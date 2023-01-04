Минобороны РФ: Число погибших военных в Макеевке увеличилось до 89, известна причина удара

Число погибших российских военных в результате удара ВСУ по их месту дислокации в оккупированной Макеевке увеличилось до 89 человек, заявило министерство обороны РФ.



«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — говорится в сообщении первого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Севрюкова.



Он добавил, что в настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.сВ Минобороны обвинили в случившемся ударе самих российских военных.



«Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — заявил Севрюков.



Он подчеркнул, что по итогам расследования «виновные должностные лица будут привлечены к ответственности».

Армия Украины в новогоднюю ночь ударила по ПТУ в Макеевке, где дислоцировался личный состав российских войск. Минобороны 2 января РФ признало гибель 63 военных. В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек. По состоянию на утро 3 января разбор завалов продолжался.