В России упал самолет Пригожина, есть погибшие

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, заявили в МЧС РФ.



В Росавиации сообщили, что Евгений Пригожин был в списке пассажиров на борту частного самолета.



Кроме того, по неподтвержденной информации, борт мог быть сбит российской системой ПВО.



Согласно данным сервиса flightradar24, самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 появился на радаре в районе Зеленограда около 18:00 по московскому времени, он следовал в северо-западном направлении (в сторону Петербурга или резиденции российского президента Владимира Путина на Валдае). Спустя 12 минут, в 18:11 самолет пропал с радаров.



Как пишет издание «Агентство», самолет Пригожина пропал с радаров примерно в том же районе, где обычно перестают передавать сигнал правительственные лайнеры, которые летят на аэродром в районе резиденции Путина.



Второй самолет, принадлежащий Пригожину, разворачивается над Москвой и направляется к аэропорту.



На борту разбившегося самолета также мог быть основатель ЧВК «Вагнер», бывший сотрудник ГРУ РФ Дмитрий Уткин, утверждает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Подтверждения этой информации нет.



Дополняется...