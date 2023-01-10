«Удары возмездия»: Как вранье Минобороны РФ высмеивают и в Украине, и в России

Последствия ракетного удара по Краматорску, 8 января 2023 года. Фото: Новости Донбасса

«Удары возмездия» — эта формулировка впервые возникла после взрыва на Крымском мосту. С тех пор российское Минобороны называет так практически все обстрелы украинских городов. Активизировали так называемые удары возмездия после точного попадания ВСУ 1 января по макеевскому училищу, где базировались российские мобилизованные.



«В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка "Донецкой народной республики" командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Все ракеты, которые теперь летят в украинские города, — это якобы месть за убитых мобилизованных в макеевском ПТУ. Если верить Минобороны РФ, возмездие оккупантам удается. По данным ведомства, за первую неделю нового года только в Дружковке и Краматорске в результате высокоточных ударов погибли около тысячи украинских военных. «Новости Донбасса» рассказывают, почему эти заявления не соответствуют действительности.









Удары были, но есть нюанс

«В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих», — именно так представитель Минобороны РФ Конашенков прокомментировал ракетный удар по Краматорску в ночь на 8 января. По его словам, ракеты попали в два общежития местных училищ — № 28 и № 47.



Прокремлевские телеграм-каналы писали, что под обстрел попали даже иностранные наемники. Правда, аккаунта якобы одного из них в твиттере, на который ссылаются пропагандисты, нет. А по данным Донецкой областной военной администрации в результате семи ударов по Краматорску пострадали лишь здания, но не люди. И эта версия выглядит более правдоподобно.



Если посмотреть на фото, опубликованные после обстрела, то первое, что бросается в глаза — прямых попаданий в общежития нет. В них лишь выбиты окна.



На этих снимках видно, что ракеты попали недалеко от одного и второго общежитий, но не в них.



О том, что Минобороны, мягко говоря, преувеличивает, пишет и ряд западных СМИ, в том числе Reuters. Журналисты подтверждают: ни одно из озвученных в российской сводке общежитий серьезно не пострадало. Кроме того, там нет явных признаков дислокации украинских военных, а также следов тел или крови. Вот как описал удары местный житель Михаил: «Был взрыв, потом еще один взрыв. Окна затряслись. Собственно, больше вам нечего сказать. Обычный день».



Кстати, по мнению военных экспертов, именно на западные СМИ и западное общество был направлен информационный вброс Минобороны РФ в Краматорске: показать, что российская армия имеет в своем арсенале высокоточное оружие и обладает разведданными, которые позволяют проводить подобного типа операции.



Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что эффект прямо противоположный. «Западные потребители убедились в том, что Российская Федерация: а) не обладает высокоточным оружием, потому что объекты, по которым наносились удары, оказались абсолютно не поврежденными; б) Российская Федерация не обладает необходимым количеством разведданных, которые бы давали стопроцентную уверенность о местах временного размещения личного состава Вооруженных сил Украины», — сказал Снегирев «Новостям Донбасса».

Высмеяли даже свои

В итоге в правдивости слов Игоря Конашенкова начали сомневаться даже сторонники так называемой «спецоперации». Отчет Минобороны России стал предметом троллинга в телеграм-каналах.



Вот некоторые цитаты Z-пабликов:



«Похоже, они солгали. Я вижу прилеты по земле. Хотя, может их убило взрывной волной. Это возможно?»

«Скандал с Краматорском гремит. А гремит он потому, как абсолютно серый эпизод войны решили превратить в шоу»;

«Три сотни укронацистов были уничтожены осколками стекла. Две сотни после разлета асфальта после удара высокоточным оружием. Еще около ста скончались в больнице от сердечной недостаточности после просмотра сводок Конашенкова».

Помимо этого, некоторые пророссийские телеграм-каналы позволили себе жесткие высказывания в адрес ведомства, подконтрольного министру обороны РФ Сергею Шойгу. Они подчеркивают: вместо того, чтобы найти виновных за смерть призывников в Макеевке, либо взять ответственность на себя, Минобороны откровенно лжет.



«Не ясно, как об этом было доложено и на каком уровне решили "втереть очки", но имеем что имеем. Вместо настоящего уничтожения личного состава противника, что и стало бы достойным ответом, была выдумана исключительно медийная операция возмездия», — пишет популярный z-канал «Военный осведомитель».



Параллельно есть и те, кто продолжает доказывать: в общежитиях базировались украинские военные. Мол, это общеизвестная информация. И погибло их на месте ударов несколько сотен. А причиной недоверия к Минобороны стало якобы то, что нет хороших снимков со спутников.



«Была бы нормальная спутниковая группировка и налаженная совместная работа фронта и информационной составляющей при руководящей роли Минобороны России — мы бы все уже изучали фото со спутников с результатами тех самых ударов. Но этого нет. Несмотря на общее недоверие к глубоко уважаемому Минобороны, в данном конкретном случае враг точно понес существенные потери», — пишет российский канал «Два майора».







Это уже второй подобный так называемый «удар возмездия» от российского Минобороны за последние дни. Ранее в Дружковке, если верить официальному Кремлю, погибло двести украинских военных. На прошлой неделе мы подробно разбирали все версии, озвученные пропагандистами. Напомним, что на ледовой арене «Альтаир», где якобы жили солдаты ВСУ, на самом деле был гуманитарный склад. Кроме того, ничего не подтверждает заявление Москвы о погибших военных и уничтоженной технике возле дружковской железнодорожной станции. В отеле МАН — еще одном вероятном месте дислокации украинских подразделений, как пишут пророссийские каналы, лишь вылетели окна. Здание цело.



Отвлечь от Макеевки

И это лишь два случая так называемого возмездия. На самом деле, конечно, если верить российскому Минобороны, их намного больше и в среднем за сутки стабильно уничтожается более двухсот украинских военных. По мнению военных экспертов, формулировка «удары возмездия» подтверждает факт, что стратегическая оперативная ситуация на стороне ВСУ и российская сторона лишь вынуждена отвечать либо на контрнаступление, либо на нанесение ударов.



«Используются, скажем так, те нарративы, которые продвигает украинская сторона — "удары возмездия". Речь шла о нанесении украинской стороной удара возмездия по военным объектах на территории Российской Федерации. В данном случае, когда министерство обороны страны-оккупанта выходит и говорит об ударах возмездия. Фактически это смена самой идеологии, то есть информационная составляющая так называемой "спецоперации"», — считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.



Кроме того, после Макеевки российскому обществу нужно пояснить провальный характер так называемой «спецоперации», в которой массово гибнут уже новоиспеченные резервисты. Ведь подтвержденный факт гибели личного состава — это основной, демотивирующий фактор. И заявления российской стороны о Дружковке и Краматорске должны снизить градус протестных настроений внутри РФ, но откровенная ложь Минобороны в результате может привести к противоположному результату.



«Надо перебить повестку дня. Языком профессионалов это называется отвлечение внимания на негодный объект, когда создается искусственный информационный повод, который отвлекает внимание в первую очередь гражданского населения», — подчеркнул Дмитрий Снегирев в разговоре с НД.



Параллельно о самой Макеевке, за которую так упорно мстит Минобороны РФ, в ведомстве больше не говорят, остановившись на 89-ти погибших. Хотя точное их число до сих пор неизвестно. Близкие остаются в неведении. Спустя неделю ни Путин, ни Шойгу не прокомментировали случившееся. Зато глава группировки «ДНР» Денис Пушилин с куратором оккупированных территорий Сергеем Кириенко поставили свечи в память о погибших. Что же до выживших, то их, по сообщениям близких, удерживают на захваченной части Донецкой области и планируют опять отправить на передовую.