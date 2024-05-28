Саммит мира для Украины: Кто посетит, почему Россия стремится его сорвать и чего ожидать после

Глобальный саммит мира состоится в Швейцарии в середине июня. Фото: Пресс-служба президента Украины

15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоится Глобальный саммит мира. Ожидается, что к обсуждению присоединится более 100 стран. Кроме России — ее на саммит не пригласили. Ключевая тема — украинская формула мира и пути урегулирования войны, которую развязала РФ. Какие ожидания возлагает на событие Киев и как к инициативе относятся союзники Украины, что известно об участии в саммите Китая и стран глобального Юга — в обзоре «Новостей Донбасса».

Платформа для мирного процесса

Ожидается, что встреча состоится на самом высоком представительском уровне — в саммите примут участие лидеры стран и главы правительств со всех континентов. Всего приглашены около 160 стран. Как заявили в Офисе президента Украины, саммит станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права.



Проведение Глобального саммита — это своего рода кульминация работы над украинской формулой мира. Впервые ее объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в Индонезии в октябре 2022-го. В этом пошаговом плане 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных украинских детей).

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости (речь идет о привлечении России к ответственности и возмещении нанесенного войной ущерба);

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

Именно этот мирный план официальный Киев представляет, как безальтернативный, единственный дипломатический механизм для окончания войны. Большинство союзников Украины поддерживают его, что и намерены засвидетельствовать в Швейцарии.

Кто будет на саммите?

Ряд стран продолжает декларировать свою нейтральную позицию по отношению к войне, некоторые же соглашаются не со всеми позициями формулы мира. В частности, речь идет о странах-участницах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), глобального Юга и тех, которые так или иначе поддерживают контакты или экономические отношения с Россией. Само присутствие таких государств, занимающих несколько отстраненное положение относительно российско-украинской войны, крайне важно. Поэтому Украина особенно заинтересована в участии этих государств в мероприятии. Так, президент уже лично пригласил на саммит президентов Аргентины, Ганы.



Присутствие на саммите стран, которые имеют отношение к ОДКБ или являются странами, поддерживающими хорошие отношения с РФ — серьезный удар по имиджу России. Поэтому она и в дальнейшем будет пытаться делать все для того, чтобы максимально изменить ситуацию в свою пользу, считает политолог Игорь Рейтерович. В частности, речь идет о том, что россияне даже могут прибегнуть к прямому давлению на власти отдельных государств, чтобы те не участвовали в саммите.



Свое участие уже подтвердили Канада, Германия, Латвия, Люксембург, Бельгия, Испания, Польша, Финляндия, Франция, Дания, Нидерланды, первая среди африканских стран — Кабо-Верде и другие. Ожидается, что будет присутствовать и лидер США Джо Байден, поскольку должен участвовать в саммите G7 в Италии 13-15 июня.



Прямого отказа участвовать в саммите от отдельных стран еще не звучало. А если определенные государства, например, поддадутся на давление со стороны Кремля, то не заявят об этом прямо, а найдут формальный повод, говорят аналитики.

Приедет ли в Швейцарию Си Цзиньпин?

Отдельная интрига, связанная с саммитом, — будет ли на нем представлен Китай. Киев и союзники неоднократно заявляли, что заинтересованы в участии китайской делегации. Однако ряд экспертов считает, что Пекин все же проигнорирует мероприятие из-за отсутствия на нем Москвы. Ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что выступает за проведение международной мирной конференции, которую поддержат и Киев, и Москва. По его мнению, «нужно справедливо рассмотреть все варианты урегулирования».

Кроме того, Китай неоднократно делал заявления о том, чтобы Запад прекратил поставлять оружие Украине, а боевые действия заморозили на нынешней линии соприкосновения. Звучало от властей КНР и то, что Киев и Москва должны начать мирные переговоры. Для этого Пекин даже предлагал свой так называемый «мирный план», в котором Россию агрессором не называли, слово «война» не употребляли вообще.

Поэтому сейчас участие КНР на саммите в Швейцарии под вопросом. В марте этого года посол Китая в Швейцарии Ван Шитин не исключил участия его страны в мероприятии. Однако в медиа все чаще можно проследить мнение, что Пекин и дальше будет настаивать на участии России, а в противном случае будет игнорировать подобные мероприятия.



После визита в Европу позиция Си могла измениться, допускают эксперты. По крайней мере, можно рассчитывать на присутствие китайского представителя, считает советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский.



«На совместной пресс-конференции Си и Макрона президент Франции объявил о том, что Китай понимает важность его присутствия, участия в той или иной форме на швейцарском саммите мира. Поэтому можно рассчитывать, что представитель Китая все-таки посетит мероприятие. Скорее всего, это будет уровень специального представителя Китая в Восточной Европе господина Ли Хуэя. Вероятнее всего, это будет тот уровень, на который «расщедрится» Китай», — отметил он.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: РИА «Новости»

Россия планирует сорвать саммит?

В РФ не замедлили раскритиковать идею проведения мероприятия и рассказать о нем в лучших традициях своей пропаганды. При том, что формально Москва продолжает вести публично риторику о якобы готовности к переговорам в любой момент. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что «обсуждать планы мирного урегулирования ситуации в Украине без участия России, что предлагает украинское руководство, довольно странно и смешно».



Одновременно Россия запустила информационную кампанию для того, чтобы сорвать мероприятие в Швейцарии. О том, что Путин имеет такие намерения неоднократно заявлял Зеленский и украинские политики, подчеркивая, что такая реакция страны-агрессора — ожидаемая.

По словам Зеленского, есть точная информация от разведки о намерениях России сорвать саммит мира.



«Она имеет конкретный план: как это сделать, как уменьшить количество стран, которые будут принимать в нем участие, как действовать, чтобы мира не было еще дольше», — заявил он в апреле в Киеве во время встречи с иностранными и украинскими послами.



Глава государства не исключает, что РФ не остановится в попытках сорвать мероприятие.



«Чем более содержательным будет саммит, тем ближе будет мир. Очевидно, что Путин этого не хочет. Очевидно, что он будет и дальше пробовать срывать наши усилия — и попытками наступать, и попытками подрывать наши договоренности с другими лидерами. Мы должны этого не допустить. Сделать все для этого», — подчеркнул Зеленский в одном из обращений.



По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, сама идея участия России заведомо провальная, поскольку она не заинтересована в прекращении войны.



«Украина, безусловно, хочет освободить свои территории. Мировое сообщество и Украина, безусловно, хотят возвращения международного права как доминанты. Россия крайне в этом не заинтересована. Россия заинтересована в непроигрыше в войне, то есть она хочет остаться на оккупированных территориях и не нести ответственность за военные преступления. Хочет продолжать экспансию любыми другими форматами. То есть это абсолютно несопоставимые, взаимоисключающие цели», — пояснил Подоляк свою позицию.



Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что только после саммита и наработки совместных подходов может состояться общение с РФ.

«Цель этого саммита — объединить страны, разделяющие принципы и подходы, на основе которых они будут строить дальнейшие действия. Только после саммита может состояться общение с Россией, и она может стать частью переговоров. В конце-концов, вы не можете положить конец войне без обеих сторон», — заявил министр в интервью Foreign Policy.

Чего ожидать от мирного саммита?

Неоднократно украинская сторона декларировала, что стремится к консолидации в подходах к справедливому миру. Ожидается, что участники саммита мира в Швейцарии внесут в украинскую формулу мира уточнения и конкретные формулировки, которые должны превратить ее в глобальную. А России должны прислать согласованный финальный документ.



По мнению канцлера Германии Олафа Шольца конференция может приблизить справедливый мир. Поскольку, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут Россию вывести свои войска из Украины, шансы на восстановление мира возрастут.



Среди скептиков превалирует мнение, что на саммите прозвучит много декларативных заявлений, однако об условиях завершения войны договориться не удастся.



Однако для Украины прежде всего важно создать широкую коалицию, которая поддерживает справедливый мир, считает политолог Владимир Фесенко. Это поможет усилить дипломатическое давление на страну-агрессора. Переговоры, по его мнению, вести будет нужно. Но не на условиях России.



«Большинство войн заканчиваются какими-то соглашениями. Рано или поздно переговоры придется вести. Вопрос — когда и на каких условиях. Что касается Глобального саммита мира, Россию туда не приглашали, но, например, Швейцария — соорганизатор этого саммита — тоже выступает за то, чтобы в перспективе начинать какие-то переговоры с Россией», — сказал он.



Скорее всего, это в перспективе будут переговоры о прекращении огня, допускает Фесенко.



«Мира не будет, если не будет никаких переговоров с Россией, даже если мы выходим на границы 1991 года, нам придется договариваться о прекращении огня и на суше, и на море, и в воздухе. Это не будут переговоры с Путиным. Но это не должны быть переговоры на условиях России. И пока что о переговорах с Россией речь не идет. Речь идет о выработке общей позиции большого количества стран, которые бы принимали во внимание украинские интересы по завершению этой войны», — считает Фесенко.



По мнению политолога Олеси Яхно, Глобальный саммит мира — большая площадка, которая должна задать рамку не переговоров о мире, а движение к достижению мира или движение против войны.

«Саммит мира — это не непосредственно переговоры о мире или непосредственно пункты, которые можно решить в двустороннем порядке. Нет. Все прекрасно понимают, что это не так. Но от этого саммит мира не является менее важным процессом, потому что он — долгосрочный. Наоборот, он очень важен с точки зрения того, что война, как мы видим, продолжается в долгую», — говорит она.



Главным итогом двухдневного саммита должен стать финальный документ, который подпишут страны-участницы. В идеале он должен отражать формулу мира Украины и основные принципы международного права, отмечает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.



«Было бы идеально, если бы все страны, которые будут участвовать в саммите мира, согласились и подписали документ, который отражает формулу мира президента Зеленского. Но мы понимаем, что, видимо, по разным причинам не все могут согласиться на эти 10 пунктов. Но главное, чтобы документ подчеркивал, что в XXI веке использовать силу в международных отношениях, прибегать к преступлению агрессии — недопустимо. Важно, чтобы в этом документе нашла отражение ссылка на Устав ООН, который запрещает использовать силу в международных отношениях. Чтобы были отражены основные принципы и нормы международного права. Представлена идея мира, который четко базируется на международном праве. Идею справедливого мира», — отметил нардеп.



По его мнению, это масштабное мероприятие — шанс для каждой страны найти мирное решение войны, остановить российскую агрессию. И поэтому Путин этого боится. В своей пропаганде россияне распространяют нарратив, что так называемые нейтральные страны — на стороне РФ. Однако на саммите они могут показать, что ищут мир и они на правильной стороне истории.