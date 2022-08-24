«Хочется жить». Как и почему люди эвакуируются из прифронтового Торецка в Донецкой области

Дети из Торецка во время эвакуации, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Торецк, или как его называют — «город шахтеров» расположен в 25 километрах от оккупированной Горловки. Несмотря на то, что жители города уже 8 лет живут на линии фронта, ситуация сейчас ухудшилась в разы — Торецк находится под круглосуточными обстрелами. Как следствие — отсутствие воды, газа, периодически электроснабжение, закрытие предприятий. Недавно из-за попадания снаряда в остановку погибли восемь мирных людей, почти ежедневно есть раненые. Понимая сложность ситуации, некоторые жители записываются на эвакуацию в более безопасные регионы, другие же — упорно сопротивляются.



Детали о жизни прифронтового Торецка — в репортаже Виктории Рощиной для «Новостей Донбасса».



«Страшно»

Проукраинская стела в Торецке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Торецк называют промышленным городом — здесь до полномасштабного вторжения РФ работали шахты, фенольный завод, машиностроительные предприятия, хлебокомбинат. Угольные предприятия добывали около 700 тонн угля в год. Впрочем, сейчас их работа практически сведена к нулю после попадания снарядов. Кроме того, предприятия предоставляли рабочие места жителям, которые теперь вынуждено остались без заработка.



Разрушенный обстрелами дом в Торецке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Николай, проработавший на одной из шахт почти 30 лет, говорит, что, несмотря на напряженную ситуацию в городе, пока не планирует ехать. «Каждый день "бух-бух". Но здесь у меня хозяйство, собаки, другие животные. Как я могу поехать и все бросить? — говорит мужчина и добавляет, что оккупантов здесь не ждет. — Я люблю Украину и не хочу здесь видеть оккупантов. Мне жилось хорошо».

Житель Торецкая Николай, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

К звукам обстрелов местные уже привыкли, потому что живут на передовой 9-й год. В городе до сих пор работают аптеки, магазины и рынок. На последнем, в основном, жители частного сектора продают то, что удалось вырастить на огороде и в саду. «Сливы по 20, груши по 10», — говорит жительница Торецка Надежда, которую встречаю на рынке. «Какая ситуация? Стреляют целыми днями, прячемся в погребах. Сидим без света, без газа, без ничего. Готовим еду на костре», — говорит женщина.



В Торецке работает рынок, где жители частного сектора продают то, что удалось вырастить в саду и огороде, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Воду ношу, свой огород, что-то продаю, чтобы по хозяйству что-нибудь купить». По словам женщины, от безработицы жителей спасает гуманитарная помощь.



Последствия обстрелов города Торецк в Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Трудная ситуация — бои, обстрелы. Страшно…», — говорит еще одна продавщица овощей Елена и добавляет, что не едет из города из-за нехватки средств. «Здесь хоть что-то вырастили — и уже есть что поесть, вода в колодце».



Жительница Торецкая Елена, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Страшно. Очень тяжело. Очень напряженная ситуация», — говорит местная Наталья. «Ждем лучше — чтобы был мир, понимание, чтобы жили в тишине дети, — добавляет женщина. — Пусть мы уже пожили, а детей жалко».



Жительница Торецкая Наталья, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Смерть

Четвертого августа при обстреле жилого квартала Торецка погибла местная полицейская Елена Гречко. Она 25 лет отдала службе в подразделениях криминальной полиции Донецкой области. «Была очень веселая всегда», — вспоминает знакомая погибшей Ирина.



Погибшая в результате обстрела Торецка полицейская Елена Гречко. Фото предоставлено редакции

«Она была лучиком солнца и настоящим другом», — рассказывает коллега женщины Владлен. «Очень ответственный сотрудник. Всегда производила свою работу вовремя, в полном объеме и качественно. Мы, руководители, всегда были уверены, что Елена сделает все, как надо», — говорит Владлен и добавляет, что женщина была очень положительной.



«Елена по характеру очень веселый человек, добрый и отзывчивый. Ни разу не встречал без улыбки на лице. Ее чувство юмора всегда помогало ей в трудные моменты. Елена очень любила свою работу и мечтала дослужить до подполковника. Это очень тяжелая потеря нашего коллектива», — заключает полицейский.



Место обстрела остановки в Торецке, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Всего во время артиллерийского обстрела погибли 8 человек, четверо были ранены. На месте трагедии до сих пор разбитые стекла, следы от снаряда и цветы.



Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко после трагедии отметил сверхважность эвакуации.



Последствия обстрелов города Торецк в Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским — ежедневно у нас есть погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!»— заявил глава региона.«Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя!»



Эвакуация

Последствия обстрелов города Торецк в Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В Торецке до сих пор остается около 19 тысяч человек. Почти каждый день местные власти организуют эвакуацию населения. Жителей отправляют в Кропивницкий, Днепр, Львов.



Андрей Замазий, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сейчас ситуация тяжелая», — говорит представитель местной военной администрации Андрей Замазий. «Оккупационные войска постоянно обстреливают город. Отсутствует вода, газоснабжение, электроснабжение исчезает два-три раза в неделю. Поэтому мы советуем людям уезжать. Впереди отопительный сезон и так как у нас все котельные на газовом топливе — ситуация очень тяжелая. Если будет меньше народа — меньше будет на нас нагрузка».



Жителей Торецка эвакуируют в более безопасные города и за границу, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В процесс эвакуации также привлекаются полицейские и спасатели. «У нас есть график и в соответствии с ним у нас эвакуация происходит по четным числам, — рассказывает местная спасательница Ирина Головко. — Место эвакуации мы меняем. В прошлый раз одно место было, сейчас другое это для безопасности».



Представительница ГСЧС в Торецке Ирина Головко во время эвакуации, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Спасатели в большинстве своем акцентируют внимание на помощи и транспортировке маломобильных людей, полицейские — на многодетных семьях и семьях с детьми. Также с эвакуацией и размещением людей местным властям помогают волонтеры. «Сначала марта я начал работать самостоятельно — с другом вывозили людей из Харьковской области», — рассказывает волонтер Сергей.



Волонтеры помогают эвакуироваться местным жителям с Донбасса. Фото предоставлено редакции

Затем на него вышли представители международной организации ADRA Ukraine, которая помогает вывозить людей из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Волонтеры говорят, что только из Донбасса с началом полномасштабного конфликта было эвакуировано более 11 тысяч человек — из Курахово, Бахмута, Торецкая, Краматорска, Славянска.



Волонтеры помогают эвакуироваться местным жителям с Донбасса. Фото предоставлено редакции

«За несколько месяцев после начала боевых действий с 24 февраля 2022 года организация оказала помощь около 7 миллионам ​​украинцев», — говорит представитель организации ADRA Ukraine Артем Ярошенко. «В частности, АDRA Ukraine оказывает помощь в эвакуации с горячих точек и социальный транспорт, продовольственную и финансовую помощь уязвимым слоям населения, временное убежище, содействие в восстановлении».



«Не хотелось, но пришлось»

Виктор с тремя сыновьями эвакуируется из Торецка из-за обострения ситуации, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Уже начало рядом ложиться — стало страшнее», — рассказывает Виктор Кандюрин — многодетный отец из Торецка. «Из-за того, что у нас трое сыновей, нас постоянно к эвакуации призывала полиция, но мы не ехали, пока мой старший сын не попросил об этом», — говорит мужчина. Пока он с семьей едет в Кропивницкий, надеясь там найти работу.



«В шахту попадания были, поэтому работы мне здесь теперь нет. А жить от гуманитарки до гуманитарки... Тем более, что эти ребята есть постоянно хотят», — объясняет мужчина и добавляет: «Пришлось, хотя не хотелось, конечно. До последнего сидели. У сына все друзья испуганы — тот уехал, тот. Поэтому он и настоял: "Папа, поехали"».



Татьяна с мамой эвакуируется из Торецка из-за обострения ситуации, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Во время эвакуации встречаю Татьяну, которая едет из города вместе с мамой и собакой. «Уезжаем, потому что страшно и хочется в какую-то мирную обстановку», — говорит девушка. «Все летает, свистит. Едем пока в неизвестность».



Ольга с сыном Артемом уезжает из Торецка из-за обострения ситуации, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Рядом с ней Ольга с восьмилетним сыном Артемом. «Ситуация такова уже 8 лет, но сейчас страшно. Оно рядом все пролетает, я за ребенка боюсь», — говорит женщина. «Немного стекла позади дома выбило. Упал снаряд или ракета. Спали последние дни в подвале. Что-то там делали дома, услышали "гром", как говорится — и в подвал. Хочется жить…» Она до последнего надеялась, что ситуация наладится. «Света нет, отопления не будет, воды нет… Надо ехать, спасаться».



Ее сын Артем добавляет: «Мне было страшно. Самое страшное было, когда мы с мамой спали — я в зале, а она на кровати и прилетело в школу. Это было очень сильно и очень страшно».



Девочка из Торецка во время эвакуации, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сложнее всех восьми лет»

Полицейские и спасатели Торецка говорят, что привыкли к работе на линии фронта, однако добавляют — ситуация ухудшилась в разы. «Сейчас обстрелы участились», — рассказывает начальник местного управления полиции Андрей Дзицюк.



Начальник местного управления полиции Торецка Андрей Дзицюк, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Если раньше это была только линия разграничения, то сейчас уже и центр подвергается обстрелам оккупантов. Обстановка напряженная и контролируемая, полиция находится на месте».

По словам Дзицюка, в основном в коллективе остались мужчины, а женщин перевели в более безопасные населенные пункты. «Если будет паника, то некому будет работать. Нужен здравый смысл, чтобы принимать нормальные решения в данной обстановке», — комментирует настроения в коллективе Андрей Дзицюк. «Мы выросли в Украине, принимали присягу народу Украины. Украина у нас единственная. Поэтому мы должны стоять до конца и защищать наш край», — заключает полицейский.



В городе нет водоснабжения, поэтому спасатели занимаются подвозом технической воды, а также совместно со скорой помощью и полицией выезжают на места обстрелов для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.



Жители Торецкого набирают техническую воду, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Все мы пошли сюда работать и говорят — обязанность дороже жизни, — говорит заместитель начальника местного ГСЧС Игорь Коржов. — Будем до последнего здесь работать, помогать. Хотим, чтобы все это завершилось как можно быстрее и чтобы люди были в безопасности».





За время полномасштабной войны Коржов еще раз убедился в важности работы. «Коллектив и команда — это мощное оружие для ликвидации чрезвычайных ситуаций. В одиночку мы никто, а вместе — большая сила. Все сможем и победим».



Жители Торецка стоят в очереди за гуманитарной помощью, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Обязанность»

Местные власти также остаются на местах. «У нас ожидание, чтобы все это как можно быстрее закончилось. Потому что это и для людей тяжело, и для нас. Хочется, чтобы был мир», — говорит представитель военной администрации Андрей Замазий. «Это обязанность любого гражданина — обеспечивать благо для нашей страны. Это даже не обсуждается, это наш долг».



Последствия обстрелов города Торецк в Донецкой области, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Несмотря на регулярные обстрелы, работает в Торецке и местная больница. «В очень тяжелых условиях мы работаем, особенно под бомбежкой — это очень тяжело, — рассказывает местная медсестра Татьяна Муравенко. — Больные тоже боятся. Но что делать? Работа — это работа. Люди болеют и в войну».



Медсестра местной больницы Торецка Татьяна Муравенко, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Проблем с медикаментами нет, трудности из-за отсутствия воды и света. «Света может не быть неделю. Это все проблема особенно для больницы. Ходим с фонариками и телефонами. Техническую воду подвозят, а питьевую больные пытаются сами привозить», — говорит медсестра.



Несмотря на обострение ситуации, врачи отмечают, что будут оставаться в городе, пока нужны людям. «Мы знали, куда мы идем. Мы давали клятву Гиппократа, мы военнообязаны», — говорит врач местной больницы Марина Малова.



Медсестра местной больницы Торецкая Татьяна Муравенко, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«А то когда было все хорошо — все работали и всех все устраивало, а когда произошла такая беда в Украине — то что мы вернемся и поедем? Нет. Мы граждане Украины, которые должны помогать сейчас людям».



Женщина добавляет, что надеется на победу. «Конечно же ждем победы. Я думаю, что у нас все будет прекрасно, мы будем дальше процветать и все еще узнают о прифронтовом городе Торецке!»



Эвакуация жителей Торецка, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса