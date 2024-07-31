КГВА: Этой ночью была самая массированная атака дронов на Киев за 2024 год

Самая массированная атака беспилотников на Киев в 2024 году была зафиксирована этой ночью. Иллюстративное фото

Ночью, 31 июля, войска РФ совершили одну из самых массированных атак Украины ударными БПЛА за все время войны. Главной целью агрессора стал Киев. Об этом сообщила сегодня Киевская городская военная администрация (КГВА).

В ведомстве отметили, что агрессор направил на столицу несколько десятков беспилотников. Это была уже седьмая атака Киева дронами противника в июле. По количеству примененных БПЛА, она стала для столицы самой массированной за 2024 год.

«Российские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве столицы и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников. Тип БпЛА и точное количество будут обнародованы в отчете Воздушных сил ВСУ», — говорится в сообщении.

В КГВА также сообщают, что по данным оперативной сводки, по состоянию на 06:18 в Киеве без пострадавших и разрушений.

«Данные предварительные, информация уточняется», — отметили в администрации.

Также в ведомстве рассказали, что воздушная тревога в столице ночью продолжалась 7 часов 14 минут.

В Киеве самая длинная тревога за весь период войны была зафиксирована 27 мая 2022 года. Тогда она продолжалась 7 часов 55 минут.