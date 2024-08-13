Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Когда оставаться опасно: криворожский волонтер эвакуирует семьи с детьми из Донецкой области

Дмитрий Глушко
13 августа 2024, 07:30

Когда оставаться опасно: криворожский волонтер эвакуирует семьи с детьми из Донецкой области

Эвакуация семей с детьми из Лимана. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса Эвакуация семей с детьми из Лимана. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей в десятикилометровой зоне от линии фронта. Связано это с частыми обстрелами населенных пунктов, а также с постоянно приближающейся линией фронта. Волонтер из Кривого Рога Олег Леонтьев откликнулся на просьбу семьи из Лимана Донецкой области эвакуироваться в более безопасное место. Корреспондент «Новостей Донбасса» отправился с ним.


Поездки в горячие точки и эвакуация детей

«Мы с полицией вот сюда привозили хлеб, раздавали. Корм для собак привозили в эти дома. Да, каждый раз хуже и хуже становится», — комментирует ситуацию в городе волонтер Олег Леонтьев.

В Кривом Роге он возглавляет общественные организации «Парк и особенные друзья» и «Спасатели Кривбасса». На счету мужчины уже не одна тысяча поездок в горячие точки, а также сотни спасенных жизней.

Волонтер Олег Леонтьев прибыл в Лиман из Кривого Рога для эвакуации семьи с детьми. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

«До двух тысяч уже вывезли детей. Не считая раненых, тяжелобольных, лежачих людей. У меня было три человека, которых сразу [после эвакуации] оперировали», — рассказывает мужчина.

В Лимане до войны проживало около 20 тысяч человек, сейчас осталось около 4 тысяч. На улице, где живет семья, попросившая об эвакуации, почти ни души.

Лиман, Донецкая область. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Нехотя, но людям приходится покидать Лиман 

Вышла провести внуков и невестку Галина.

«Сама я из села. Дом разбит, живу в чужом доме сейчас. Никуда ехать уже не хочу — тяжело. Во-первых, здоровье уже негоже. Во-вторых, пенсия маленькая, мне там не потянуть. Сейчас живу в доме бесплатно и огородик небольшой, так что мне хватает. А там, говорят, такие высокие цены. В общем, квартиры дорогие, поэтому просто не потяну это все», — объясняет свой отказ уезжать женщина.

Галина отказывается покидать Лиман. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Помимо родственников, прощаются и соседи, которые также через день собираются покинуть город.

«Я даже не знаю, что с собой буду забирать. Мотоцикл, скорее всего, заберу», — рассказывает подросток Дмитрий. Он покинул Лиман в 2022 году, когда город был оккупирован Россией. Совсем недавно они вернулись и вот теперь снова вынуждены эвакуироваться из-за усилившихся обстрелов.

Дмитрий собирается покинуть Лиман со своей семьей. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Люди забирают самое необходимое. Все жизненно важные вещи вмещаются в несколько мешков. 

«Слава Богу, нас обходит, по сторонам летит: то на Зеленый, то на Южный. У нас более-менее тихо, к нам не прилетает. Мы в 2022 году уже сидели два месяца в подвале», — объяснила Галина.

Светлана с детьми направляется в Кривой Рог к своим родственникам, но, к сожалению, не понимает как там сложится жизнь ее семьи.

«Я еду без денег, без ничего. Только пенсию получаю на детей по потере кормильца», — сетует женщина.

Светлана покидает Лиман вместе с детьми. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Обстрелы вынуждают местных жителей вывозить детей

Семья Светланы одна из последних покидает Лиман в установленный военной администрацией 60-дневный срок.

«Не было ракет. А сейчас ракеты [прилетают] и дети пугаются. И я решила их вывезти, чтобы они не слышали. Вообще уже надоело, устали все, хотим мир», — заключила женщина. 

Светлана покидает Лиман вместе с детьми. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Дети, проживающие вблизи линии фронта, мало того, что подвергаются опасности, но и страдают психологически, испытывают нехватку общения. 

«Я хочу в школу, а не на онлайн-уроках сидеть. Также хочется, чтобы мама записала в школу для рисования, если там найдет ее», — рассказала девочка Катерина.

Катерина прощается с бабушкой. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Читайте также:

Под угрозой повторной оккупации: как живет север Донецкой области

«Возьму мячик и пойду на футбольное поле. Там же оно есть, надеюсь. На турник и друзей нарешаю, на рыбалочку сходим с пацанами», — поделился своими планами подросток Никита.

Светлана признается: если бы не принудительная эвакуация и не частые обстрелы, то, скорее всего, она с детьми осталась бы дома. Такую тенденцию подмечает и волонтер Олег. 

Катерина и Никита. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

Много людей остается до последнего

«Большинство не уезжает потому, что свое имущество не хотят терять. В городах происходит мародерство. Они, получается, охраняют свое имущество. Кормят животных, которых люди побросали. До последнего сидят. Когда уже дом разбивает и им нечего терять, тогда они мне звонят и я стараюсь по возможности ехать и забирать», — признался волонтер из Кривого Рога Олег.

Например, как это было в последние дни перед оккупацией Луганской области. Тогда Олег успел вывезти семью с двухмесячным ребенком.

«Очень сильно стреляли, они были записаны на эвакуацию три месяца, но никто их не забирал, не могли они туда приехать. Дорогой смерти называли [трассу] Бахмут — Лисичанск. Мы туда приехали, их вывезли. Родители, долго не думая, предложили стать крестным отцом. Я не отказался», — поделился мужчина.

Волонтер Олег Леонтьев помогает жителям Лимана выехать в более безопасный регион. Фото: Дмитрий Глушко / Новости Донбасса

До полномасштабной войны Олег занимался реабилитацией особенных детей, параллельно работая на заводе и проходя обучение в медицинском вузе. Сейчас мужчина строит планы на послевоенный период.

«Мечтаю заняться реабилитацией детей — особенных, которые пострадали из-за войны. Полностью ударится [в это начинание] и помогать деткам», — добавил волонтер.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Лиман Донецкая область Кривой Рог
Прочее
Эвакуация Война Волонтеры

Другие публикации

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
23:14
Пожар на территории Запорожской АЭС: что известно
23:05
Главное за день: Обстрел Краматорска. Росармия применяет химоружие
21:33
На Запорожской АЭС произошел пожар
12:22
В оккупированной Горловке раздались взрывы: над городом виднеется столб черного дыма
11:51
Оккупанты продвинулись на Донбассе и Харьковщине — аналитики
23:28
Главное за день: Лукашенко усиливает границу. Украинские военные в приграничье Белгородской области
21:45
Въехать в Украину из оккупации можно через гумкоридор на Волыни
16:26
В оккупированной Макеевке — коммунальный скандал — ищут, на что потратили выделенные деньги
00:23
Главное за день: ВСУ в Судже. Ракетный удар по Константиновке
22:58
Раненые донецкие военные в кандалах, российский фальстарт в Нью-Йорке — дайджест новостей из оккупации ►
17:17
«ЛНР» заявила об обстреле больницы в оккупированной Кременной
14:29
В результате обстрела Донецка пострадал мужчина
00:09
Главное за день: ВСУ продвигаются вглубь РФ. КПП «Колотиловка-Покровка» закрыт
22:43
«ДНР» более 4 лет не может отремонтировать аварийный мост в центре Донецка
17:20
В Луганске мужчину отправили в колонию на 8 лет якобы за поддержку «Азова»
14:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:12
На границе временно закрыли единственный пункт пропуск с Россией. Что известно
все новости
10:59
Оккупанты за сутки 6 раз обстреляли Донецкую область: Филашкин рассказал детали
10:57
В немецком приюте для беженцев убили украинца — СМИ
10:54
В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми: погибла 12-летняя девочка и один взрослый
09:52
Армия РФ убила 4 жителей Донетчины, еще 4 человека получили ранения
09:51
Из Краснояружского района Белгородской области РФ выехало более 11 тысяч человек
09:15
В результате авиаудара РФ повреждена линия электросети и здание больницы в Сумах — ОВА
08:38
ПВО Украины сбила 30 из 38 российских «Шахедов»
08:20
Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС
07:30
Россия перебрасывает под Курск войска с Приднепровского направления
23:25
Россия ударила по Херсону: погибла молодая женщина, ранена 5-летняя девочка
22:30
В оккупации российские военные жестоко пытали и убили своих же — Следком РФ скрывает скандальное дело
21:20
Под Донецком микроавтобус протаранил группу школьников-велосипедистов
20:21
В Торецке и Константиновке под российским огнем погибли два человека
19:56
Пропаганда выдает успехи украинской армии за успехи армии РФ в Курской области
18:40
ВСУ впервые официально признали, что это они зашли в Курскую область РФ
17:55
Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной — теперь уже из-за событий в Курской области
17:44
В микрорайоне Донецка мужчина получил ранения при атаке БПЛА
16:59
В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина
16:57
В России военный грузовик сбил мужчину на пешеходным переходе на глазах у его детей
16:51
ВС РФ из артиллерии ударили по Торецку: ранены люди, которые шли к источнику набрать питьевой воды
все новости
ВИДЕО
Путин провел совещание 12 августа. Фото: кадр с видео В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина
12 августа, 16:59
Военный грузовик в Волгограде насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, а затем врезался в УАЗ. Фото: Baza В России военный грузовик сбил мужчину на пешеходным переходе на глазах у его детей
12 августа, 16:57
Полицейский экипаж помог пострадавшим в Гродовке. Фото: кадр из видео Авиаудар по Гродовке: «Белые ангелы» оказали пострадавшим помощь и доставили в больницу
12 августа, 16:29
Флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе. Фото: кадр из видео Бойцы ГУР установили флаг Украины на оккупированной Кинбурнской косе: появилось видео
12 августа, 14:30
Заместитель министра энергетики Украины задержан при получении взятки в пол миллиона долларов. Фото: НАБУ Замминистра энергетики разоблачили на взятке в $500 тысяч — СБУ
12 августа, 11:33
Архивное фото повреждённых воздушных судов на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в сентябре 2023 года Дроны атаковали военный аэродром в Подмосковье
12 августа, 08:23

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор