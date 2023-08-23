Гибель бизнесмена, главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.



«Только что общался с выдающимися "музыкантами". Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию», — заявил он.



Российский федеральный телеканал «Россия 24» сообщил, что Пригожин числился пассажиром на частном самолете, который разбился в Тверской области (РФ).



Источника российского телеканала «Царьград» сообщили, что тела Уткина и Пригожина предварительно опознали.



Гибель Пригожина подтвердили в каналах, связанных с ЧВК «Вагнер». Один из таких каналов — GREY ZONE.



Президент РФ Владимир Путин тем временем в срочном порядке покинул Курск, в котором находился по случаю 80-летия победы в Курской битве.



О том, связано ли это с потенциальной смертью Евгения Пригожина, не сообщается.

Десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области. Самолет принадлежит Пригожину.