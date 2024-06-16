Reuters опубликовало полный текст проекта итоговой декларации Саммита мира

Информационное агентство Reuters обнародовало полный текст проекта итоговой декларации по результатам Глобального саммита мира по Украине, который проходит в Швейцарии 15 и 16 июня.
«Продолжающаяся война Российской Федерации против Украины продолжает причинять масштабные человеческие страдания и разрушения, создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для всего мира. Мы собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы активизировать диалог на высоком уровне о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины», — говорится в декларации.
Кроме того, у поддержавших декларацию есть общее видение следующих аспектов:
Кроме того, участники саммита считают, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. «Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях с дальнейшим привлечением представителей всех сторон», — подчеркивается в декларации.
Также подчеркивается, что устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, «может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».
Ранее мы писали, что 15 июня в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, в котором принимает участие 101 государство и международные организации.
Во время Саммита участники обсудят три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.
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