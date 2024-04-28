Последний митинг «За Украину» в Донецке. Почему на Донбассе сыграла российская карта

Проукраинский митинг в Донецке 28 апреля 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

28 апреля 2014 года стало финальным аккордом украинских протестов в Донецке. Именно в этот день прошел последний патриотический митинг, который закончился довольно кроваво. От рук пророссийски настроенной агрессивной толпы пострадали десятки человек. Сейчас, через 10 лет, эти события кажутся нереальными, но протестное движение на Донбассе было и это факт. Если это так, почему России удалось захватить Донецк и другие города на востоке Украины? Причин достаточно много и основные среди них — вовсе не пассивность местного населения, как принято считать. Подробности читайте в материале «Новостей Донбасса».



28 апреля — красная линия проукраинского движения в Донецке

Проукраинских митингов весной 2014 года в Донецке было пять. Но пропаганда пытается всячески перекрутить факт того, что патриотическое движение на востоке Украины вообще было. Архивные видео и фото называют ложными, хотя любой дончанин-участник проукраинских акций может очень подробно рассказать о них. Ведь каждый митинг был знаковым событием, потому что люди шли на них, зная, что их жизнь будет под угрозой. Поэтому воспоминания до сих пор достаточно яркие. О движении «За Украину» в Донецке 10 лет назад можно прочитать в отдельной статье «Новостей Донбасса».



Проукраинский митинг в Донецке 28 апреля 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

28 апреля, спустя 11 дней после, по сути, единственного проукраинского митинга, который прошел мирно, в Донецке возле спорткомплекса «Олимпийский» решили провести еще одну акцию. Как вспоминают организаторы, запрос на это был и дончане, даже понимая опасность, готовы были выходить.



«Нам сказали, что будут убивать. Мы общались с ОГА. Примерно за пять минут до начала митинга нам привезли отказ. Но украинские снайперы, самовольно покинувшие Славянск, зашли в Донецк. И мы сказали: если пророссийская толпа начнет стрелять, они тоже откроют огонь. Поэтому не стреляли, хотя машина с оружием у представителей так называемого "Антимайдана" была», — вспоминает тот день одна из организаторок митинга, пожелавшая остаться анонимной.



Нападение на проукраинский митинг в Донецке 28 апреля 2014 года. Фото: Сергей Ваганов



Но кроме стрелкового оружия есть и другое. Именно его агрессивная пророссийская толпа активно использовала. На митинге «За Украину» 28 апреля собралось около двух тысяч человек. Продолжался он недолго. На участников почти сразу напали неизвестные в балаклавах с битами, газовыми баллончиками, цепями, травматическими пистолетами и ножами. Они бросали в людей петарды и камни — неважно, мужчины это были или женщины. В результате пострадали несколько десятков человек. Милиция на тот момент уже без всякого прикрытия демонстрировала свою абсолютную поддержку пророссийской толпы, поэтому сопротивления не оказывала. Дончан с проукраинской позицией избивали на глазах «правоохранителей». По сути, именно в тот день стало окончательно ясно, что защитить активистов просто некому.



Нападение на проукраинский митинг в Донецке 28 апреля 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

«Местная власть только подливала масла в огонь»

Сейчас, 10 лет спустя, участники тех митингов в Донецке очень хорошо понимают, почему российская карта сыграла на востоке. Среди главных факторов — и настроенность полиции на противоположную сторону, и неспособность центральной власти просчитать риски, и специфические подходы местных чиновников.



«Донецкие власти позиционировали себя как якобы стоящая над конфликтом сторона. А в реальности они, по существу, провоцировали обострение противостояний. Тот же губернатор Шишацкий, который дал приказ забивать двери в областной государственной администрации под предлогом якобы ожидаемого приезда целыми поездами "бандеровцев" из западной Украины, которые будут здесь наводить порядок в Донбассе. Это было действо как в костер льют бензин», — вспоминает те события ассоциированный профессор Донецкого национального университета им В. Стуса, общественный деятель Владимир Кипень.



Съезд депутатов Донецкой области Партии регионов, 16 апреля 2024 года. Фото: Сергей Ваганов

Негативную роль в процессах сыграл не только губернатор Андрей Шишацкий. Секретарь донецкого горсовета Сергей Богачев вообще открыто поддерживал так называемый «Антимайдан» и настаивал на отделении от Украины. Как и председатель донецкого областного отделения Партии регионов Николай Левченко, который приходил к пророссийским митингующим «поговорить о жизни». Еще одной силой, которая могла бы изменить историю, но не сделала этого, эксперты называют Рината Ахметова. Он имел очень большое влияние на Донбассе, но не воспользовался им.



«В Донецк была направлена вспомогательная полицейская сила, когда была захвачена областная государственная администрация. Но и городские власти, и областные, и, скажем, неофициальный король Донецкой области Ринат Ахметов говорили тем, кто отдавал команды, отозвать людей, чтобы не освобождали захваченные здания. Это стало маркером, что пророссийским силам фактически разрешено все и маркером, что реально принимавшие решения и имевшие серьезное влияние не будут отстаивать украинский Донбасс. Что, собственно, только тогда, когда центральная власть примет условия, выдвигаемые так называемой донецкой элитой на свой особый статус, на свои особые права в Украине, тогда можно будет погасить эти беспорядки и пророссийские выступления», — вспоминает Владимир Кипень.



Ринат Ахметов. Фото: Новости Донбасса

То есть, те, кто был ключевыми фигурами на Донетчине в то время, по мнению Владимира Кипеня, предали людей, но по иронии судьбы их самих потом предала Россия.



«Россияне пообещали, что они будут и дальше хозяйничать на Донбассе. Но после того как, собственно, началась активная фаза вторжения в Донбасс и Донбасс был захвачен, их выбросили. Они оказались не нужны своим российским визави. Таким образом, эта история о готовности и решительности власти обеспечивать конституционный порядок и неприемлемость так называемых гнилых компромиссов с теми, кто ставит целью уничтожение украинской государственности», — считает Владимир Кипень.



Ринат Ахметов в 2014 году действительно не артикулировал достаточно четко, какую сторону он поддерживает. Из-за этого многие дончане видят именно его вину в том, что Донбасс был в итоге оккупирован. Собственно, и сам Ахметов потерял из-за такой недальновидности львиную долю своего бизнеса. Да и продолжает терять. Например, коксохимический завод в Авдеевке, входивший в холдинг «СКМ».



Центральная власть не просчитала риски

Когда стало понятно, что самостоятельно Донецк не выстоит, потому что на Донбассе Россия внедряет крымский сценарий, только поддержки местных властей, даже если бы она была, стало недостаточно. Возник запрос на помощь Киева, но центральные власти недооценили ситуацию.



«Центральная власть того времени была, скажем, полупарализована. У нее не было понимания масштабов процессов начала собственно гибридной войны против Украины. Не оказалось и государственного деятеля, который сумел бы взять на себя ответственность, направив соответствующие вспомогательные полицейские военные силы, которые обеспечили бы безопасность украинской части Донецка», — комментирует Владимир Кипень.



Проукраинский митинг в Донецке 28 апреля 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Политолог Олег Саакян, который в 2014 году был одним из организаторов проукраинских митингов в Донецке, тоже считает, что силовая поддержка со стороны Киева могла кардинально изменить ситуацию.



«Группа спецназа могла, например, не пустить перебрасывание так называемого "Беркута" в Донецк из Крыма. Силовой блок мог помочь. Обычные активисты не могли разнести в щепки блокпосты между городами Донецкой области, где стояли люди с автоматами и пистолетами. Силовики могли достаточно просто. Наш ресурс, наши знания и возможности были ограничены. Это должно было делаться на центральном уровне на тот момент, когда уже должно было быть осознание того, что это за риски, особенно глядя на Крым. К сожалению, это не было сделано. Где-то в силу объективных обстоятельств не смогли. Где-то просчитались в тех, кого назначили, и они оказались коллаборантами», — вспоминает Олег Саакян.



Он добавляет, что когда проукраинский сегмент активных дончан понял, что поддержки из центра не будет, появились силы, которые потом объединились в добровольческие батальоны. В 2014 году это были батальоны «Донбасс», «Айдар», «Артемовск», полк «Азов» и многие другие.



«До этого (до митингов в Донецке, когда активистов начали избивать и убивать — ред.) была еще иллюзия, что можно продемонстрировать и сам факт демонстрации того, что Донецк украинский, что россиянам здесь некого защищать и что местное население не смирится с захватом, что этого будет достаточно. Тогда стало ясно, что нет. Россияне будут это делать вопреки всему. Грубой силой и, соответственно, без централизованного ответа, без работы институтов, без того чтобы Киев начал противодействовать России бороться не удастся», — комментирует Олег Саакян.



Могли ли остановить Россию обычные дончане?

Наиболее популярное мнение, которым многие объясняют оккупацию Донбасса — это якобы аморфность людей. Их безразличие к процессам, хотя это не совсем так. К примеру, на проукраинский митинг 5 марта 2014 года в центр города вышло до 10 тысяч дончан. Как и 17 апреля. Это достаточно много. Если бы организаторов акций «За Украину» поддержали местные и центральные власти, результат мог быть совсем другой.



«Можно ли было вывести больше людей, достучаться до кого-то? Сомневаюсь, что у нас было достаточно инструментов для этого. У нас не было своего большого медиа. Трудового коллектива по паре заводов, чтобы они нам принадлежали, чтобы мы могли выступить монопольно на эту аудиторию и сказать: "Выходим!". Я думаю, что на том уровне, на котором можно было что-то сделать, гражданское общество — тысячи людей, которые каждый день делали что-то, чтобы сорвать российские планы, сделали гораздо больше, чем могли. Конечно, всегда можно сделать что-то лучше. Но был бы лучший результат? Не думаю», — рассуждает Олег Саакян.



Последствия нападения на прокураинский митинг в Донецке 28 апреля 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

Он добавляет, что кроме митингов было еще множество акций и инициатив, о которых не все знают, но все это звенья одной цепочки, из которой состоит проукраинское движение в Донецкой области.



«За кого не стыдно, так это за горожан, которые действительно сделали все от себя зависящее для того, чтобы остановить Россию. Не все горожане. Если бы поднялись все или поднялся хотя бы каждый десятый, то, вероятно, россиянам пришлось бы менять свои планы и перегруппироваться. Возможно, история пошла бы совершенно по другому сценарию», — говорит Олег Саакян.



Напомним, в начале апреля россияне под руководством Игоря Стрелкова-Гиркина уже захватили Славянск и Краматорск. В Донецк они пришли летом, когда ВСУ вернули оккупированные города на севере Донбасса.