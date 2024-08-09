Эконом-версия «Шахеда»: что известно о новых российских дронах «Гербера»

Новый российский беспилотник «Гербера». Фото: Х / Couirer

Во время очередной массированной российской атаки дронами по Украине 31 июля Силы обороны сбили 89 БпЛА, среди которых — образцы неустановленного типа. Как выяснилось в дальнейшем, россияне использовали новый дрон «Гербера». Что о нем известно и с какой целью его применяют войска РФ — в материале «Новостей Донбасса».

Фанера и пенопласт — «эконом-версия» Shahed

В воздушных силах ВСУ атаку ударными БпЛА 31 июля назвали одной из самых массированных. Также было подтверждено, что противник действительно применял свои новые дроны «Гербера». Однако пока речь идет о единичных случаях.









Военный специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов, показывая обломки беспилотника «Гербера» на фото, подчеркнул, что сборка такого БпЛА — максимально проста, в нем нет взрывчатки. По его мнению, оккупанты их используют, прежде всего, для истощения украинской противовоздушной обороны.

Обломки российского беспилотника «Гербера». Фото: Telegram / Сергей «Флеш»

«Фанера, пенопласт, обычный GPS, полетный контроллер. Все максимально простое и дешевое. От комплектующих до сборки. Внутри нет взрывчатки. Часть упала сама после окончания топлива. Задача такого изделия — расходовать ресурсы нашей ПВО», — написал Бескрестнов в Telegram.



Он также отметил, что такие БпЛА из фанеры способны долетать из РФ до глубины украинской территории.



После анализа найденных обломков российский дрон уже назвали «младшей сестрой» или эконом-версией «Шахеда» или же его российского аналога «Герани-2».

Российский беспилотник «Гербера». Фото: Telegram / Сергей «Флеш»

«Особенность сегодняшней «шахедной ночи» (на 31 июля, — ред.) — это осторожное ограниченное использование дрона нового типа «Гербера». На молекулы еще не разобрали, но выглядит как эконом-версия "Шахеда". Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина», — написал в Facebook советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк.

Не только отвлекающий маневр

Кроме истощения украинской ПВО, новые российские дроны теоретически могут проводить радиоэлектронную разведку, а также наносить удары. Как отметили украинские эксперты в области разработки БпЛА в комментарии изданию «Фокус», «Гербера» может нести боевую часть весом до 10 кг, однако украинским инженерам пока не попадались образцы со взрывчаткой.



Вероятнее всего, данный дрон летает при помощи мобильной связи — он оснащен SIM-картой, с помощью которой подает сигнал для средств ПВО, рассеивая внимание украинской ПВО, отмечают эксперты.

Оборудование российского дрона «Гербера». Фото: Telegram / Сергей «Флеш»

В беспилотниках установлены антенны 3G и 4G мобильной связи и карточки разных провайдеров, говорит эксперт в сфере авиации Валерий Романенко. По его словам, эти дроны могли пробовать поддерживать связь через украинскую мобильную сеть.



«Такие БпЛА значительно меньше «Шахедов», размах крыльев — в районе одного метра. Если они и способны будут нести боевую часть, то это будет максимально — 7-8 кг», — дополнил Романенко.

В чем опасность «Гербер»?

Если Россия запустит массовое производство таких беспилотников, это может стать вызовом для украинской ПВО. Так, по словам экспертов, при помощи «Герберы» россияне смогут и прикрывать более дорогие «Шахеды», и рассеивать внимание украинских Сил ПВО.



«Если они достигли уровня, когда могут не выпиливать струной, а штамповать корпуса из пенопласта, то это гораздо хуже для нас. Это такая технология, которая позволит делать много и дешево, а потом забрасывать нас», — считает председатель наблюдательного совета предприятия SkyAssist Игорь Криничко.

Новый российский беспилотник «Гербера». Фото: Х/Couirer

В то же время директор информационно-консалтинговой компании Defense Еxpress Сергей Згурец отмечает, что пока что о массовом производстве говорить преждевременно.



«Эта разработка не имеет каких-то особенных технически продвинутых решений, кроме того, что беспилотник изготовляется из дешевых материалов. Враг, наверное, пытается минимизировать процесс изготовления. Сам же он заявляет, что этот беспилотник может выполнять функции ударного БпЛА, разведывательного или же ложной мишени. Это разработка того же предприятия в Елабуге, где производятся "Шахеды". Но пока вряд ли можно говорить о начале массового производства этого образца. По нашим оценкам, дальность его полета — до 300 км. Не уверен, что этот образец будет масштабно использован на линии боевого столкновения», — отметил Згурец.



Военный аналитик Дмитрий Снегирев считает, что угрозу могут нести роевые атаки «Гераней» — по несколько десятков одновременно.

«Меньшая боевая часть (чем у «Шахедов», — ред.) будет компенсироваться их количеством. Даже если боевая часть будет до 3 кг, это все равно серьезные вызовы для украинской стороны», — сказал эксперт.



Напомним, ранее Воздушные силы Украины показали кадры, как силы противовоздушной обороны сбили российский ударный дрон-камикадзе на восточном направлении во время массированной атаки РФ 31 июля.