В правительстве объяснили кто и как может вручать повестки

Кабинет министров издал постановление, регулирующее процесс призыва на службу во время мобилизации и, в частности, порядок выдачи повестки гражданам. Об этом говорится в тексте постановления.

На территории, на которую распространяются их полномочия, вручать повестки могут:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций на их территории и в местах исполнения работниками своих обязанностей.

Между тем представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (вручающие повестки только находящимся на военном учете) могут вручать повестки на всей территории Украины, отмечает hromadske.

Кроме того, вручать повестки могут как лично, так и средствами почтовой связи. В первом случае повестку сочтут врученной, если:

резервист или военнообязанный поставит личную подпись о получении повестки;

при наличии видеозаписи вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в частности видео доказывания акта отказа от получения повестки;

при наличии видеозаписи отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

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В то же время по почте повестки начнут присылать через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, то есть с 18 июля. В этом случае повестку сочтут врученной: