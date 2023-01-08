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Краматорск и Константиновка подверглись ракетным ударам

08 января 2023, 07:54

Краматорск и Константиновка подверглись ракетным ударам

Российские войска ночью совершили 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 по Константиновке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону. По предварительной информации, погибших и пострадавших при обстреле нет.

Кроме того, Курахово и пгт Кураховка оказались под российским огнем несколькими часами ранее. Там повреждены частные дома и сети, обеспечивающие теплом Кураховскую общину.

Глава администрации отметил, что российские войска не прекращают терроризировать гражданское население, нанося удары по важным объектам инфраструктуры.

«Делают это ежедневно и целенаправленно. Преступления россиян на нашей украинской земле подробно фиксируем. Ответ будут держать все, причастные к преступлениям», — заявил он.

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