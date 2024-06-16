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Зеленський озвучив, коли відбудеться другий Саміт миру

16 червня 2024, 16:25

Зеленський озвучив, коли відбудеться другий Саміт миру

За словами Зеленського, другий Саміт миру відбудеться невдовзі. Фото: ОП За словами Зеленського, другий Саміт миру відбудеться невдовзі. Фото: ОП

Цими вихідними триває Глобальний саміт миру у Швейцарії. Україна вже готується до другого саміту, який має відбутися найближчим часом. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає швидко діяти. Підготовка займатиме місяці, не роки. Коли план дій у світі буде готовий і кожен крок буде опрацьованим — відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже, до завершення війни і справедливого та тривалого миру», — сказав він.

Зеленський наголосив, що є країни, які виявили інтерес до того, щоб прийняти другий Саміт миру у себе, тому Україна вже почала обговорювати це питання.

«Ми розпочали переговори з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення. Я вдячний усім, хто допомагає», — резюмував голова держави.



Раніше ми писали, що 15 червня у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо України, у якому бере участь 101 держава світу, зокрема міжнародні організації.

Під час Саміту учасники обговорили три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Став відомий повний текст комюніке Саміту миру — основні тези:

1) Україна та МАГАТЕ мають контролювати окуповану Росією ЗАЕС.

2) Продовольча безпека має передбачати безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів.

3) Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну всіх на всіх. Також Росія має повернути додому депортованих з України дітей та незаконно затриманих цивільних осіб.

Крім того, стало відомо, які країни підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії.

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