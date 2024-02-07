DeepState: Російські війська окупували 18% Авдіївки

Російські війська продовжують вести штурмові дії у приватному секторі на півночі Авдіївки Донецької області. Про це повідомляють аналітики DeepState.



У вівторок, 6 лютого, окупанти перейшли залізничний міст і тепер намагаються через приватний сектор пробитися у бік автобази та знаку біля в'їзду до Авдіївки. Крім того, щодня до міста прибуває особовий склад російських військ.



За даними аналітиків, російські військові окупували близько 18% території Авдіївки та продовжують тиснути на Сили оборони.

24 січня, у прифронтових населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області було оголошено примусову евакуацію дітей.



В Авдіївці третій місяць складна ситуація, єдина дорога, яка веде до міста, постійно обстрілюється російськими військами за допомогою авіабомб і дронів.



Нагадаємо, вже 2 лютого, на Донеччині розпочався п'ятий етап примусової евакуації сімей з неповнолітніми, вона стосується 9 населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської територіальних громад, що знаходяться під цілодобовим обстрілом військ РФ.



Через загострення ситуації в Авдіївці кількість охочих евакуюватися зросла.