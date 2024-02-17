Українські військові вийшли з Авдіївки, оточення окупантами не допущено — командування

Авдіївка. Фото: Соцмережі

Українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський.



За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.



«Вживаємо заходів щодо стабілізації ситуації та утримання займаних позицій. Авдіївку ми все одно повернемо», — написав Сирський у Facebook.



Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.



«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на певних рубежах», — наголосив він.



За його словами, у ситуації, коли ворог «настає по трупах своїх солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями це єдино правильне рішення».



Українські військовослужбовці відходять на підготовлені позиції з залишеної Авдіївки, щоб повернутися і завдати ворогові сильнішого удару, повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький.



Раніше повідомлялося, що зі зруйнованих позицій українські військові виходили маневром та закріплювалися на нових рубежах оборони. Тарнавський повідомив, що під час одного з таких виходів кілька українських бійців потрапили в полон.