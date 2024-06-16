Reuters опубликовало полный текст проекта итоговой декларации Саммита мира

Саммит мира в Швейцарии. Фото: пресс-служба президента Украины

Информационное агентство Reuters обнародовало полный текст проекта итоговой декларации по результатам Глобального саммита мира по Украине, который проходит в Швейцарии 15 и 16 июня.



«Продолжающаяся война Российской Федерации против Украины продолжает причинять масштабные человеческие страдания и разрушения, создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для всего мира. Мы собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы активизировать диалог на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины», — говорится в декларации.



Кроме того, у поддержавших декларацию есть общее видение следующих аспектов:

Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, надежным, охраняемым и экологически безопасным. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно и надежно под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением.



Любые угрозы или применение ядерного оружия в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы. Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продовольственных товаров. В этой связи свободное, полноценное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях имеют решающее значение. Нападения на торговые суда в портах и на всем пути следования, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы.



Продовольственная безопасность ни в коем случае не должна становиться оружием. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться в заинтересованные третьи страны. В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину.

Кроме того, участники саммита считают, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. «Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — подчеркивается в декларации.



Также подчеркивается, что устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, «может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».







Ранее мы писали, что 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, в котором принимает участие 101 государство и международные организации.



Во время Саммита участники обсудят три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.