограничивают внешнюю помощь. Для них вводится запрет на экспорт и продажу оборонной продукции. Кроме того, контролируется экспорт товаров двойного назначения — тех, которые применяют в мирных целях, но могут использовать и при создании вооружения. На страны и лиц, торгующих с государствами-спонсорами терроризма, тоже могут наложить санкции. То есть, этот статус, по сути, загоняет страну в экономический тупик и изоляцию. Если бы США признали Россию государством-спонсором терроризма, вопрос наказания РФ за совершенные в ходе войны преступления решился бы довольно быстро. В тоже время, Соединенные Штаты до сих пор не сделали этого. В Вашингтоне считают, что введенных в отношении России санкций пока что достаточно.



Что до резолюции, которую принял Европарламент, то РФ, если и почувствует юридические последствия, то не в ближайшей перспективе. В Евросоюзе пока что нет правовой базы для признания страны государством, которое поддерживает терроризм. Поэтому нет и перечня соответствующих санкций. Европарламент лишь призвал ЕС разработать механизмы ограничительных мер для государств-спонсоров терроризма и принять меры, чтобы инициировать международную изоляцию РФ. В том числе по поводу членства России в Совете Безопасности ООН.



Украинский МИД: резолюция Европарламента — «историческое» решение

В украинском министерстве иностранных дел резолюцию назвали «исторической». МИД подчеркивает, что Европарламент поддержал предложения украинской стороны к тексту документа. Среди них необходимость создания международного трибунала за преступления РФ. Украинские дипломаты просят применить к России усиленный санкционный режим за нарушение прав человека. А сами европарламентарии перед голосованием за резолюцию вспомнили о массовых убийствах в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане.



«Европарламентарии также осудили Россию за провоцирование "широкомасштабного" гуманитарного кризиса и "использование оружия" продовольствия и голода с глобальными последствиями. Авторы проекта также подсчитали, что Россия нарушает принципы Устава ООН, повлекла за собой гуманитарный кризис в Мариуполе и разрушила 95% города, перекрывает доступ украинцев к газу, электроэнергии, воде и интернету, а также к основным товарам и услугам», — прокомментировал принятое решение Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.



А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что статус страны-террориста на РФ скажется, прежде всего, репутационно.



«Такая страна, которая является страной-террористом, не сможет быть спонсором, например, культурных, спортивных, политических мероприятий. А для России это ключевой инструмент влияния на чужие элиты. Они постоянно были спонсорами каких-то международных федераций. Этого не будет. Это будет маркером для других государств, что со страной-террористом репутационно вообще не надо иметь никаких отношений. И это будет касаться не только Европы», — подчеркнул Подоляк.



Резолюция от НАТО: Россия — страна-террорист

Помимо определения страны-спонсора терроризма, в международном праве есть и понятие страна-террорист. И таковой Россию уже признала парламентская ассамблея НАТО. По словам народного депутата от фракции «Слуга народа» и главы постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егора Чернева, резолюция станет толчком к увеличению поставок вооружения. Он добавил, что в ней закреплен принцип, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.



Резолюция НАТО, как и решение Европарламента, станут основой для создания механизма взыскания репараций с РФ. Егор Чернев констатировал, что украинская позиция относительно создания трибунала постепенно получает поддержку на самых высоких международных площадках.



«За преступления против человечности, военные преступления, не имеющие срока давности и за преступление агрессии, наказание будет неотвратимым. Мы этого обязательно добьемся», — считает Чернев.



Обе резолюции в итоге также могут привести к полному эмбарго на торговлю энергоносителями с компаниями, аффилированными с РФ, а также к отключению от системы SWIFT денежных учреждений России.



Реакция России: окровавленная кувалда в ответ

Россия отреагировала на резолюцию в своем стиле. На мирные украинские города сразу же полетели десятки ракет. А Евгений Пригожин в ответ на инициативу Европарламента признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией предложил передать депутатам кувалду с бутафорскими следами крови.



Глава МИД Сергей Лавров после принятия резолюции намекнул на якобы невменяемость европарламентариев. В России повсеместно называют документ «частью заказной информационно-политической кампании, проводимой западом». Более того, Москва настаивает: Россия — не террорист, а наоборот, — борец с терроризмом.



«Россия всегда проявляла себя как ответственный участник антитеррористической деятельности. Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Черном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций», — сказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, имея в виду взрывы на «Северном потоке» и в Крыму.



Прокремлевские блогеры называют целью резолюции создание правовых оснований, чтобы конфисковать российские активы на территории ЕС и расширить список лиц, против которых можно ввести персональные санкции.



«Европарламент вновь подтвердил свою роль подручного в игре против России. Просчитано все было заранее», — пишут пропагандисты.



Они подчеркивают, что создание механизмов для привлечения РФ к ответственности может растянуться на годы. В тоже время своими действиями и непрерывным запуском ракет в направлении Украины Кремль подталкивает Евросоюз ко все более радикальным решениям. Пусть и принимают их довольно медленно.