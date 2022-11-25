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«Возвращаться в Лиман раньше весны — рано». Интервью с главой городской администрации

Сергей Наконечный
25 ноября 2022, 06:50

«Возвращаться в Лиман раньше весны — рано». Интервью с главой городской администрации

Украинские силы освободили Лиман в начале октября. Фото: Донецкая ОВА Украинские силы освободили Лиман в начале октября. Фото: Донецкая ОВА

О том, что уже сделано для восстановления мирной жизни в Лиманской громаде Донецкой области после ее освобождения, стоит ли сейчас возвращаться в Лиман и какие меры предпринимают власти, чтобы помочь людям пережить зиму, обсудили с председателем Лиманской громады, начальником городской военной администрации Александром Журавлевым.

Александр Журавлев

 

 

— Какие шаги сейчас сделаны в Лиманской громаде для восстановления мирной жизни?

— На сегодняшний день проводятся работы по возобновлению поставок электроэнергии благодаря усилиям работников «Укрзализныци» и ДТЭК. Также восстанавливается и водоснабжение. Но в громаде очень много повреждений на коммуникациях. Работы очень много, а значит, и восстановление происходит не так быстро, как бы мы того хотели.

— Как сейчас в громаде решается вопрос отопления домов и подготовки к зиме?

— Сейчас мы выдаем буржуйки для жителей громады. Благодаря областной военной администрации мы получили 300 буржуек, 580 предоставил Красный Крест. Также мы получили субвенцию от правительства и закупаем у государственного предприятия «Лиманский лесхоз» дрова для раздачи населению. Красный Крест выделил 40 тонн топливных брикетов, которые мы тоже будем выдавать горожанам.

— Какая сейчас в громаде ситуация с рабочими местами? Есть ли планы по возобновлению предприятий и хозяйственной деятельности?

— С рабочими местами ситуация очень сложная. Фактически, работу возобновляют только коммунальные предприятия и малый бизнес — сфера торговли. Главной проблемой восстановления предприятий является отсутствие электроснабжения. В громаде расположено 39 сел и поселков, и в этих населенных пунктах основными работодателями были сельскохозяйственные предприятия. Пока не завершится процесс разминирования территорий громады, эти предприятия не смогут возобновить свою работу. Надеемся, что уже весной работники ГСЧС завершат разминирование населенных пунктов и приступят к очистке от взрывоопасных предметов сельскохозяйственных земель, и уже после этого предприятия возобновят свою работу.

— Какая ситуация с оказанием гуманитарной помощи? Достаточно ли ее для всех жителей громады и какие организации помогают людям?

— В Лимане работает гуманитарный штаб. Все волонтерские организации сначала обращаются туда, а мы занимаемся равномерным распределением помощи. Пока в громаде нет проблем с обеспечением продуктами питания. Наибольшее количество помощи получаем от Донецкой областной военной администрации, Краматорской районной военной администрации, Красного Креста и «Ангелов спасения».

— В городе возобновило работу отделение Ощадбанка. Что сейчас происходит с выплатами пенсий и других видов социальной помощи?

— В городе Лиман работает отделение и банкомат Ощадбанка, недавно начали работать отделение и банкомат ПриватБанка, работает «Укрпочта». Единоразовые выплаты от Красного Креста получили почти 10 тысяч жителей громады, пенсии выплачены практически на 90% по всей громаде. Впрочем, в вопросе пенсионного обеспечения есть небольшая проблема — люди, которые не получали пенсию сроком более полугода, должны пройти идентификацию. С 18 ноября в громаде постоянно будет находиться работник Пенсионного фонда. Вместе с ним мы будем проводить выездные приемы граждан, и я уверен, что этот вопрос мы решим в ближайшее время.

— Что сейчас происходит в селах громады?

— Если говорить о социальных выплатах, их обеспечивают работники «Укрпочты». Они посещают каждый населенный пункт и производят все выплаты, предусмотренные законом. Вместе с тем, миссию по доставке гуманитарной помощи в маленькие населенные пункты громады взяла на себя Лиманская военная администрация. У нас есть собственный транспорт, и привозим людям продукты питания, хлеб, все необходимые им товары, ведь торговые заведения в селах еще не возобновили свою работу. За каждым населенным пунктом закреплен староста, и все возникающие вопросы жизнедеятельности мы совместно стараемся как можно быстрее решать.

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— Проводятся ли сейчас мероприятия по эвакуации населения?

— Сейчас в Лиманской ОТГ проживает около 10 тысяч граждан. Мы стараемся убедить эвакуироваться семьи с маленькими детьми, маломобильными людьми хотя бы на зимний период. Ведь даже сейчас немного трудно представить, как пройдет зима в громаде, какова будет ситуация с отоплением, поэтому регулярно эвакуируем в более безопасные регионы по 5-7 человек. Конечно, это мало, но работа в этом направлении продолжается.

— Очень часто после освобождения населенных пунктов люди пытаются вернуться в свои дома. Что бы вы посоветовали жителям Лимана, которые успели уехать до оккупации города, а сейчас решили вернуться?

— Я бы посоветовал жителям громады возвращаться не раньше весны. На сегодняшний день еще нет желаемых условий для жизни в громаде, ведь школы не работают, с детскими садами большая проблема, отсутствует теплоснабжение. Мы не опускаем руки и ежедневно работаем над восстановлением инфраструктуры, но зимний период жителям громады лучше находиться в других городах нашего государства, где есть комфортные условия для жизни.

— Еще один важный вопрос — какова ситуация с медицинским обеспечением населения?

— На южной стороне Лимана начала работать больница. Там работают военные врачи, оказывающие помощь местному населению, работают волонтеры организации «Врачи без границ». Постепенно восстанавливаем первичное и вторичное звено предоставления медицинских услуг. Сейчас с семейным врачом проводим выездные приемы для того, чтобы обследовать жителей и предоставить соответствующие рекомендации или назначить лекарства.

— В громаде начали восстанавливать дороги. Что уже удалось сделать?

— Между селами Яровая и Дробышево восстановлен проезд по разрушенному мосту. В громаде ведется ямочный ремонт дорог. Это упрощает проезд для жителей, карет скорой, работников социальных служб, а значит, и способствует восстановлению жизни в громаде.

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