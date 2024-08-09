Економверсія «Шахеда»: що відомо про нові російські дрони «Гербера»

Новий російський безпілотник Гербера. Фото: Х / Couirer

Під час чергової масованої російської атаки дронами по Україні 31 липня Сили оборони збили 89 БпЛА, серед яких — зразки невстановленого типу. Як з'ясувалося надалі, росіяни використали новий дрон «Гербера». Що про нього відомо і з якою метою його застосовують війська РФ — у матеріалі «Новин Донбасу».

Фанера та пінопласт — «економверсія» Shahed

У повітряних силах ЗСУ атаку ударними БпЛА 31 липня назвали однією з наймасовіших. Також було підтверджено, що противник дійсно застосовував свої нові дрони «Гербера». Однак поки що йдеться про поодинокі випадки.





Військовий фахівець у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов, показуючи уламки безпілотника «Гербера» на фото, наголосив, що збірка такого БпЛА — максимально проста, у ньому немає вибухівки. На його думку, окупанти їх використовують насамперед для виснаження української протиповітряної оборони.

Уламки російського безпілотника "Гербера". Фото: Telegram / Сергій «Флеш»

«Фанера, пінопласт, звичайний GPS, польотний контролер. Усе максимально просте і дешеве. Від комплектуючих до збірки. Усередині немає вибухівки. Частина впала сама після закінчення палива. Завдання такого виробу — витрачати ресурси нашої ППО», — написав Бескрестнов у Telegram.



Він також зазначив, що такі БпЛА з фанери здатні долітати з РФ углиб української території.



Після аналізу знайдених уламків російський дрон уже назвали «молодшою сестрою», економверсією «Шахеда» або ж його російського аналога «Герані-2».

Російський безпілотник «Гербера». Фото: Telegram / Сергій «Флеш»

«Особливість сьогоднішньої "шахедної ночі" (на 31 липня, — ред.) — це обережне обмежене використання дрона нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія "Шахеда". Фанера замість композиту, мінімум компонентів, усе той самий дешевий мейд ін чіна», - написав у Facebook радник керівника Офісу президента Владислав Власюк.

Не тільки відволікаючий маневр

Крім виснаження української ППО, нові російські дрони теоретично можуть проводити радіоелектронну розвідку, а також завдавати ударів. Як зазначили українські експерти в галузі розробки БпЛА в коментарі виданню «Фокус», «Гербера» може нести бойову частину вагою до 10 кг, проте українським інженерам поки що не траплялися зразки з вибухівкою.



Найімовірніше, цей дрон літає за допомогою мобільного зв'язку — він оснащений SIM-картою, за допомогою якої подає сигнал для засобів ППО, розсіюючи увагу української ППО, зазначають експерти.

Обладнання російського дрона «Гербера». Фото: Telegram / Сергій «Флеш»

У безпілотниках встановлені антени 3G і 4G мобільного зв'язку і картки різних провайдерів, каже експерт у галузі авіації Валерій Романенко. На його думку, ці дрони могли пробувати підтримувати зв'язок через українську мобільну мережу.



«Такі БпЛА значно менші за «Шахеди», розмах крил — у районі одного метра. Якщо вони й здатні будуть нести бойову частину, то це буде максимально — 7-8 кг», — додав Романенко.

У чому небезпека «Гербер»?

Якщо Росія запустить масове виробництво таких безпілотників, це може стати викликом для української ППО. Так, за словами експертів, за допомогою «Гербери» росіяни зможуть і прикривати дорожчі «Шахеди», і розсіювати увагу українських Сил ППО.



«Якщо вони досягли рівня, коли можуть не випилювати струною, а штампувати корпуси з пінопласту, то це набагато гірше для нас. Це така технологія, яка дозволить робити багато і дешево, а потім закидати нас», — вважає голова наглядової ради підприємства SkyAssist Ігор Криничко.

Новий російський безпілотник «Гербера». Фото: Х / Couirer

Водночас директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначає, що поки що про масове виробництво говорити передчасно.



«Ця розробка не має якихось особливих технічно просунутих рішень, окрім того, що безпілотник виготовляється з дешевих матеріалів. Ворог, напевно, намагається мінімізувати процес виготовлення. Сам же він заявляє, що цей безпілотник може виконувати функції ударного БпЛА, розвідувального або ж хибної мішені. Це розробка того самого підприємства в Єлабузі, де виробляються "Шахеди". Але поки навряд чи можна говорити про початок масового виробництва цього зразка. За нашими оцінками, дальність його польоту — до 300 км. Не впевнений, що цей зразок буде масштабно використаний на лінії бойового зіткнення», — зазначив Згурець.



Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов вважає, що загрозу можуть нести ройові атаки «Гераней» — по кілька десятків одночасно.

«Менша бойова частина (ніж у "Шахедів", — ред.) компенсуватиметься їхньою кількістю. Навіть якщо бойова частина буде до 3 кг, це все одно серйозні виклики для української сторони», — сказав експерт.



Нагадаємо, раніше Повітряні сили України показали кадри, як сили протиповітряної оборони збили російський ударний дрон-камікадзе на східному напрямку під час масованої атаки РФ 31 липня.