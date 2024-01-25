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Операція військ РФ в Авдіївці: ДРГ зайшла до «Царської охоти» по трубі

25 січня 2024, 14:25

Операція військ РФ в Авдіївці: ДРГ зайшла до «Царської охоти» по трубі

Окупанти РФ пройшли по трубі. Фото: Telegram Окупанти РФ пройшли по трубі. Фото: Telegram

Російська диверсійно-розвідувальна група змогла зайти в тил українських військ у районі колишнього готельного комплексу «Царська охота» на південній околиці Авдіївки, пройшовши старою підземною трубою.

Відповідні кадри також опублікував російський телеграм-канал «НгП раZVедка». Зазначається, що для цього російські військові кілька тижнів розчищали трубу діаметром у людський зріст.

Роботи проводилися вручну, щоб уникнути шуму. За твердженнями російської сторони, 17 січня в результаті цієї операції їм удалося захопити район «Царської охоти», «ліквідувати гарнізон» та взяти «значну частину» українських військових у полон.

Українська сторона цю інформацію не коментувала. Факт заходу російської ДРГ підтверджував голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Проте, за його словами, супротивника вдалося витіснити звідти. Водночас на карті українського проєкту DeepState статус району «Царської охоти» вказано як невідомий.

Статус «Царської охоти» поки що невідомий. Фото: DeepState

«Інформація про відбиття "Царської охоти" досить сумнівна», — писав DeepState у своєму телеграм-каналі 22 січня.

Армія РФ за добу здійснила вісім атак у районі Авдіївки: двоє людей постраждали.

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