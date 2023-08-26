«Демонстративное убийство». Как на гибель Пригожина реагируют в Украине и России

Евгений Пригожин. Кадр из видео

23 августа произошло крушение частного самолета в Тверской области, который принадлежал главе частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. Все 10 человек на борту погибли. В числе пассажиров значился сам глава ЧВК и его помощник Дмитрий Уткин. О реакции на событие в Украине и России, а также том, чем известен Пригожин — в материале «Новостей Донбасса».

Повар, бизнесмен, боевик



Запомнился Пригожин как неординарная и весьма противоречивая личность. Бизнесмен, ресторатор, медиамагнат, владелец частной военной компании. Все это — о нем. Из довольно непубличного человека в последние годы он превратился в человека, которого во всем мире называли не иначе как «мясником».



Согласно информации из открытых источников, Пригожин дважды судим. Уже в 18 лет получил два года условно за кражу. Когда снова нарушил закон, его лишили свободы уже на срок до 13 лет, а досрочно освободили в 1990-м.



Одним из значимых успехов называют его ресторан New Island, который неоднократно посещал российский президент. Впоследствии за ним прочно закрепилось прозвище «повар Путина».

Евгений Пригожин стоит за президентом России Владимиром Путиным и 43-м президентом США Джорджем Бушем. Санкт-Петербург, 2006 год. Фото: пресс-служба Кремля

Еще одно направление деятельности, принесшее огромные доходы главарю наемников, — выездное обслуживание элитных мероприятий, в том числе приемов в Кремле. Далее его компания стала ключевым подрядчиком Минобороны РФ по организации питания военных.



В последние годы его имя все чаще звучало в связи с группировкой «Вагнер». Несмотря на то, что он отрицал свое отношение к наемникам, в 2022-м это подтвердилось. После полномасштабного вторжения России в Украину лидер «вагнеровцев» стал одним из самых медийных лиц, запомнился множеством скандальных заявлений и открытым противостоянием с Минобороны РФ. Группировка его наемников штурмовала Бахмут, Соледар. Именно на это направление ЧВК бросила в бой не только «зэков», но и лучшие подразделения. Согласно заявлению самого Пригожина, в Украине было ликвидировано около 20 тысяч его наемников.



Об участии ЧВК «Вагнер» в боевых действиях на территории Донецкой и Лугаской областей известно, начиная с 2014-го, о чем в мае текущего года официально заявил сам Пригожин.



Также есть сведения о причастности «вагнеровцев» к анексии Крыма на стороне России в 2014-м.



В марте 2016-го украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что компания «Вагнер» участвовала в ликвидации лидеров так называемой «ЛНР» Алексея Мозгового и Александра Беднова.



Евгений Пригожин в окружении наемников ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Фото: соцсети

Менее суток понадобилось главарю ЧВК, чтобы устроить в РФ мятеж и почти дойти с так называемым «маршем справедливости» до Москвы. И именно он был близок ко входу в большую политику, считают эксперты.



Как отмечает директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, Пригожин не скрывал, что хочет ворваться в высшую лигу российской политики.



«Ему плевать было на людей, засыпая трупами Бахмут, он старался пройти в высшую лигу российской политики. Он почти туда попал, если бы не остановился за 100 км от Москвы. Думаю, он спокойно мог бы войти в Кремль без выстрела, но в определенный момент испугался и это было его роковой ошибкой», — говорит Денисенко.



Отдельного внимания заслуживает медиаимперия Пригожина. По словам Денисенко, аудитория его Telegram-канала — не меньше, чем зрителей трех федеральных телеканалов РФ. И если даже место Пригожина займут новые лица, то медиаструктуры точно не сохранятся, уверен эксперт. При этом Денисенко отмечает: в российском сегменте Telegram теперь, по сути, нет оппозиции к власти РФ и Путину.

«Пригожин сам выписал себе ордер на смерть»

Аварию бизнес-джета в РФ прокомментировал Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 24 августа.



«Мы не имеем отношения к этой ситуации, это точно. Думаю, все осознают, кто имеет отношение», — заявил Зеленский.



Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сперва следует дождаться генетической экспертизы, прежде чем утверждать о гибели главаря «вагнеровцев».



В данной ситуации не следует искать слишком глубоких смыслов, все может быть достаточно примитивно, говорит он.



«24 июня Пригожин сам выписал ордер на смерть — когда за 200 км от Москвы развернул 5,5 тысячи своих штыков и пошел назад. Нужно объективно оценить то, что Путин абсолютно готов нарушать любые договоренности, даже так называемые криминально-понятийные. Мы знаем, что Пригожин чувствовал себя абсолютно спокойно — летал туда и обратно в Петербург, Москву, Минск. Это возможно только при условии, если Путин взял на себя обязательство неприкосновенности Пригожина. Это нужно понять и нашим партнерам: любой компромисс с Путиным в войне против Украины будет означать проигрыш. Проигрыш для нас, для демократических государств», — сказал Подоляк.



Он считает, что крушение самолета — «демонстративное убийство, абсолютно четко осознанное Путиным».

Евгений Пригожин во время мятежа на территории штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года. Кадр из видео

Многие украинские военные эксперты и аналитики утверждают: крушение бизнес-джета — месть Путина.



«Это, безусловно, месть Путина. Устроив мятеж 23-24 июня, Пригожин купил билет в один конец. Такие вещи либо нужно доводить до конца, либо просто не начинать, потому что никакая система после того, как мятеж был неудачным, больше не потерпит организаторов подобных мероприятий. И эти люди будут ликвидированы. Что, в общем то, очевидно, уже и произошло», — прокомментировал обозреватель Денис Попович.



Российский эксперт Марк Фейгин говорит, что ликвидация главаря «вагнеровцев» подтверждает: мятеж в июне был не фейком, его просто не довели до конца.



«Вот и результат — теперь весь обоженный, обугленный будешь валяться в могиле. И это доказательство того, что все было серьезно», — отметил он.



Некоторые политтехнологи до сих пор не отбрасывают версию инсценировки. Ввиду того, что, если двойники есть у Путина, почему их не может быть у Пригожина.



В Американском Институте изучения войны (ISW) также утверждают, что приказ сбить самолет, почти наверняка, отдал глава Кремля.

«Крайне маловероятно, чтобы представители российской армии, особенно министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба генерал армии Валерий Герасимов, расправились с Пригожиным без приказа Путина», — говорится в сводке ISW.



Отметим, еще в июне, после неудавшегося бунта в РФ, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War zone заявил: ФСБ РФ получила задание ликвидировать главаря ЧВК «Вагнер».

«Человек сложной судьбы»

Прокомментировал крушение самолета и Путин. О боевиках ЧВК «Вагнер» сказал, что «это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом в Украине». А Пригожина назвал «человеком сложной судьбы», отметив, что знал его еще с 90-х.



«Ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных — и для себя, и, когда я просил его об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — сказал глава Кремля.



Реакция «вагнеровцев»



Telegram-каналы, приближенные к Пригожину, публикуют о нем некрологи. Некоторые боевики из «Вагнера» уже заявили, что «готовы стартовать». На видео, распространяемых в социальных сетях, один из наемников обвиняет в убийстве «маленькую кремлевскую падаль».



«По сути — команда всем нашим подразделениям, вы знаете, где закопаны ваши автоматы, ваши пулеметы, ваши БК, гранаты. Все мы, кто бился эти годы, видим, что этот черт заигрался. Ждите дальнейших команд. И победа будет за нами», — сказал на видео боевик, скрывающий лицо.

Telegram-канал Grey Zone, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил, что борт Пригожина сбили огнем ПВО.



«Местные жители перед падением самолета слышали два разрыва характерных ПВО и это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео, а также слова непосредственных очевидцев», — написал он.



Место крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области РФ. Фото: соцсети

В России тем временем проводят расследование причин авиакатастрофы. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье 263 УК РФ о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Кроме того, «Росавиация» проводит свое расследование. В МЧС России заявили, что пассажиры разбившегося самолета получили сильные механические повреждения — опознать их можно лишь с помощью судмедэкспертизы и анализа ДНК. Поэтому пока стопроцентной гарантии о смерти Пригожина нет.



Напомним, 23 августа десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, принадлежащего главарю ЧВК «Вагнер». Позже гибель Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Предварительно тела Пригожина и Уткина опознали.