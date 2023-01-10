«Удари відплати»: Як брехню Міноборони РФ висміюють і в Україні, і в Росії

Наслідки ракетного удару по Краматорську, 8 січня 2023 року. Фото: Новини Донбасу

«Удари відплати» — це формулювання вперше виникло після вибуху на Кримському мості. З того часу російське Міноборони називає так практично всі обстріли українських міст. Активізували так звані удари відплати після точного влучання ЗСУ 1 січня у макіївське училище, де базувалися російські мобілізовані.



«У відповідь на злочинний удар київського режиму в перші хвилини січня 2023-го року по пункту тимчасової дислокації російських військовослужбовців у населеному пункті Макіївка "Донецької народної республіки" командуванням Об’єднаного угруповання російських військ реалізовано операцію відплати», — заявив офіційний представник Міноборони РФ.



Усі ракети, які тепер летять до українських міст, — це нібито помста за вбитих мобілізованих у макіївському ПТУ. Якщо вірити Міноборони РФ, відплата окупантам вдається. За даними відомства, за перший тиждень нового року лише у Дружківці та Краматорську внаслідок високоточних ударів загинули близько тисячі українських військових. «Новини Донбасу» розповідають, чому ці заяви не відповідають дійсності.









Удари були, але є нюанс

«Внаслідок масованого ракетного удару по даним пунктами тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ знищено понад 600 українських військовослужбовців», — саме так представник Міноборони РФ Конашенков прокоментував ракетний удар по Краматорську в ніч на 8 січня. За його словами, ракети влучили у два гуртожитка місцевих училищ — № 28 та № 47.



Прокремлівські телеграм-канали писали, що під обстріл потрапили навіть іноземні найманці. Щоправда, акаунта нібито одного з них у твіттері, на який посилаються пропагандисти, немає. А за даними Донецької обласної військової адміністрації внаслідок семи ударів по Краматорську постраждали лише будинки, але не люди. І ця версія виглядає правдоподібніше.



Якщо подивитися на фото, опубліковані після обстрілу, то перше, що впадає у вічі — прямих влучень у гуртожитки немає. В них лише вибиті вікна.



На цих знімках видно, що ракети потрапили неподалік одного і другого гуртожитків, але не в них.



Про те, що Міноборони, м'яко кажучи, перебільшує, пише і низка західних ЗМІ, зокрема Reuters. Журналісти підтверджують: жоден із озвучених у російському зведенні гуртожитків серйозно не постраждав. Крім того, там немає очевидних ознак дислокації українських військових, а також слідів тіл чи крові. Ось як описав удари місцевий житель Михайло: «Був вибух, потім ще один вибух. Вікна затремтіли. Власне, більше вам нема чого сказати. Звичайний день».



До речі, на думку військових експертів, саме на західні ЗМІ та західне суспільство був направлений інформаційний вкид Міноборони РФ у Краматорську: показати, що російська армія має у своєму арсеналі високоточну зброю і має розвіддані, які дозволяють проводити подібного типу операції.



Український військовий експерт Дмитро Снєгірьов вважає, що ефект прямо протилежний. «Західні споживачі переконалися в тому, що Російська Федерація: а) не має високоточної зброї, тому що об'єкти, по яких завдавалися удари, виявилися абсолютно не пошкодженими; б) Російська Федерація не має необхідної кількості розвідданих, які б давали стовідсоткову впевненість про місця тимчасового розміщення особового складу Збройних сил України», — сказав Снєгірьов «Новинам Донбасу».

Висміяли навіть свої

У результаті у правдивості слів Ігоря Конашенкова почали сумніватися навіть прихильники так званої «спецоперації». Звіт Міноборони Росії став предметом тролінгу в телеграм каналах.



Ось деякі цитати Z-пабліків:



«Схоже, вони збрехали. Я бачу прильоти по землі. Хоча, може, їх вбило вибуховою хвилею. Це можливо?»

«Скандал із Краматорськом гримить. А гримить він тому, як абсолютно сірий епізод війни вирішили перетворити на шоу»;

«Три сотні укронацистів було знищено уламками скла. Дві сотні після розльоту асфальту після удару високоточною зброєю. Ще близько ста померли у лікарні від серцевої недостатності після перегляду зведень Конашенкова».

Крім цього, деякі проросійські телеграм-канали дозволили собі жорсткі висловлювання на адресу відомства підконтрольного міністру оборони РФ Сергію Шойгу. Вони наголошують: замість того, щоб знайти винних за смерть призовників у Макіївці, або взяти відповідальність на себе, Міноборони відверто бреше.



«Не зрозуміло, як про це доповіли і на якому рівні вирішили "окозамилити", але маємо що маємо. Замість справжнього знищення особового складу противника, що й стало б гідною відповіддю, було вигадано виключно медійну операцію відплати», — пише популярний z-канал «Военный осведомитель».



Паралельно є й ті, хто продовжує доводити: у гуртожитках знаходилися українські військові. Мовляв, це є загальновідома інформація. І загинули на місці ударів кілька сотень. А причиною недовіри до Міноборони стало нібито те, що немає добрих знімків із супутників.



«Було б нормальне супутникове угруповання та налагоджена спільна робота фронту та інформаційної складової при керівній ролі Міноборони Росії — ми всі вже вивчали б фото з супутників з результатами тих самих ударів. Але цього нема. Незважаючи на загальну недовіру до глибоко шанованого Міноборони, у даному конкретному випадку ворог точно зазнав суттєвих втрат», — пише російський канал «Два майора».







Це вже другий так званий «удар відплати» від російського Міноборони за останні дні. Раніше у Дружківці, якщо вірити його офіційній заяві, загинуло двісті українських військових. Минулого тижня ми детально розбирали всі версії, озвучені пропагандистами. Нагадаємо, що на льодовій арені «Альтаїр», де нібито мешкали солдати ЗСУ, насправді був гуманітарний склад. Крім того, нічого не підтверджує заяву Москви про загиблих військових та знищену техніку біля дружківської залізничної станції. У готелі МАН ще одному ймовірному місці дислокації українських підрозділів, як пишуть проросійські канали, лише вилетіли вікна. Будівля ціла.



Відволікти від Макіївки

І це лише два випадки так званої відплати. Насправді, звісно, якщо вірити російському Міноборони, їх набагато більше та в середньому за добу стабільно знищується понад двісті українських військових. На думку військових експертів, формулювання «удари відплати» підтверджує факт, що стратегічна оперативна ситуація на боці ЗСУ і російська сторона лише змушена відповідати або на контрнаступ, або на завдання ударів.



«Використовуються, скажімо так, ті наративи, які просуває українська сторона — "удари відплати". Йшлося про завдання українською стороною удару відплати по військових об’єктах на території Російської Федерації. У разі, коли міністерство оборони країни-окупанта виходить і говорить про удари відплати. Фактично це зміна самої ідеології, тобто інформаційна складова так званої "спецоперації"», — вважає військовий експерт Дмитро Снєгірьов.



Крім того, після Макіївки російському суспільству потрібно пояснити провальний характер так званої спецоперації, в якій масово гинуть вже новоспечені резервісти. Адже підтверджений факт загибелі особового складу — це основний, демотивуючий чинник. І заяви російської сторони про Дружківку та Краматорськ мають знизити градус протестних настроїв усередині РФ, але відверта брехня Міноборони в результаті може призвести до протилежного результату.



«Треба перебити порядок денний. Мовою професіоналів це називається відволіканням уваги на непридатний об'єкт, коли створюється штучний інформаційний привід, який відволікає увагу насамперед цивільного населення», — наголосив Дмитро Снєгірьов у розмові з НД.



Паралельно про саму Макіївку, за яку так уперто мститься Міноборони РФ, у відомстві більше не говорять, зупинившись на 89 загиблих. Хоча точне їхнє число досі невідоме. Родичі мобілізованих залишаються у незнанні. Через тиждень ні Путін, ні Шойгу не прокоментували те, що сталося. Натомість голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін із куратором окупованих територій Сергієм Кирієнком поставили свічки на згадку про загиблих. Що ж до тих, хто вижив, то їх, за повідомленнями близьких, утримують на захопленій частині Донецької області і планують знову відправити на передову.