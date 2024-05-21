В правительстве объяснили кто и как может вручать повестки

Кабинет министров издал постановление, регулирующее процесс призыва на службу во время мобилизации и, в частности, порядок выдачи повестки гражданам. Об этом говорится в тексте постановления.
На территории, на которую распространяются их полномочия, вручать повестки могут:
Между тем представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (вручающие повестки только находящимся на военном учете) могут вручать повестки на всей территории Украины, отмечает hromadske.
Кроме того, вручать повестки могут как лично, так и средствами почтовой связи. В первом случае повестку сочтут врученной, если:
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В то же время по почте повестки начнут присылать через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, то есть с 18 июля. В этом случае повестку сочтут врученной:
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