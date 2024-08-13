Когда оставаться опасно: криворожский волонтер эвакуирует семьи с детьми из Донецкой области

Эвакуация семей с детьми из Лимана. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей в десятикилометровой зоне от линии фронта. Связано это с частыми обстрелами населенных пунктов, а также с постоянно приближающейся линией фронта. Волонтер из Кривого Рога Олег Леонтьев откликнулся на просьбу семьи из Лимана Донецкой области эвакуироваться в более безопасное место. Корреспондент «Новостей Донбасса» отправился с ним.







Поездки в горячие точки и эвакуация детей

«Мы с полицией вот сюда привозили хлеб, раздавали. Корм для собак привозили в эти дома. Да, каждый раз хуже и хуже становится», — комментирует ситуацию в городе волонтер Олег Леонтьев.



В Кривом Роге он возглавляет общественные организации «Парк и особенные друзья» и «Спасатели Кривбасса». На счету мужчины уже не одна тысяча поездок в горячие точки, а также сотни спасенных жизней.

Волонтер Олег Леонтьев прибыл в Лиман из Кривого Рога для эвакуации семьи с детьми. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«До двух тысяч уже вывезли детей. Не считая раненых, тяжелобольных, лежачих людей. У меня было три человека, которых сразу [после эвакуации] оперировали», — рассказывает мужчина.



В Лимане до войны проживало около 20 тысяч человек, сейчас осталось около 4 тысяч. На улице, где живет семья, попросившая об эвакуации, почти ни души.

Лиман, Донецкая область. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Нехотя, но людям приходится покидать Лиман

Вышла провести внуков и невестку Галина.



«Сама я из села. Дом разбит, живу в чужом доме сейчас. Никуда ехать уже не хочу — тяжело. Во-первых, здоровье уже негоже. Во-вторых, пенсия маленькая, мне там не потянуть. Сейчас живу в доме бесплатно и огородик небольшой, так что мне хватает. А там, говорят, такие высокие цены. В общем, квартиры дорогие, поэтому просто не потяну это все», — объясняет свой отказ уезжать женщина.

Галина отказывается покидать Лиман. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Помимо родственников, прощаются и соседи, которые также через день собираются покинуть город.



«Я даже не знаю, что с собой буду забирать. Мотоцикл, скорее всего, заберу», — рассказывает подросток Дмитрий. Он покинул Лиман в 2022 году, когда город был оккупирован Россией. Совсем недавно они вернулись и вот теперь снова вынуждены эвакуироваться из-за усилившихся обстрелов.



Дмитрий собирается покинуть Лиман со своей семьей. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Люди забирают самое необходимое. Все жизненно важные вещи вмещаются в несколько мешков.



«Слава Богу, нас обходит, по сторонам летит: то на Зеленый, то на Южный. У нас более-менее тихо, к нам не прилетает. Мы в 2022 году уже сидели два месяца в подвале», — объяснила Галина.



Светлана с детьми направляется в Кривой Рог к своим родственникам, но, к сожалению, не понимает как там сложится жизнь ее семьи.



«Я еду без денег, без ничего. Только пенсию получаю на детей по потере кормильца», — сетует женщина.



Светлана покидает Лиман вместе с детьми. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Обстрелы вынуждают местных жителей вывозить детей

Семья Светланы одна из последних покидает Лиман в установленный военной администрацией 60-дневный срок.



«Не было ракет. А сейчас ракеты [прилетают] и дети пугаются. И я решила их вывезти, чтобы они не слышали. Вообще уже надоело, устали все, хотим мир», — заключила женщина.



Светлана покидает Лиман вместе с детьми. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Дети, проживающие вблизи линии фронта, мало того, что подвергаются опасности, но и страдают психологически, испытывают нехватку общения.



«Я хочу в школу, а не на онлайн-уроках сидеть. Также хочется, чтобы мама записала в школу для рисования, если там найдет ее», — рассказала девочка Катерина.



Катерина прощается с бабушкой. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«Возьму мячик и пойду на футбольное поле. Там же оно есть, надеюсь. На турник и друзей нарешаю, на рыбалочку сходим с пацанами», — поделился своими планами подросток Никита.



Светлана признается: если бы не принудительная эвакуация и не частые обстрелы, то, скорее всего, она с детьми осталась бы дома. Такую тенденцию подмечает и волонтер Олег.



Катерина и Никита. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Много людей остается до последнего

«Большинство не уезжает потому, что свое имущество не хотят терять. В городах происходит мародерство. Они, получается, охраняют свое имущество. Кормят животных, которых люди побросали. До последнего сидят. Когда уже дом разбивает и им нечего терять, тогда они мне звонят и я стараюсь по возможности ехать и забирать», — признался волонтер из Кривого Рога Олег.



Например, как это было в последние дни перед оккупацией Луганской области. Тогда Олег успел вывезти семью с двухмесячным ребенком.



«Очень сильно стреляли, они были записаны на эвакуацию три месяца, но никто их не забирал, не могли они туда приехать. Дорогой смерти называли [трассу] Бахмут — Лисичанск. Мы туда приехали, их вывезли. Родители, долго не думая, предложили стать крестным отцом. Я не отказался», — поделился мужчина.



Волонтер Олег Леонтьев помогает жителям Лимана выехать в более безопасный регион. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

До полномасштабной войны Олег занимался реабилитацией особенных детей, параллельно работая на заводе и проходя обучение в медицинском вузе. Сейчас мужчина строит планы на послевоенный период.



«Мечтаю заняться реабилитацией детей — особенных, которые пострадали из-за войны. Полностью ударится [в это начинание] и помогать деткам», — добавил волонтер.