Олещук показал кадры падения и детонации сбитого дрона во время массированной атаки россиян

В Воздушных силах показал падение сбитого БПЛА. Фото: Николай Олещук

Воздушные силы Украины показали кадры, как силы противовоздушной обороны сбили российский ударный дрон-камикадзе на восточном направлении во время массированной атаки 31 июля. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



На видео можно увидеть четкое падение дрона и взрыв боевой части.



«Помните, что даже после поражения вражеские ракеты и ударные БпЛА представляют серьезную угрозу», — добавил Олещук.



Ранее мы писали, что Российская Федерация 31 июля нанесла массированный удар по территории Украины, атаковав с помощью ракеты и ударных дронов-камикадзе. Как отмечается, силы и средства противовоздушной обороны сбили все ударные БпЛА «Shahed-131/136». Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой россияне атаковали Николаевскую область.