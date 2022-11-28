Росію визнали державою-спонсором тероризму: які будуть наслідки

Ряд міжнародних організацій вже визнали РФ державою-терористом чи спонсором тероризму. Фото: Інсайдер Медіа

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. «За» проголосували 494 парламентарі, 58 виступили проти, 44 утрималися. Що означає новий статус РФ і чи зможе він вплинути на перебіг війни читайте у статті «Новин Донбасу».



Резолюція на перспективу

Поняття «держава-спонсор тероризму» закріплено на законодавчому рівні у США. Нині такими визнані Куба, Іран та Північна Корея. Для країн, які набувають цього статусу, обмежують зовнішню допомогу. Для них запроваджується заборона на експорт та продаж оборонної продукції. Крім того, контролюється експорт товарів подвійного призначення - тих, які застосовують у мирних цілях, але можуть використовуватись і при створенні озброєння. На країни та осіб, які торгують із державами-спонсорами тероризму, також можуть накласти санкції. Тобто цей статус, по суті, заганяє країну в економічний глухий кут і ізоляцію. Якби США визнали Росію державою-спонсором тероризму, питання покарання РФ за скоєні під час війни злочини вирішилося б досить швидко. У той же час, Сполучені Штати ще не зробили цього. У Вашингтоні вважають, що введених щодо Росії санкцій поки що достатньо.



Щодо резолюції, яку ухвалив Європарламент, то РФ, якщо й відчує юридичні наслідки, то не у найближчій перспективі. У Євросоюзі поки що немає правової бази для визнання країни державою, яка підтримує тероризм. Тому немає й переліку відповідних санкцій. Європарламент лише закликав ЄС розробити механізми обмежувальних заходів для держав-спонсорів тероризму та вжити заходів, щоб ініціювати міжнародну ізоляцію РФ. У тому числі щодо членства Росії в Раді Безпеки ООН.



Українське МЗС: резолюція Європарламенту — «історичне» рішення

В українському міністерстві закордонних справ резолюцію назвали «історичною». МЗС наголошує, що Європарламент підтримав пропозиції української сторони до тексту документа. У тому числі необхідність створення міжнародного трибуналу за злочини РФ. Українські дипломати просять застосувати до Росії посилений режим санкції за порушення прав людини. А самі європарламентарі перед голосуванням за резолюцію згадали про масові вбивства у Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані.



«Європарламентарі також засудили Росію за провокування "широкомасштабної" гуманітарної кризи та "використання зброї" продовольства та голоду з глобальними наслідками. Автори проекту також підрахували, що Росія порушує принципи Статуту ООН, спричинила гуманітарну кризу в Маріуполі та зруйнувала 95% міста, перекриває доступ українців до газу, електроенергії, води та інтернету, а також до основних товарів та послуг», — прокоментував прийняте рішення уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.



А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що статус країни-терориста на РФ позначиться передусім репутаційно.



«Така країна, яка є країною-терористом, не зможе бути спонсором, наприклад, культурних, спортивних, політичних заходів. А для Росії це є ключовим інструментом впливу на чужі еліти. Вони завжди були спонсорами якихось міжнародних федерацій. Цього не буде. Це буде маркером для інших держав, що з країною-терористом репутаційно взагалі не треба мати жодних стосунків. І це стосуватиметься не лише Європи», — наголосив Подоляк.

Резолюція від НАТО: Росія — країна-терорист

Окрім визначення країни-спонсора тероризму, у міжнародному праві є і поняття країна-терорист. І такої Росію вже визнала парламентська асамблея НАТО. За словами народного депутата від фракції «Слуга народу» та голови постійної делегації України до ПА НАТО Єгора Чернєва, резолюція стане поштовхом до збільшення постачання озброєння. Він додав, що в ній закріплено принцип, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.



Резолюція НАТО, як і рішення Європарламенту, стануть основою створення механізму стягнення репарацій з РФ. Єгор Чернєв констатував, що українська позиція щодо створення трибуналу поступово отримує підтримку на найвищих міжнародних майданчиках.



«За злочини проти людяності, військові злочини, які не мають терміну давності та за злочин агресії, покарання буде невідворотним. Ми цього обов'язково досягнемо», — вважає Чернєв.



Обидві резолюції в результаті також можуть призвести до повного ембарго на торгівлю енергоносіями з компаніями, афілійованими з РФ, а також відключення від системи SWIFT фінансових установ Росії.



Реакція Росії: закривавлена кувалда у відповідь

Росія відреагувала на резолюцію у своєму стилі. На мирні українські міста одразу ж полетіли десятки ракет. А Євген Пригожин у відповідь на ініціативу Європарламенту визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією запропонував передати депутатам кувалду із бутафорськими слідами крові.



Глава МЗС Сергій Лавров після ухвалення резолюції натякнув на нібито неадекватність європарламентаріїв. У Росії повсюдно називають документ «частиною замовної інформаційно-політичної кампанії, проведеної Заходом». Більше того, Москва наполягає: Росія — не терорист, а навпаки — борець з тероризмом.



«Росія завжди проявляла себе як відповідальний учасник антитерористичної діяльності. Якщо окремим країнам або Європарламенту хочеться пошукати справжніх терористів, то пропонуємо уважніше подивитися і глибше розібратися в тому, що нещодавно відбулося в Балтійському і Чорному морях, а не брати участь у параді бутафорських резолюцій», — сказав заступник голови МЗС РФ Олег Сиромолотов, маючи на увазі вибухи на «Північному потоці» і у Криму.



Прокремлівські блогери називають метою резолюції створення правових підстав, щоб конфіскувати російські активи на території ЄС та розширити список осіб, проти яких можна запровадити персональні санкції.



«Європарламент знову підтвердив свою роль підручного у грі проти Росії. Прораховано все було наперед», — пишуть пропагандисти.



Вони наголошують, що створення механізмів для притягнення РФ до відповідальності може розтягнутися на роки. Водночас своїми діями та безперервним запуском ракет у напрямку України Кремль підштовхує Євросоюз до дедалі радикальніших рішень. Нехай і приймають їх досить повільно.