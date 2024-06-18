Саміт миру в Швейцарії: Що вирішили та що буде далі?

Учасники саміту миру в Швейцарії. Фото: пресслужба президента України

У Швейцарії на вихідних пройшов перший Глобальний саміт миру, в якому взяли участь 101 держава та міжнародна організація. «Шлях до миру» (Path to Peace) — саме таким був слоган заходу. Ідеться про завершення розв’язаної Росією війни на справедливих для України умовах.



Ще восени 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив про мирний план із 10 пунктів. На розгляд учасників швейцарського саміту винесли три з них.



Наскільки Україна стала ближчою до миру після саміту у Швейцарії, «Новини Донбасу» попросили проаналізувати журналіста Віталія Сизова, який працював на саміті.





Росія вмовляла країни Африки не відвідувати саміту

Спочатку організатори розраховували залучити дещо більшу кількість учасників. Планувалося, що їх буде не менше 141. Саме стільки країн підтримали резолюцію, яка засуджує російське вторгнення в Україну в першу річницю, 24 лютого 2023 року. Але й 101 учасник саміту у Швейцарії — кількість досить висока, зважаючи на те, що це не Асамблея ООН.



Буквально за день до саміту Володимир Путін вийшов зі своєю ініціативою, заявивши, що для старту мирних переговорів та припинення вогню українській владі треба не просто визнати існуючу лінію фронту, а й повністю вивести свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.



«Ми обговорюватимемо деякі ключові проблеми. Такі як продовольча безпека, ядерна безпека, але також і як возз'єднання сімей. Ми виросли від 15 радників безпеки близько року тому до більш ніж 90 країн — це свідчення того, де ми зараз. І той факт, що вчора Путін вийшов із цією дурною пропозицією миру, показує, що він у паніці і це хороша новина», — окреслив дводенну роботу саміту прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Саміт миру в Швейцарії. Фото: пресслужба президента України

Перед зустріччю у Швейцарії Росія чинила просто феноменальний тиск на представників африканських країн. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров навіть особисто вирушив у турне Африкою, умовляючи лідерів країн континенту не брати участі в саміті. Однак підсумкова кількість учасників зустрічі у Швейцарії є дуже значною і говорить про високу підтримку України.



«Блокада Чорного моря призвела до серйозного дефіциту та стрімкого зростання цін на продовольство, що прискорило кризу продовольчої безпеки у всій Африці. Оскільки багато країн значною мірою покладаються на цей імпорт, щоб прогодувати своє населення, вартість життя різко зросла, і примара голоду та недоїдання нависає над нашими найбільш уразливими групами населення. Перед такими широкомасштабними стражданнями вкрай важливо, щоб ми об'єдналися, щоб прокласти шлях до миру», — зазначив на саміті президент Гани Акуфо-Аддо.



Швейцарія була обрана невипадково. Це нейтральна країна, яка підтримує зв'язки практично з усім світом та пишається своїм нейтральним статусом. А зараз особливо важливо було залучити представників не лише Європи та Північної Америки, а й країн Азії та Африки, бо російська пропаганда часто наголошує на тому, що Україна це європейська, як вони кажуть, «проблема».



За словами прокремлівських пропагандистів, її треба вирішувати в Європі, і вона хвилює лише цю частину миру та США. А решта миру, набагато більша частина його населення, нібито не так залучена в конфлікт і не страждає від російського вторгнення.

Учасники дійшли висновку, що Росії не потрібен мир

«Росія — це постійний член Ради безпеки ООН. Тим не менш, протягом майже 2,5 років вона безсовісно порушує ключові основи її статуту. Якщо світ не зможе відповісти, коли агресор вторгається на територію свого сусіда, інші агресори, поза сумнівом, будуть надихнуті. Це може призвести до агресивних війн та хаосу», — наголосила віцепрезидентка США Камала Харріс.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав американську колегу заявивши, що Росія обрала війну замість дипломатії та діалогу, тому які б не були побоювання про власну безпеку, жодне занепокоєння не може виправдати вторгнення до мирної країни.

Саміт миру в Швейцарії. Фото: пресслужба президента України

Партнери України дивляться на цей конфлікт не просто, як на військові зіткнення, а й як на боротьбу демократії та авторитаризму, тому вони не хочуть приймати умови Путіна, який веде справи за формулою business as usual.



«На жаль, Росія та Путін не хочуть миру. Україна хоче миру і зараз майже 100 країн підтримуємо мирне рішення для цього конфлікту, тож я думаю, що це важливий захід для України та всього миру. Ми хочемо миру в Україні і при цьому ми хочемо, щоб Росія шанувала та приймала демократію. Росія не сильніша за європейську демократію», — додала прем'єрка Данії Метте Фредріксон.



У свою чергу, в Європейському Союзі розуміють, що Росія не єдина авторитарна країна, що протистоїть демократії Заходу.



«Ми бачимо, що є спроби Росії і, ймовірно, інших авторитарних режимів у світі, чинити тиск на статут ООН проти фундаментальних принципів для того, щоб спробувати змінити статус-кво силою. Ми вважаємо це неприйнятним. Історія Європейського континенту базується на ідеї того, що ми маємо співпрацювати, маємо дотримуватися прав людини, фундаментальних свобод», — упевнений президент Європейської ради Шарль Мішель.



Підсумкове комюніке саміту повністю задовольнило початкові цілі України. За всіма трьома пунктами дискусій прийнято позитивні рішення. Учасники підтримали повернення Запорізької АЕС під контроль України, закликали забезпечити свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях, для того, щоб організувати продовольчу безпеку, підтримали ідею обміну полоненими за формулою «всіх на всіх» та закликали негайно звільнити незаконно затриманих цивільних осіб та повернути захоплених дітей.

Саміт миру в Швейцарії. Фото: пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що своєю «мирною пропозицією» Путін дуже допоміг полегшити дискусію на зустрічі, оскільки учасники одразу відкинули цей план як неробочий.



«Просто цим меседжем Путін передав усьому світу, що все, що він говорив до цього про реальне бажання закінчити війну, зведено нанівець. Про це говорили навіть ті країни, які мають інший погляд, і я вважаю це за великий успіх. Іноді помилки ворога також є успіхом. Що може бути далі? Далі будуть робочі зустрічі. Я назвав список країн, з якими ми почали працювати. Там будуть зустрічі на різних рівнях, і наші команди розроблять плани насамперед за трьома пунктами, про які ми говорили», — додав український лідер.



Тепер експерти опрацьовуватимуть технічну частину домовленостей для того, щоб незабаром зустрітися на новому саміті, на якому вже може бути і Росія.



«Коли цей спільний план буде готовий, то можливо буде залучити представника Росії і представити цей план. Дуже важливо: це буде зроблено разом з іншими країнами, можливо навіть у більшому форматі. Це буде відкритий діалог. Ми показуємо Україну як жертву агресії, але і як сильну та героїчну націю. Ми показуємо, що можливо і необхідно вирішувати цю проблему відкрито за столом, а не під столом. Не на секретних переговорах», — заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.