Саммит мира в Швейцарии: Что решили и что будет дальше?

Участники саммит мира в Швейцарии. Фото: пресс-служба президента Украины

В Швейцарии на выходных прошел первый Глобальный саммит мира, в котором приняли участие 101 государство и международная организация. «Путь к миру» (Path to Peace) — именно таким был слоган мероприятия. Речь о завершении развязанной Россией войны на справедливых для Украины условиях.



Еще осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о мирном плане из 10 пунктов. На рассмотрение участников швейцарского саммита вынесли три из них.



Насколько Украина стала ближе к миру после саммита в Швейцарии, «Новости Донбасса» попросили проанализировать журналиста Виталия Сизова, который работал на саммите.





Россия уговаривала страны Африки не посещать саммит

Изначально организаторы рассчитывали привлечь несколько большее количество участников. Планировалось, что их будет не меньше, чем 141. Именно столько стран поддержали резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину в первую годовщину, 24 февраля 2023 года. Но и 101 участник саммита в Швейцарии — количество достаточно высокое, принимая во внимание, что это не Ассамблея ООН.



Буквально за день до саммита Владимир Путин вышел со своей инициативой, заявив что для старта мирных переговоров и прекращения огня украинской власти надо не просто признать существующую линию фронта, но полностью вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.



«Мы будем обсуждать некоторые ключевые проблемы. Такие, как продовольственная безопасность, ядерная безопасность, но также и как воссоединение семей. Мы выросли от 15 советников по безопасности около года назад до более чем 90 стран — это свидетельство того, где мы сейчас. И тот факт, что вчера Путин вышел с этим глупым предложением мира показывает, что он в панике и это хорошая новость», — очертил двухдневную работу саммита премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Саммит мира в Швейцарии. Фото: пресс-служба президента Украины

Перед встречей в Швейцарии Россия оказывала просто феноменальное давление на представителей африканских стран. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже лично отправлялся в турне по Африке, уговаривая лидеров стран континента не принимать участия в саммите. Однако итоговое количество участников встречи в Швейцарии является очень значительным и говорит о высокой поддержке Украины.



«Блокада Черного моря привела к серьезному дефициту и стремительному росту цен на продовольствие, что ускорило кризис продовольственной безопасности во всей Африке. Поскольку многие страны в значительной степени полагаются на этот импорт, чтобы прокормить свое население, стоимость жизни резко выросла, и призрак голода и недоедания нависает над нашими наиболее уязвимыми группами населения. Перед лицом таких широкомасштабных страданий крайне важно, чтобы мы объединились, чтобы проложить путь к миру», — отметил на саммите президент Ганы Акуфо-Аддо.



Швейцария была выбрана неслучайно. Это нейтральная страна, которая поддерживает связи практически со всем миром и гордится своим нейтральным статусом. А сейчас особенно важно было привлечь представителей не только Европы и Северной Америки, но и стран Азии и Африки, потому что российская пропаганда часто делает акцент на том, что Украина это европейская, как они говорят, «проблема».



По словам прокремлевских пропагандистов, ее надо решать в Европе, и она волнует только эту часть света и США. А остальной мир, гораздо большая часть его населения, якобы не так вовлечена в конфликт и не страдает от российского вторжения.

Участники пришли к выводу, что России не нужен мир

«Россия — это постоянный член совета безопасности ООН. Тем не менее на протяжении почти 2,5 лет она бессовестно нарушает ключевые основы ее устава. Если мир не сможет ответить, когда агрессор вторгается на территорию своего соседа, то другие агрессоры, вне сомнения, будут воодушевлены. Это может привести к агрессивным войнам и хаосу», — подчеркнула вице-президентка США Камала Харрис.



Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал американскую коллегу заявив, что Россия выбрала войну вместо дипломатии и диалога, поэтому какие бы не были опасения о собственной безопасности, никакая озабоченность не может оправдать вторжение в мирную страну.

Саммит мира в Швейцарии. Фото: пресс-служба президента Украины

Партнеры Украины смотрят на этот конфликт не просто, как на военное столкновения, но и как на борьбу демократии и авторитаризма, поэтому они не хотят принимать условия Путина, ведущего дела, по формуле business as usual.



«К сожалению, Россия и Путин не хотят мира. Украина хочет мира и сейчас почти 100 стран поддерживаем мирное решение для этого конфликта, поэтому я думаю, что это важное мероприятие для Украины и всего мира. Мы хотим мира в Украине и при этом мы хотим, чтобы Россия уважала и принимала демократию. Россия не сильнее, чем европейская демократия», — добавила премьерка Дании Метте Фредриксон.



В свою очередь в Европейском Союзе понимают, что Россия не единственная авторитарная страна, противостоящая демократии Запада.



«Мы видим, что есть попытки России и, вероятно, других авторитарных режимов в мире, оказывать давление на устав ООН, против фундаментальных принципов, для того, чтобы попытаться изменить статус-кво силой. Мы считаем это неприемлемым. История Европейского континента базируется на идеи того, что мы должны сотрудничать, должны придерживаться прав человека, фундаментальных свобод», — уверен президент Европейского совета Шарль Мишель.



Итоговое коммюнике саммита полностью удовлетворило изначальные цели Украины. По всем трем пунктам дискуссий приняты позитивные решения. Участники поддержали возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины, призвали обеспечить свободу судоходства в Черном и Азовском морях, для того, чтобы организовать продовольственную безопасность, поддержали идею обмена пленными по формуле «всех на всех» и призвали немедленно освободить незаконно задержанных гражданских лиц и вернуть захваченных детей.

Саммит мира в Швейцарии. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что своим «мирным предложением» Путин очень помог облегчить дискуссию на встрече, так как участники сразу отвергли этот план как нерабочий.



«Просто этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он говорил до этого о реальном желании закончить войну, сведено на нет. Об этом говорили даже те страны, которые имеют другой взгляд, и я считаю это большим успехом. Иногда ошибки врага тоже являются успехом. Что может быть дальше? Дальше будут рабочие встречи. Я назвал вам список стран, с которыми мы начали работать. Там будут встречи на различных уровнях, и наши команды разработают планы, прежде всего по трем пунктам, о которых мы говорили», — добавил украинский лидер.



Теперь эксперты будут прорабатывать техническую часть договоренностей для того, чтобы вскоре встретиться на новом саммите, на котором уже может быть и Россия.



«Когда этот общий план будет готов, то будет возможно привлечь представителя России и представить этот план. Очень важно: это будет сделано вместе с другими странами, возможно, даже в большем формате. Это будет открытый диалог. Мы показываем Украину, как жертву агрессии, но и как сильную и героическую нацию. Мы показываем, что возможно и необходимо решать эту проблему открыто за одним столом, а не под столом. Не на секретных переговорах», — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.