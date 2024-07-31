Массированная атака РФ на Украину: силы ПВО сбили 89 дронов и одну ракету

Российская Федерация 31 июля нанесла массированный удар по территории Украины, атаковав с помощью ракеты и ударных дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили все российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
«В ночь на 31 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 89-ю ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара — Киевщина», — отметил он.
По словам Олещука, силы и средства противовоздушной обороны сбили все ударные БпЛА «Shahed-131/136». Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой россияне атаковали Николаевскую область.
Отмечается, это одна из самых массированных атак ударных БпЛА «Shahed-131/136». Такое же количество «шахедов» захватчики применяли в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.
Ранее мы писали, что ночью, 31 июля, войска РФ совершили одну из самых массированных атак Украины ударными БПЛА за все время войны. Главной целью агрессора стал Киев.
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