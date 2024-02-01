Обмеження для ухилянтів, зміни призовного віку та бронь: що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію

Мобілізація. Ілюстрація: Midjourney

В Україні 30 січня зареєстрували новий законопроєкт щодо мобілізації. У документі передбачається зниження призовного віку, а також низка обмежень щодо ухилянтів. Повний текст опубліковано на сайті Верховної Ради. «Новини Донбасу» розкажуть, які зміни готують українцям.



У міністерстві оборони уточнили, що коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.



«Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов’язаних», — йдеться у повідомленні.

Основне:

Законопроєкт передбачає зміну призовного віку з 27 до 25 років.

Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами щонайменше 15 календарних днів. Своєю чергою звільнені з полону військові отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу.

Оновити дані можна в особистому кабінеті або ЦНАПі. Електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобов'язаних «Оберіг».

Після мобілізації усі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку на термін 2-3 місяці.

Грошове забезпечення щонайменше 20 тис. грн на місяць без урахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії воєнного стану від 30 до 100 тисяч грн.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають стати на військовий облік.

Бронь

Броніровці підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

чиновники категорії «А», голови обласних, районних, районних у місті рад, сільські, селищні, міські голови — всі військовозобов'язані;

чиновники категорії «Б», «В», які працюють в органах місцевого самоврядування — до 50 % військовозобов'язаних;

у Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Службі судової охорони, судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за винятком військовозобов'язаних;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким встановлені мобілізаційні завдання (замовлення), якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень).

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники.

Військовий облік жінок

У законопроєкті зазначено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком та закінчили професійну (професійно-технічну), професійну вищу чи вищу освіту та здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, повинні стати на військовий облік.

Базова загальновійськова підготовка

Базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України та інших формувань. Чоловіки віком від 18 до 24 років проходять базову військову службу. Така підготовка проводиться у ВНЗ як окрема навчальна дисципліна для чоловіків (жінки — добровільно).



Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти всіх форм власності звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Повістка

У законопроєкті передбачено, що повістки надходитимуть також до електронного кабінету призовника. У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитися у вказане місце.



Згідно з документом, поважними причинами неприбуття громадянина у строк, зазначений у порядку денному, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

дії країни-агресора або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) чи близького родича його дружини (чоловіка).

Також у законопроєкті прописано, що необхідно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Це потрібно на період мобілізації всім громадянам віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку.

У кого є відстрочка від призову

За новим проєктом закону не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

заброньовані на період мобілізації та воєнного стану;

особи з інвалідністю;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів на три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий батько такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, яка має низку захворювань;

жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патрональні вихователі на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

опікун особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

члени сім'ї першого ступеня спорідненості (у більше однієї) особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім'ї другого ступеня спорідненості (в межах одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості або їх фізичної неспроможності), що підтверджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

члени сім'ї першого ступеня споріднення (не більше однієї) особи з інвалідністю ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, що підтверджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та чоловіка (дружину), який проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України «Про військовий обов'язок та військову службу»;

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Мінборони України, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії, Держприкордонслужби України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, науковці, педагоги;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО чи під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

не підлягають призову протягом двох років з дня звільнення зі служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку служби. Також не призиватимуть військовозобов’язаних після звільнення з полону.

Також відстрочку від мобілізації матимуть усі особи з інвалідністю, проте їм необхідно пройти перевірку.



«Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк 6-12 місяців (з наступним) проходженням військово-лікарської. комісії)», — йдеться у законопроєкті.



У той же час особи, які мають статус обмежено-придатних, будуть зобов'язані пройти перевірку протягом 9 місяців, після чого їх статус буде визначений як відповідний чи непридатний до військової служби.

Ухилянтів чекатиме блокування рахунків та заборона керувати авто

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право звернутись до суду, якщо громадянин протягом 10 днів з часу отримання відповідної вимоги не з’явився до ТЦК або дипустанови за кордоном.



Відповідно, за рішенням суду після звернення ТЦК передбачено:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України — на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою;

тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами;

накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах.

Мобілізація. Ілюстрація: Midjourney

Військовозобов'язані українці за кордоном

Військовозобов'язаним громадянам України в інших країнах не надаватимуть консульські послуги, якщо вони не матимуть військово-облікових документів. Однак це стосується звернень до іноземних дипломатичних установ від чоловіків віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами. Винятками є такі випадки:

оформлення посвідчення на повернення до України;

надання консульських послуг щодо дітей, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини;

вчинення дій щодо заяв громадян, які перебувають під арештом, затриманих або позбавлених волі за кордоном.

Мобілізація засуджених, але є нюанс

Документ передбачає, що добровільно можуть призватись до армії засуджені з умовним терміном. При цьому для добровільної мобілізації засуджених передбачаються обмеження. Так, нові правила не стосуватимуться засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, а також таких статей:

402 — непокора;

403 — невиконання наказу;

404 — опір начальнику або примус його до порушення службових обов'язків;

405 — загроза чи насильство щодо начальника;

406 — порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підпорядкованості;

408 — дезертирство;

409 — ухилення від військової служби шляхом самокаліцтва чи іншим способом;

410 — викрадення, присвоєння, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових чи інших бойових речовин, засобів пересування;

411 — умисне знищення чи пошкодження військового майна;

426 — бездіяльність військової влади;

426-1 — перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями;

427 — здавання або залишення ворогові засобів ведення війни;

428 — залишення військового корабля, що гине;

429 — самовільне залишення поля бою чи відмова діяти зброєю;

430 — добровільне здавання в полон;

431 — злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полон;

432 — мародерство;

433 — насильство над населенням у районі воєнних дій;

437 — планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

438 — порушення законів та звичаїв війни;

439 — застосування зброї масового знищення;

440 — розробка, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;

441 — екоцид;

442 — геноцид.

Варто зазначити, що зараз засуджені в Україні не мають права мобілізуватися в армію навіть за власним бажанням.