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В России упал самолет Пригожина, есть погибшие

23 августа 2023, 19:55

В России упал самолет Пригожина, есть погибшие

В России упал самолет Пригожина, есть погибшие

В Тверской области РФ упал самолет Embraer, принадлежащий бизнесмену, главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом пишет российская журналистка Ксения Собчак, ссылаясь на собственные источники.

«Это произошло в 15 километрах от Хотилово. По нашей информации, там было 3 человека экипажа и 7 пассажиров. Был ли там сам Пригожин — неизвестно», — говорится в сообщении.

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