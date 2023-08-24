Путин впервые отреагировал на гибель основателя ЧВК «Вагнера»

Президент России Владимир Путин спустя почти сутки после крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области отреагировал на вероятную гибель основателя группировки «ПВК Вагнера».



«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал он на встрече с главой «ДНР» Денисом Пушилиным.



По его словам, первичные данные свидетельствуют, что на борту находились сотрудники ЧВК «Вагнера».



По словам Путина, «сотрудники компании „Вагнер“… внесли существенный вклад в наше общее дело по борьбе с неонацистским режимом в Украине».



«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были, и добивался он результатов нужных для себя и тогда, когда я его просил об этом. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — добавил диктатор.



Он подтвердил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки и встречался в России с официальными лицами.



Также, как отметил Путин, Следственный комитет уже начал расследование авиакатастрофы. Сейчас «проводятся технические и генетические экспертизы».

23 августа, в Тверской области РФ упал самолет Embraer, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. Позже гибель главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.