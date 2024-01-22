Как женщины приближают победу: Истории тех, кто выполняет свою работу на передовой

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Ранее известный слоган «женщины — это 50% успеха Украины» можно обновить до «женщины — это 50% победы Украины, ведь с началом полномасштабного вторжения украинки быстро освоили новые роли. Все больше женщин находятся в армии, как на штабных, так и на боевых должностях, многие становятся волонтерами, кто-то отчаянно рассказывает миру о украинской войне прямо с линии фронта.



Таких женщин легко можно найти в любом украинском регионе: в Харьковской области или Волыни, в Одесской области или в столице, и эти истории — типичные примеры, а не исключение из правил. Журналисты из «Первого Криворожского», «Накипело», «Вароша» и «Новостей Донбасса» собрали несколько показательных историй о украинках на войне.

«Люди постоянно гибнут, получают ранения. Об этом нужно говорить»

«8 июня я попала под обстрел в Херсоне. Готовилась к прямому включению. Думала, что было бы классно включиться с лодки. Тогда из-под воды были видны только крыши зданий. Вода поднялась на семь метров. Начался обстрел. Неподалеку от нас упал российский снаряд. Мы услышали, как посыпались обломки. Решили быстро убегать, но пробили нашу резиновую лодку. А я не умею плавать. Еще и в бронежилете и спасательном жилете сверху. Нас спасли местные жители, которые помогали эвакуировать животных. Никогда не забуду. Потом я еще минут 20 лежала на мокрой траве, среди комаров, на берегу, потому что обстрел продолжался», — так журналистка Дарья Литовченко вспоминает первые дни после подрыва плотины на Каховской ГЭС.

Дарья Литовченко

Уже полтора года она живет в Херсоне, хотя сама родом из Донецкой области, из Славянска. Именно там семь лет, с 2015 по 2022 год, Дарья фиксировала ход войны на Донбассе. Но полномасштабное вторжение кардинально изменило её жизнь.



«Я пережила оккупацию Славянска в 2014 году. Мы тогда уже видели пыточные, братские могилы — то, что делала российская армия. Это было не в таком масштабе, как в 2022 году, но когда началась полномасштабная война, было понимание, что когда российская армия войдет в город, будет то, что мы видели в Буче. Что на активистов, волонтеров и журналистов будут охотиться в первую очередь. Так вышло, что я как бы три в одном», — рассказывает Дарья. Девушка вместе с семьей уехала во Львовскую область, где продолжила работать, но ей не хватало работы в поле, ближе к передовой. До полномасштабного вторжения Даша часто ездила в прифронтовые города. Поэтому после 24 февраля хотела и дальше документировать войну. Осенью 2022 года ей предложили поехать на юг. «Как мне объясняли, мало журналистов, которые хотят туда ехать, все боятся. Я согласилась. Тогда еще было начало полномасштабной войны. Ты либо хочешь сразу взять оружие и идти воевать, либо хотя бы что-то такое делать, чтобы чувствовать свою важность», — рассказывает Дарья Литовченко.



7 октября 2022 года она приехала в Николаев, понимая, что после освобождения Херсона поедет туда. Раньше Даша не только не жила на юге, но и ни разу не была ни в Николаеве, ни в Херсоне. Восемь месяцев девушка ездила из города в город, а после подрыва плотины на Каховской ГЭС осталась в Херсоне окончательно. Её семья переехала в Киев, так что теперь Дарья Литовченко снова живет в двух городах. Работает в Херсоне и периодически ездит в столицу к семье. У журналистки есть 13-летний сын, который гордится своей мамой, как говорит Даша, больше, чем она сама.

«Чтобы полноценно снимать во фронтовом городе, лучше всего находиться здесь все время»

«Я хотела переехать в Херсон. Чтобы полноценно писать, снимать во фронтовом городе то, что происходит, лучший вариант — находиться здесь все время. Ты лучше понимаешь жителей, которые переживают эти события. Ты становишься частью города. Мне кажется, неполноценно просто приезжать и снимать», — говорит Дарья. Журналистка видела херсонцев сразу после освобождения города, их подъем и абсолютное счастье. Видела горе — как после обстрелов люди смотрят на свои разрушенные дома, от которых остались только камни, а экскаваторы собирают лопатой всю их жизнь. Видела объединение и заботу друг о друге — как от большой воды херсонцы спасали животных, фотографии и другие мелочи, которые так важны для каждого. «Я горжусь, что была здесь после освобождения Херсона. Это действительно самые яркие воспоминания, которые у меня будут. Такой феерии, таких эмоций я никогда не видела. Я тогда стала частью этого, разделила все, что чувствовали жители Херсона, когда они плакали, обнимали меня. Это было невероятно. И в этой эйфории были все мы. Когда ты плачешь от того, что рассказывают люди, стараешься все сразу задокументировать. После радости обнажились трагедии. Все преступления российской армии, количество пыточных. Сейчас, когда общаешься с местными жителями, спрашиваешь, не страшно ли им жить под постоянным огнем, все как один говорят: "После оккупации нам ничего не страшно"», — вспоминает Даша.



Кроме освобождения Херсона, она хорошо помнит и день подрыва плотины Каховской ГЭС. Тогда работать приходилось в режиме нон-стоп: постоянные прямые включения и съемки. Вода прибывала с невероятной скоростью. 6 июня по Херсону еще можно было свободно передвигаться, но уже на следующий день часть города ушла под воду. Местные жители, которые жили в частных домах и те, чьи квартиры были на первых этажах, фактически остались без своих жилищ. «Это все непросто, потому что когда ты это снимаешь, переживаешь — это сложно, но от этого невозможно дистанцироваться. Но люди в Херсоне меня восхищают. У каждого своя уникальная история, которая заслуживает внимания. Все, что они пережили, все, что они делают, — это невероятно. Они не опускают руки. И это добавляет больше энтузиазма к работе, дает больше сил», — говорит журналистка.

Дарья Литовченко

После освобождения Херсона Россия постоянно обстреливает город. До захваченных Олешек, где уже находятся оккупационные войска, напрямую меньше 10 километров. В Херсон достают артиллерия, минометы и танки РФ. Над городом летают российские беспилотники, которые иногда сбрасывают взрывчатку. Бьют ракетами и авиабомбами. Обстрелы в Херсоне настолько хаотичны, что невозможно предсказать, куда упадет вражеский снаряд. В то же время город живет. Работают магазины, кафе, салоны красоты. «Когда ты все время находишься здесь, то лучше понимаешь специфику региона, города и фронтовой жизни Херсона. Но, как и все местные, начинаешь привыкать к постоянным взрывам, обстрелам. Это адаптация. В Херсоне жизнь похожа на лотерею, когда ты просыпаешься утром: "Фух, проснулся! Живем дальше". Но жизнь здесь ощущается гораздо ярче», — рассказывает девушка.



Кроме собственно угрозы жизни, по словам Дарьи, журналистам на юге сложно работать и из-за катастрофических ограничений. Херсон очень закрыт, снимать работу Сил обороны и просто человеческие истории военных почти невозможно. Вероятно, такие ограничения являются одной из причин, почему о Херсоне в СМИ все меньше информации. Сложный участок фронта, город, который каждый день разрушает российская армия, почти исчез из новостных лент. Остались разве что сухие отчеты официальной власти. Именно поэтому, по словам Дарьи Литовченко, люди в Херсоне чувствуют себя забытыми. И именно поэтому, по ее мнению, так важно, чтобы здесь, несмотря на опасность и постоянные обстрелы, оставались журналисты и журналистки: «Люди постоянно гибнут, травмируются, получают ранения. Хочется об этом как можно больше рассказывать и говорить. Но о Херсоне как будто забыли. Так сложилось, что большинство внимания привязывается к какой-то трагедии. 6 июня, когда взорвали дамбу, внимание всех СМИ — украинских и мировых было приковано к региону. Сюда шла огромное количество помощи. Как только вода отступила, а тема всем надоела, люди чувствуют себя брошенными. Когда приезжаешь в какое-то село в Херсонской или Николаевской области, ты не просто снимаешь людей. Ты еще и раздаешь гуманитарную помощь, сочетая работу с волонтерской деятельностью. Это тоже ценно. Видеть глаза людей, когда они получают помощь. Они радуются абсолютно всему».

«Она 24/7 на телефоне: что-то достает, кому-то что-то передает»

Светлану Янович в Кривом Роге знают сотни, если не тысячи людей. С первых дней полномасштабного российского вторжения она погрузилась в волонтерство. За почти 2 года с помощью команды волонтеров, в которой работает и Светлана, удалось собрать средства для военных на сумму не менее пары миллионов гривен и передать много помощи.



У Светланы своя мотивация волонтерить: ее муж, Владимир Янович, служит в подразделении аэроразведки «Люфтваффе» 129-й отдельной бригады территориальной обороны. В видео 1kr.ua — как кардинально изменилась жизнь супругов Яновичей за время «полномасштабки», невероятные достижения Светланы как волонтерки и трогательная история личных переживаний и любви.









«Военнослужащие защищают землю с автоматом в руках, я — со словом»

Анастасия Волкова работает в Донецкой области. Её репортажи обычно — из городов и сел, куда иногда не ездят даже волонтеры. Бахмут, Угледар, Авдеевка — все это стало жизнью девушки. К звукам обстрелов она уже привыкла, потому что на передовую ездит постоянно. Буквально последний репортаж Насти — из Северска. Это прифронтовой город на север от оккупированного Соледара. Он — под постоянными обстрелами российской армии. Девушка в журналистике уже 12 лет. 10 из них — в войне. Она всегда мечтала связать жизнь именно с телевидением. Родилась в Щастье на Луганщине. Войну в 2014 году застала в Луганске.



«В ноябре я уехала из Луганска и больше туда не вернулась. Мне не нравилось то, что я видела. Когда я уезжала, то на одном из блокпостов меня хотели вытащить из машины, потому что я незамужем. Чеченцы. За меня заступился парень, которого я не знала. Этот случай привел меня к окончательному мнению, что домой я больше не вернусь, пока там будет так называемая "ЛНР"», — вспоминает Настя.



Семья Анастасии осталась в оккупации. Родители не захотели уезжать и бросать дом. Девушка их не обвиняет. Она не привыкла к тому, что семья далеко, но считает, что каждый сам принимает решение, эвакуироваться или нет. Сама она переехала в Северодонецк, где и начала работать на телевидении. С 2014 года Анастасия документирует войну и то, как она меняет людей. «Я не могу иначе, ведь война забрала мой дом. Дважды. Я уже привыкла к Северодонецку, считала его своим домом. Обустраивала квартиру, покупая всякие мелочи вроде столовых приборов. Потом туда снова постучали оккупанты. Я не хотела уезжать до последнего. Хотела видеть, что происходит с городом и донести это до всего мира. Когда началась полномасштабная война, у меня не было паники. Я встала с первыми взрывами, заклеила окна, купила крупы, макароны, чай и кофе. Потом пошла работать. Снимать очереди у банкоматов, панику людей. Я уже знала, что будет. И знала, как нужно действовать. У меня был большой запас воды, спичек, свечей. 2014-й научил меня, к чему нужно готовиться», — рассказывает Анастасия Волкова.

Анастасия Волкова

В Северодонецке она познакомилась с Артемом, который стал не только парнем Насти, но и водителем и оператором. Он поддерживает все идеи журналистки о съемках в прифронтовых городах, которые сама Настя часто называет безумными. Из Северодонецка девушка уехала за два дня до оккупации — в конце июня 2022 года. Тогда там уже были слышны стрелковые бои. Через некоторое время квартира Анастасии сгорела. После короткого перерыва в Днепре журналистка вернулась на Донбасс. Ездила в Лисичанск до его захвата российскими войсками в июле 2022 года. «Я поняла, что останусь. Не поеду куда-то, где безопаснее. Буду работать на передовой. Ведь я прошла путь военной журналистки с 2014 года. Да, тогда война была не такой. Но совокупность всех действий научила меня, как выживать без воды, света и газа. Научила работать в экстремальных условиях. Я считала, что такие люди, как я, сейчас очень нужны — нужно донести правду. Показывать, как русские убивают мирных украинцев, как они лишают детей их родителей. Показывать, что от нас уходят защищать страну лучшие», — говорит Настя.



Анастасия хорошо помнит поездку в Рубежное Луганской области, когда оно было уже частично оккупировано. Тогда из части города, еще подконтрольной Силам обороны Украины, эвакуировали местных. «28 апреля мы с Артемом поехали снять эвакуацию. Спрятали машину между домами, чтобы в случае обстрела она не была повреждена. Мы пошли пешком к ДК, где проходила эвакуация. И, видимо, нас засек вражеский дрон. Начались сильные обстрелы именно того квадрата, где мы были. Мы зашли в ДК, я нашла котельную, где не было окон, где можно было переждать обстрелы, надеясь, что не будет авиаудара. Все это время я продолжала снимать и делать свою работу. Когда закончились обстрелы, Артем ехал так быстро, как это вообще было возможно», — вспоминает Настя.



Затем были поездки в Бахмут, в соседнее село Курдюмовка перед его оккупацией, куда уже не решались ехать волонтеры. 1 января 2024 года Настя провела в Часовом Яре, от которого до оккупированного Бахмута менее 10 километров. Вместе с волонтерами она раздавала гуманитарную помощь местным жителям и работала. Журналистка говорит, что ее главная мотивация — показывать миру ужасы войны в Украине и то, кто виновен в этой войне, в смертях сотен людей. Анастасия Волкова подчеркивает, что не все на Донбассе ждут Россию. Это стереотип. В подвалах Авдеевки или Бахмута были те, кто понимает, что Путин и мир — слова-антонимы. Многие ждут победы Украины. И об этом, по ее мнению, нужно говорить.



«Всем страшно. На передовой военные шутят, что не страшно только дураку. Но есть цель. Военнослужащие защищают украинскую землю с автоматом в руках, я — со словом. У нас разные фронты. Мой — информационный. И пока есть силы и здоровье, я буду продолжать бороться. Побеждая страх. Потому что я защищаю своих знакомых, которые остались в оккупации и раз в неделю стабильно спрашивают у меня: когда наконец они развернут флаг Украины и смогут спеть гимн родной страны? Да. В оккупации живут проукраински настроенные люди. И они ждут деоккупации», — говорит Анастасия.

Анастасия Волкова

Отдача своему делу, постоянный риск жизнью и погружение в человеческое горе даются заметно. Периодически Анастасия обращается к психологу, когда понимает, что сама не может справиться со своим эмоциональным состоянием. Все герои журналистки пострадали от войны, многие живут в подвалах почти без солнечного света. Кто-то потерял родных, кто-то свой дом. Настя очень переживает за них, за то, как сложится их жизнь. Работать отстраненно, не пропускать человеческое горе через себя и не принимать работу близко к сердцу у нее не получается. «Иногда приходится идти на курсы психотерапии, принимать антидепрессанты, уезжать куда-то в отпуск, потому что истории с войны накапливаются и оставляют след в душе. Психологи рекомендуют заниматься хобби. До войны я любила читать, играть на пианино, гулять на свежем воздухе и заниматься в спортзале. К занятиям в спортзале недавно вернулась. Вернула прогулки на свежем воздухе. Начала заниматься английским. В этом году еще хочу вернуться к чтению книг и, если позволят финансы, приобрести небольшой синтезатор», — рассказывает Анастасия.



Бросать свое дело она ни в коем случае не планирует, потому что занимается важным. Рассказывает о войне: «Путин лишил меня и еще тысячи людей дома, возможности видеться с родными и близкими. Я не знаю, когда смогу прогуляться знакомыми тропинками, пройти к знакомому озеру, покормить лебедей. А что, если тропинок этих уже нет? Озеро высохло. А лебеди туда никогда не вернутся. Десять лет я не видела родной город. И я такая не одна. Поэтому для меня это дело жизни. Показывать города и села, как в них выживают люди. Показывать тех, кого война не сломала и кого сломала, ведь все это — человеческие истории. За всеми моими сюжетами стоят истории о людях. Я знаю, что многие ждут моих сюжетов. И это вселяет в меня надежду, что все не зря. Что я на своем месте».

Из топ-менеджмента — в армию: путь Касатки

До полномасштабной войны — руководительница по развитию Западного региона компании «Золотой век», — с февраля 2022 года и поныне Анна является военнослужащей 68-го отдельного батальона теробороны «Закарпатские шарканы», — рассказывают журналисты издания «Варош». За почти 2 года полномасштабной войны она с нуля освоила новую военную профессию, получила звание сержантки ВСУ, вместе с боевым подразделением побывала в самом аду войны, вышла замуж наедине и всё это время лишь несколько раз имела возможность крепко обнять дочь.



Стройная, светловолосая, с открытым ясным взглядом и мягкой искренней улыбкой — если бы не военная форма и бесчисленные стопки толстенных папок в кабинете, ничто бы не указывало на то, что на её хрупких плечах последние несколько месяцев держится весь документооборот военного подразделения. Анна Штефанюк несет службу в строевой части батальона «Закарпатские Шарканы» — структурном подразделении военной части, отвечающем за документооборот и учет личного состава. Сейчас Анна Штефанюк несет службу в пункте постоянной дислокации батальона на Закарпатье — перевелась, чтобы быть рядом с мужем Иваном. С начала полномасштабного вторжения он защищал Украину в рядах 128-й бригады, участвовал в боях за Гуляйполе, Херсон, Марьинку.

Ганна Штефанюк

Был тяжело ранен в декабре прошлого года под Соледаром, долгое время находился на лечении в госпитале. Впоследствии, уволен из военной службы по состоянию здоровья, продолжает лечение дома. Ганна и Иван поженились, уже будучи в армии и на расстоянии: мужа с фронта отпустить не могли, поэтому оформляли брак дистанционно.

До войны Анна не имела «зеленого понятия» об армию

Когда пришла в военкомат, Анна, как говорит, не имела и «зеленого понятия» об армии и ее устройстве. Вспоминает, как услышав о теробороне, даже некоторое время думала, что это «какая-то типа общественная организация».



«Меня как-то даже не смутило, что оформляться нужно через военкомат, — улыбается женщина. — Только когда увидела свою фамилию в приказе и получила форму, осознала, что я — в армии». Сразу в начале полномасштабного вторжения свою тогда еще 13-летнюю дочь Анна вывезла к родителям в Чехию. Сама же вернулась домой и немного позже по телефону сообщила родителям, что идет служить.



Очень быстро 68-й батальон теробороны перевели в подчинение оперативного командования «Восток» и в апреле тероборонцы отправились в Донецкую область. О том, что отправляются на передовую, Анна родным не призналась, говорит: они бы только напрасно «съели» себе все нервы. Вспоминает, как впервые почувствовала беспокойство, когда все получили приказ надеть защитное снаряжение. Немного позже настало время для настоящего страха — первая в ее жизни мина прилетела в трехстах метрах от их автобуса. «Мы такие „зеленые“ еще тогда были, разбежались кто куда. Сейчас уже все „обстрелянные“, знаем, как действовать в той или иной ситуации. А в начале… Конечно, я боялась: думала, что мы будем где-то в условно спокойном месте, а нас сразу бросили на боевые, — вспоминает Ганна Штефанюк. В Донецкой области „Закарпатские Шарканы“ стояли с весны и до конца лета.

Анна Штефанюк

Анна Штефанюк с теплотой вспоминает, какое сильное приятное впечатление произвела на нее Донецкая область, и как перевернулись ее представления об этом регионе за период пребывания на востоке Украины. Говорит: ехала с предубеждениями и стереотипами о «сепаратистах», готовилась встретить враждебное отношение. А вместо этого услышала, как дети, сооружая игрушечные блокпосты или играя летними вечерами во дворах, напевали украинские песни. А еще увидела, с каким уважительным благодарением относятся к украинским военным взрослые. И поныне Анна бережно хранит целую коллекцию подаренных детьми мелочей, которую привезла с украинского многострадального востока: плетеные из шнурочков браслетики, самодельные патриотические открытки, поделки из желто-голубых лент…



За время пребывания подразделения на боевых позициях в батальоне, по словам Анны, службу несли 8 женщин: «И ни одна из нас, я вам скажу, ни разу не уклонилась. Мы были в очень тяжелых, опасных условиях, но я никогда не видела среди наших девушек паники, — говорит Анна. — Каждая девушка у нас — на своем месте, и каждая — полезна для батальона. Я бы и сама не была здесь, если бы считала иначе». В целом же, говорит, в армии, независимо от пола, каждый может найти свое место. Даже в той области внешне не всегда видимой, но такой важной работы, которую сегодня «покрывает» Анна Штефанюк, катастрофически не хватает людей. На вопрос, что она будет делать после окончания войны и видит ли себя дальше в армии, говорит: «Нет, в армии не останусь. Хочу быть с дочерью, с семьей, — отвечает Анна Штефанюк. — Я бы могла уволиться из армии и сейчас, так как имею несовершеннолетнего ребенка. Но я должна понимать, что сделала все от меня зависящее, чтобы моя совесть была чиста. Поэтому пока я здесь нужна, не могу взять и все бросить. Это важно, в первую очередь, для меня».

«У ребят на фронте отсутствие у меня страха вызывает шутки»

Известная боевая медик «Куба» (Юлия Сидорова — парамедик 92-й отдельной механизированной бригады, которая служит на Бахмутском направлении), приезжает в редакцию «Накипело» ровно в то время, на которое договорились. На ней военная форма, на лице — легкий загар: у Кубы первый отпуск с начала большой войны, поэтому поехала навестить маму и собачку Бусю за границу. Скоро ей возвращаться на Бахмутское направление. Юлия говорит, что сослуживцы с первых дней отпуска шутливо требовали вернуться «домой». «Выставила какую-то гражданскую фотографию, сослуживец написал мне: "Румбик, харе уже там. Возвращайся в семью!". Сослуживцы называют меня Кубик, Румбик, Кубинская. Самая большая привязанность сегодня — к фронту, и чувство семьи остается именно там».



Бороться за свое Куба научилась во время Революции Достоинства. Этот опыт пригодился ей в «Госпитальерах». Не имея ни навыков, ни опыта, в 2014 году она пошла на войну. Быстро училась, приобретала опыт в самых горячих точках Донбасса, закончила курсы подготовки парамедиков по стандартам НАТО.

Юлия Сидорова

Её бесстрашие вызывает у сослуживцев удивление, даже кто-то называет её «контуженной». Хотя у Кубы и есть контузии, но здесь имеется в виду нечто иное. «Часто бывает, что на войне ты не чувствуешь страха. А потом возвращаешься и вспоминаешь: "Там меня могли убить, чудом выжил". У парней на фронте отсутствие у меня страха вызывает шутки. Но все знают, что я никогда не отправлю экипаж в место, куда сама не могу поехать. Бывает, водитель отказывается. Мол, там не проедешь, могут обстрелять. Но я говорю: "Есть какие-то другие предложения?" — и мы все равно едем».



Юлия в основном работает с мужчинами. Они находятся под её руководством. Хотя попасть на фронт даже для мотивированной женщины — задача со звёздочкой. Куба официально уволилась из ВСУ ещё в 2019 году, но в 2022-м снова стала военной. «Ещё на этапе военкоматов не особо радуются женщинам. Когда я перед армией проходила ВЛК, пришла к хирургу. Он мне: "А как ты будешь с таким маникюром воевать?". А я до того уже в "Кракене" воевала и имела грязь под ногтями вместо маникюра. Я была на войне и так, просто пришла официально оформляться. Так подумала, что он меня упрекнул за отсутствие маникюра, начала оправдываться. А оказалось, что он говорит это каждой женщине, даже не глядя на ее руки».



К сожалению, часто бывает, что женщины не могут попасть в армию из-за того, что они — женщины. Юлия советует самостоятельно приобретать знания и умения. Когда у тебя есть не только мотивация, но и реальные навыки — это увеличивает шансы.



«А вообще, это грустно. Есть много мужчин, которые не могут или не хотят воевать, а их заставляют. А есть много мотивированных женщин, которых не берут. Несмотря на то, что меня знает очень много людей, до прихода нового комбата, который адекватно оценивает мой профессионализм, я сталкивалась с сексистскими моментами. Мол, "занимайся бумагами, а эвакуацией пусть другие занимаются. Ты женщина, куда тебе ездить?". Я за то, чтобы женщин мобилизовывали наравне с мужчинами, тогда и отношение будет меняться».

Юлия Сидорова

Куба говорит, что готовилась к большой войне еще с 2014 года. Точно знала, что она будет. Вспоминает: её сводная сестра в 2017 году только что стала парамедикиной и мечтала кого-то спасти. Тогда ситуация была стабильнее, раненых было мало. Юлия тогда сказала ей: «Войны хватит на всех» — и, к сожалению, оказалась права.

«Очень много раненых, которым я помогла»

«Я не знаю, как считать. Можно поехать спасать человека с легким ранением, но в такие условия, что никто другой его не забрал бы. Был такой случай недавно: парни благодарили, потому что не верили, что кто-то приедет. А можно спасти жизнь благодаря профессионализму, но быть в более безопасных условиях.



Очень много раненых, которым я помогла, но вычислить, кому спасла жизнь, а кому просто помогла — сложно. Иногда спасаешь жизнь человеку тем, что научил оказывать помощь себе. Бывает, пишут парни, о которых я уже забыла, потому что знакомились еще в 2015 году. Они благодарят, что я их научила, и это спасло им жизнь. Приятно, но это, конечно, не так рискованно, как вытаскивать кого-то на Бахмутском направлении».



«Я не знаю, что такое "беззаботно". На самом деле хочется Победы, чтобы эта беззаботность была общей. Недавно был разговор, и мне посоветовали сделать определенные вещи, чтобы "привести всё в порядок". В моем понимании порядок — это то, чего больше никогда не будет. Я могу представить, что все будет хорошо или плохо, а чтобы порядок… Не представляю. Но думаю, что Украина имеет все шансы на Победу, просто нужно очень много работать. Всем».