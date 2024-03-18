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Донецк хотел в Россию? Развеиваем популярные мифы об украинском Донбассе

Анастасия Гришкова
18 марта 2024, 14:30

Донецк хотел в Россию? Развеиваем популярные мифы об украинском Донбассе

Проукраинский митинг в Донецке 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов Проукраинский митинг в Донецке 5 марта 2014 года. Фото: Сергей Ваганов

5 марта 2014 года в Донецке состоялся крупнейший митинг в защиту единства Украины, на который собралось более 10 тысяч человек.

В начале марта «Новости Донбасса» опубликовали видео по случаю 10-летия этого митинга в Донецке. Только на нашем канале в YouTube ролик набрал более 260 тысяч просмотров.

Вместе с тем под видео мы увидели много комментариев с прокремлевскими нарративами и откровенными фейками. Написали их настоящие сторонники Путина или просто боты, мы не знаем. При этом мы точно знаем, как развеять популярные российские мифы об украинском Донбассе.

Что за митинг в Донецке 5 марта 2014 года?

10 лет назад в центре Донецка украинцы вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Митингующие развернули большой флаг Украины. Проезжавшие мимо машины сигналили, из окон многих домов были выставлены флаги Украины. Митинг начался в 18:00. Люди вышли с украинскими флагами и плакатами, партийных флагов не было.

Все происходящее транслировалось местным телеканалом. Акция охранялась милицией по всему периметру.

Недалеко проходила акция пророссийских активистов, которых было намного меньше. Они несколько раз пытались прорваться на антивоенный митинг, но эти попытки остановила милиция.

Пророссийским силам удалось привлечь больше людей к следующему проукраинскому митингу в Донецке 13 марта. В конце мероприятия, когда участники уже начали расходиться, агрессивные сторонники России напапали на оставшихся на площади людей. В результате был убит проукраинский активист Дмитрий Чернявский.

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Миф: В 2014 году Донбасс хотел стать Россией

По данным опроса Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы», в феврале 2014 года большинство жителей востока Украины выступали против присоединения Украины к России.

В целом социологические исследования того периода показали, что на Донбассе не было сепаратистских настроений у абсолютного большинства граждан.

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Миф: На Донбассе была гражданская война до 24 февраля 2022 года

После бегства президента Виктора Януковича и на фоне аннексии Крыма Россией в южных и восточных регионах Украины активизировались пророссийские выступления. На них звучали требования о федерализации и отделении от Украины. Митинги проходили с участием граждан России и зачастую перерастали в захват административных зданий. 

12 апреля 2014 года диверсионная группа во главе с отставным офицером ФСБ Игорем Гиркиным (Стрелковым) проникла из России в Донецкую область и захватила город Славянск. После этого власти Украины объявили о начале Антитеррористической операции (АТО). Следом за Гиркиным, боевики при поддержке России начали захватывать другие города Донбасса. Факт участия российских войск в войне на Донбассе в 2014 году позже подтвердил один из деятелей группировки «ДНР» — командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Миф: В Донецке не говорили на украинском языке

До начала войны на востоке Украины в 2014 году в Донецке украинский язык использовался, но в меньшей степени по сравнению с русским. Украинский язык был и остается государственным языком, и его преподавание обязательно в школьной программе. Это означает, что большинство жителей Донецка до конфликта имели хотя бы базовые знания украинского языка.

В повседневной жизни и в общественных сферах доминировал русский язык, что отражало языковые предпочтения большинства населения региона. Однако украинский язык использовался в официальных учреждениях, в образовательном процессе (хотя школы могли выбирать язык обучения), а также в средствах массовой информации и на культурных мероприятиях.

«Я родилась в Донецке, в украиноязычной семье, и лет до 8 я не знала русский вообще. Все мое окружение — говорит исключительно на государственном. Я училась в украинской школе, с углубленным изучением украинского языка, затем поступила в университет в Донецке, и там тоже преподавали по-украински. Я могу поехать в центральные области, или западные области Украины, и свободно разговаривать на русском, и никаких прижимов на этот счет не будет. То, что в Украине притесняют русскоязычных, не что иное, как нарративы России», — отметила в разговоре с «Новостями Донбасса» переселенка из Донецка, которая попросила не называть ее имени.

Не стоит забывать, что Донецкая область имеет сложную историю, включая периоды интенсивной индустриализации в советские времена, когда в регион приезжали рабочие со всего СССР, в том числе из русскоязычных мест. Это способствовало увеличению числа русскоязычных люей, особенно в городах.

Не считая периода украинизации в 20-30-х годах, советская власть проводила на Донбассе политику русификации. Эта тенденция сохранилась и после обретения Украиной независимости, когда власть в Донецкой области находилась у представителей пророссийских партий.

Учитывая все эти факторы, использование украинского языка в Донецкой области снижалось. Эту динамику можно увидеть, посмотрев на данные переписей населения. Так, если в 1897 году украинский язык называли родным 53% жителей, проживавших на территории современной Донецкой области, то к 2001 году этот показатель сократился до 24,1%.

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