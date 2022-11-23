Европарламент признал РФ государством-спонсором терроризма

Европейский парламент признал Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма. Об этом сообщает Euronews.



Отмечается, что за резолюцию проголосовали сегодня в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента, призвав к всеобъемлющей международной изоляции РФ.



Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал этот шаг Европарламента.



«Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире», - написал глава государства.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию «государством-террористом», также призвала создать специальный международный трибунал.