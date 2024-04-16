Десять лет войны в Авдеевке. Воспоминания местных жителей о разрушенном Россией городе

Иллюстрация: Новости Донбасса

17 февраля 2024 года украинские военные вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения и город, вернее его руины, захватили российские войска. В небольшом промышленном городе, расположенном всего в десяти километрах от Донецка, практически не осталось ни одного целого здания.



«Новости Донбасса» поговорили с жителями Авдеевки, которые были вынуждены покинуть родной город. Мы попросили их вспомнить, что происходило с Авдеевкой последние 10 лет. От первых дней активных боевых действий до момента, когда российские войска вновь захватили город, рассказы местных жителей проливают свет на их переживания и надежды.





Война за Авдеевку началась в 2014 году

«Это наш известный мурал "Казак Мамай", а это наш современный воин, символ нашей победы. Всем, кто спрашивает про Авдеевку, я всегда показываю это фото и говорю, что это Авдеевка на самом деле, это ее дух», — рассказывает Татьяна Переверзева.



Украинский военнослужащий Ян Шипула на фоне мурала в Авдеевке: Фото: Yan Shypula / Facebook

Она уверена, что вернется в Авдеевку. Пока она не знает, сколько будет длиться оккупация, ей хочется, чтобы она закончилась быстрее.



«Но я уверена, что вернусь. Я знаю, что буду делать, когда вернусь. Мне хочется, чтобы все сложилось так, и я смогла сделать что-то конкретное для того, чтобы восстановление города было возможным», — добавляет женщина.



Татьяна — руководительница Народного музея истории Авдеевки. Родилась и всю жизнь прожила в городе. Делала все для сохранения истории Авдеевки, развития культуры и образования, несмотря на неспокойные времена, которые город переживал с 2014 года.



«Музей пострадал дважды за 10 лет. В 2015 году он был разрушен, было попадание в музей, он тогда был в другом помещении. Мы спасли то, что смогли спасти, хотя там очень мало было что спасать. И в 2016 году мы открыли его в новом помещении», — отмечает руководительница музея.



Татьяна Переверзева, руководительница Народного музея истории Авдеевки. Фото: Новости Донбасса

Несколько месяцев в 2014 году Авдеевка была под контролем пророссийской группировки «ДНР». В июле 2014 года город вернулся под украинский флаг, но стал прифронтовым. Рядом был оккупированный Донецк и Авдеевку регулярно обстреливали.



«И Авдеевка, и наши другие оккупированные села и города — это результат того 2014 года. А начиналось все с конца 2013 года, тут на Майдане, когда собрались люди и пытались силой разогнать их и убить. Поэтому Авдеевка была для оккупантов как кость в горле. Это был непосредственный близкий вход в город Донецк», — объяснил Сергей Цехоцкий, офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.



Своими впечатлениями после начала боевых действий в пригороде Донецка поделилась и переселенка из Авдеевки Юлия Свищева.



«В 2014 году, когда начались активные боевые действия в городе, сложно было принять ситуацию в целом. Осознавание первых потерь и раненых было очень тяжелым. Это было невероятно сложно», — рассуждает женщина.



Юлия проработала на Авдеевском коксохимическом заводе 15 лет. До войны на этом предприятии трудилось более 10% жителей города. АКХЗ являлся одним из крупнейших коксохимических заводов в Европе.



«2014-2015 год — активные боевые действия. Мы работали, мы не уезжали и у нас работа связана с социальными вопросами на предприятии, на удаленную работу мы не могли уйти», — уточнила переселенка Юлия Свищева.



Переселенка Юлия Свищева. Фото: Новости Донбасса

Серьезное обострение боевых действий под Авдеевкой произошло в начале 2017 года. Пророссийские боевики не оставляли попыток отодвинуть украинские силы подальше от оккупированного Донецка и взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию. Особенно страдал район промзоны на восточной окраине Авдеевки.



«Люди, приезжавшие в Авдеевку даже на один визит, часто спрашивали: "А что, вот мы сейчас идем по улице, и может прилететь?". Мы спокойно отвечали, что это может случиться в любую минуту. Действительно, были моменты, когда снаряды прилетали абсолютно неожиданно, и люди погибали. Мы жили в этой войне, осознавая, что война — здесь, рядом. У нас было мощное желание жить, а не просто существовать. Поэтому мы продолжали делать свое дело», — рассказала Татьяна Переверзева.

Затишье перед вторжением

К 2018 году интенсивность боевых действий возле Авдеевки снизилась, город начал возвращаться к жизни и развиваться.



«Мы не хотели, чтобы наш город ассоциировался только с войной. Ведь Авдеевка была на слуху, к ней часто испытывали жалость, ощущался дискомфорт. Также постоянные визиты гуманитарных миссий подчеркивали необходимость изменений», — говорит волонтер Алексей Савкевич.



Алексей — волонтер и общественный деятель из Авдеевки. Совместно с другими активными жителями он организовал весной 2018 года первый с начала войны на Донбассе масштабный фестиваль искусств «Авдеевка ФМ».



«Если коротко, то мысли были таковы: Авдеевка оставалась вдали от больших городов, из-за чего молодежь, заканчивающая школу, нуждалась в знакомстве с другими идеями перед поступлением в университет. Мы организовывали театральный фестиваль, приглашали поэтов и музыкантов, чтобы предоставить им опыт, полезный в жизни», — объясняет Савкевич.



Фестиваль «Авдеевка ФМ», октябрь 2021 года. Фото: Диана Шевелева

По словам переселенки Юлии Свищевой, появилось ощущение комфорта, город стал развиваться. Начали отстраивать то, что было разрушено. Также были утверждены новые проекты, вкладывались средства в развитие коксохимзавода.



Но относительное спокойствие продлилось недолго, в начале 2022 года жители Авдеевки начали чувствовать тревогу.



«В Авдеевку приезжало много журналистов из различных стран мира. Они задавали один и тот же вопрос: "Готовы ли вы? Чувствуете ли вы?". Мы многим давали интервью, но признаться в готовности к войне никому не хотелось. Мы все надеялись на дипломатическое решение конфликта. Однако, когда война приходит в твой дом, ты уже по-другому оцениваешь», — поделилась Татьяна Переверзева, руководительница Народного музея истории Авдеевки.

После 24 февраля

24 февраля 2022 года почти 35 тысяч жителей Авдеевки встретили первый день полномасштабного российского вторжения.



«24 февраля для меня началось около 5 утра. Позвонила дочь, которая в тот момент училась в Харькове, и сказала: "Мама, Харьков бомбят". Я положила телефон и пыталась осознать: не сон ли это? Может, мне приснилось? Никак это в голове не укладывалось. Состояние шока, состояние сна — казалось, будто ты видишь ужасный сон, от которого должна проснуться, но не просыпаешься», — вспомнила Юлия Свищева.



По словам Татьяны Переверзевой, когда она уезжала из Авдеевки, то город 24-го числа ничем не отличался от 23-го.



«А Киев отличался. Когда я приехала сюда, тут чувствовалось все по-другому. А в Авдеевке тот день был обычным: все вышли на работу, выполняли свои задачи. Я ехала на день рождения внука, 25 февраля, и планировала вернуться, но так и не вернулась, хоть у меня и был обратный билет», — говорит руководительница Народного музея истории Авдеевки.



Последствия обстрела в Авдеевке, 14 марта 2022 года. Фото: Национальная полиция

Местные жители вспоминают, что в первые дни полномасштабного вторжения Авдеевка не была под интенсивными обстрелами, в отличие от других городов Донецкой области. Но рядом был оккупированный Донецк и относительное спокойствие было недолгим.



«24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ, город не так активно обстреливали. Активные обстрелы начались, наверное, в начале марта 2022 года, когда по городу стали прилетать снаряды из минометов и артиллерийских систем залпового огня "Град". Возникли пожары в городе. Росло напряжение. Так как Авдеевка находилась всего в 6 км от Донецкого аэропорта, то думали, что город не устоит перед вражескими обстрелами», — поделился Геннадий Юдин.



Он — полицейский из Авдеевки, сейчас эвакуирует людей в составе отряда «Белые ангелы». В марте, после того, как весь мир увидел, что Россия творит в Мариуполе, Геннадий решил, что нужно эвакуировать семью.



«Я опасался, что с Авдеевкой может произойти то же, что и с Мариуполем. 8 марта мы собрались с семьей за столом и я сказал, что надо выезжать. Собрали все вещи, и в середине марта мы выехали. Сначала я отвез жену и детей в Днепропетровскую область, затем и мать вывез, — делится опытом полицейский. — До июня 2022 года наш отдел полиции продолжал работать в Авдеевке. Однако после попадания вражеского снаряда в здание отдела было принято решение о переезде. Так мы оказались в Мирнограде, где и базируемся поныне».



Полицейский Геннадий Юдин. Фото: Новости Донбасса

В середине марта 2022 года Авдеевку покинула и Юлия Свищева, после того как рядом с домом пожилой родственницы ударил снаряд и нужно было ее срочно вывозить из города.



«Бабушка была с тяжелым хроническим заболеванием — у нее была болезнь Паркинсона. Это заставило нас искать для нее безопасное и теплое место. Сначала мы планировали на четыре дня переехать в безопасное место, чтобы обеспечить ей необходимый уход. О том, что я не вернусь, у меня и в голове не было. Я не осознавала, что уезжаю на более длительный срок», — поделилась переселенка из Авдеевки.

Обстрелы и эвакуация

Волонтер Алексей Савкевич рассказывает, что в марте вывез жену и детей из города. Они отправились в Берлин, а Алексей вернулся в Авдеевку и создал гуманитарный штаб для помощи местным жителям и эвакуации.



«Эти два года мы занимались гуманитарной помощью. Для меня было важным понимание, что мы также помогаем кого-то эвакуировать. Нас спрашивали журналисты: может, если бы мы не возили гуманитарную помощь, это бы вынудило людей уехать? На это я отвечал, что это можно сделать, но не факт, что это поможет», — говорит Савкевич.



Российские войска постепенно приближались к Авдеевке. Интенсивность обстрелов нарастала. У оставшихся местных жителей была возможность эвакуироваться. Геннадий Юдин был одним из тех, кто вывозил людей из Авдеевки в составе полицейского отряда «Белые ангелы».



«Наша робота заключалась не только в эвакуации. Это и доставка гуманитарной помощи, еды, хлеба, а также вывоз раненых, тел погибших, фиксирование военных преступлений. При общении с местными жителями мы буквально умоляли людей, чтобы они выезжали из города», — вспоминает Геннадий Юдин.



Эвакуация из Авдеевки, июль 2023 года. Фото: Национальная полиция

«Летом было понимание, что все меньше людей соглашается эвакуироваться, кто хотел – тот выехал. Некоторые уже не выезжали, даже если где-то рядом прилетало. У нас постоянно ломалась машина. Мы проговаривали другой формат доставки гуманитарной помощи», — сказал Савкевич.



10 октября 2023 года Россия начала большой штурм Авдеевки. Начались круглосуточные обстрелы города. Стало очевидно, что армия РФ готова стереть Авдеевку с лица земли, лишь бы захватить. В городе оставалось около 2 тысяч человек.



«Самым сложным, наверное, было то, что там были люди. Это в любом случае мешало, потому что ответственность, в первую очередь, за гражданских людей. И второе самое сложное — это обстрелы этими авиационными управляемым бомбами, когда была концентрация в одно место. За день доходило до ста сбросов этих авиабомб. Это большая разрушительная сила», — подчеркнул офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.



Разрушенный подъезд многоэтажного дома в Авдеевке. Фото: Национальная полиция

Волонтер Алексей Савкевич вспоминает, как со временем человек привыкает к виду разрушений: отсутствие части подъезда или сгоревшие дома на его улице изначально вызывали печаль. Однако после первых нескольких раз становится заметно, что мозг постепенно перестает активно реагировать на такие изменения, и человек уже не ощущает прежней грусти при последующих посещениях этих мест.



«Мы все говорили, что хотим и будем восстанавливать наш город. Но, когда я ездил по городу, пытался представить, сколько времени потребуется, чтобы привести его в состояние, пригодное для возвращения жителей, детей и возобновления работы завода. Мне всегда было непонятно про завод: реально его возобновить или нет?» — размышляет Савкевич.



Волонтер Алексей Савкевич. Фото: Новости Донбасса

Местные жители по разным причинам не хотели покидать Авдеевку, несмотря на жизнь в подвалах.



«Коренные авдеевцы, особенно с той части, откуда пошел город, не уехали со своей земли, из своих домов. Они не уехали в 2014 году. Я думаю, что даже если их попытаются переселить, они выберут остаться на своей земле», — поделилась Татьяна Переверзева, руководительница Народного музея истории Авдеевки.



Полицейский Геннадий Юдин подчеркивает, что люди соглашались на эвакуацию только тогда, когда в дом попадал снаряд, и российские обстрелы приводили к смертям родных или их ранениям.



«Это тот же фактор 2014 года. Все надеялись, что мы пересидим эту ночь, что мы пересидим этот день, что подождем недельку, потерпим и все утихнет. У них не было понимания масштабности всего происходящего. Во-вторых, я думаю, все равно есть люди, которые очень сильно привязаны к дому, к городу. Наверное, они не смогли переломить тот фактор, что они где-то смогут найти себя в другом месте, в другом городе», — рассуждает Юлия Свищева.

Отход ВСУ и оккупация Авдеевки

В городе начались уличные бои. В начале 2024 года российская армия смогла постепенно взять Авдеевку в полуокружение. Интенсивные бои продолжались уже пять месяцев.



«18 января 2024 года российские войска вошли в город. Это крайние улицы со стороны "Царской охоты". Это были улицы Чернышевского, Спортивная, Соборная. На этих улицах оставались около 40–60 человек. Я помню, как мы накануне завозили туда гуманитарную помощь, хлеб. И после 18 января мы не смогли туда заехать. Хотя люди звонили и умоляли про помощь, чтобы мы их эвакуировали, и близкие родственники их звонили и умоляли про помощь. Но мы туда уже попасть не могли. После этого где-то 30 января мне позвонили военные и сказали, что при зачистке улицы Чернышевского они попали в дом, где прятались жители этой улицы. Их было около 15 человек, они их вывезли в безопасное место», — уточнил полицейский Геннадий Юдин.



По словам офицера 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, за 10 лет Авдеевка укрепилась как плацдарм, превратилась в крепость, потому что была очень выгодной в тактическом плане.



Офицер 59-й ОМБр Сергей Цехоцкий. Фото: Новости Донбасса

Город находится на высоте и этим пользовались украинские военнослужащие. Однако большая концентрация у России войск, корректируемых авиабомб и бронетехники привели к тому, что командованием ВСУ было принято решений отойти для сохранения жизни солдат.



17 февраля 2024 года украинские силы, чтобы не оказаться в окончательном окружении, вышли из Авдеевки. Город, а вернее оставшиеся от него руины, перешел под контроль России.



«Первые разрушения и масштаб бедствия всегда вызывают острую боль, которая со временем притупляется, но все равно перехватывает дыхание. Тяжело смотреть на то, как разрушается то, что строилось десятилетиями. Это тяжело, иногда перехватывает дыхание, но ты все равно смотришь. Это связано с тем, что перед тобой твои родные места, ты пытаешься высмотреть знакомый уголочек. Это та жизнь, которую мы прожили, и от нее сложно отказаться, хотя наблюдать за разрушением очень и очень тяжело», — призналась Юлия Свищева, переселенка из Авдеевки.



Оккупированная Россией Авдеевка. Фото: «Народная милиция ДНР» / Кадр из видео

Геннадий Юдин в составе отряда «Белые ангелы» вывез из Авдеевки в безопасные места более 2 тысяч человек. Сейчас он продолжает эвакуировать мирных жителей из прифронтовых районов Донецкой области.



Юлия Свищева работает на предприятии «Южкокс» в городе Каменское. По ее словам, сейчас там много бывших сотрудников Авдеевского коксохимического завода.



Татьяна Переверзева продолжает хранить и передавать память об истории Авдеевки.



«В Авдеевке есть элемент нематериального культурного наследия — Авдеевская каша. Мы берем казан и ездим по тем городам, где есть жители Авдеевки. Приглашаем на дегустацию этой каши, рассказываем про Авдеевку, записываем какие-то воспоминания. Может, у нас когда-нибудь выйдет книга или какой-то видеосюжет. Люди очень рады, мы были уже более, чем в 10 громадах. Эти встречи очень теплые и со вкусом любви к нашему городу», — делится она.



Алексей Савкевич продолжает помогать людям и работает в международной гуманитарной организации. В Каменском он организовал музыкальный хаб, похожий на тот, что был в Авдеевке.



«Из нашего музыкального пространства, которое мы эвакуировали — это Роман Кли, он приезжал проводить первую рок-школу, которая дала толчок к развитию нашего музыкального хаба. Мы уже вместе с музыкантами делаем первый квартирник в нашем хабе, который собственными руками вот обшивали тканью», — рассказал он.



В Авдеевке после захвата осталось несколько сотен человек. Сейчас Кремль выдает им российские паспорта, оккупационные власти заявляют о том, что хотят восстанавливать город. На данный момент нет точных данных о том, сколько мирных жителей Авдеевки погибло с начала полномасштабного вторжения России.



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