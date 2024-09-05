Ракетная угроза: России помогают КНДР и Иран, США обсуждают удары ВСУ в ответ

Часть российской ракеты, атаковавшей Киев 2 сентября. Фото: КГВА

В первый понедельник сентября после летних каникул, Российская Федерация в очередной раз подвергла Украину ракетному обстрелу, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БпЛА «Shahed».

Конец лета под ракетными обстрелами РФ

Всего за неделю до начала учебного года страна-оккупант для своей атаки использовала 184 ракеты разных типов и 368 беспилотников. В свою очередь противовоздушная оборона Украины смогла сбить 71,2 % ракет (131) и 76,9 % БпЛА (283).



Россияне использовали разные типы ракет: крылатые ракеты Х-22, «Искандер-К», Х-101, «Калибр», управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23, аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.



По данным украинской мониторинговой группы Monitor, которая ведет наблюдение за российской авиацией, за август 2024 года по территории Украины было запущено 916 средств поражения из которых:

680 ударных БпЛА типов «Шахед»/«Гербера». Уничтожено ударных БпЛА - 655 единиц (96,32%);

Также было запущено: 115 ед. крылатых ракет Х-101/55 и 3м14 «Калибр». Из них сбито 99 ед. (86,09%);

45 ед. баллистических ракет 9м723 ОТРК «Искандер-М»/КN-23. Из них сбито 7 ед. (15,56%);

48 ед. управляемых авиационных ракет Х-59/69. Из них сбито 12 ед. (25%);

9 ед. аэробаллистических ракет комплекса Х47м2 «Кинжал». Из них сбито 2 ед. (22,22%);

7 ед. крылатых сверхзвуковых ракет Х-22. Из них сбито 2 ед. (28,57%);

5 ед. крылатых ракет Р-500 9м728 ОТРК «Искандер-К». Из них сбито 1 ед. (20%);

4 ед. противорадиолокационных ракет Х-31П. Из них сбито 0 ед.

Общая успешность сил ПВО составляет 85,26% (781 ед. средство воздушного нападения)



Monitor отдельно выделил применение 2687 ед. планирующих авиационных бомб (КАБ) различных типов по городам и линии фронта, отмечая, что на снижение показателей результативности сил ПВО влияет применение баллистических и аэробаллистических ракет и ракет с низким профилем полета.

Сводка по обстрелам РФ за август 2024 года. Фото: Monitor

Также по данным мониторинговой группы, прослеживается тенденция на одновременный запуск ракет различных типов для перегрузки сил ПВО, использование большого количества БпЛА для истощения боекомплектов сил ПВО.



«Целями для вражеских средств поражения в августе были: объекты энергетики, аэродромная сеть, объекты военного назначения, гражданские сооружения», — говорится в сообщении Monitor.

Помощь союзников России с ракетами

Ранее «Новости Донбасса» писали о том, что Россия применила ракеты производства Северной Кореи. К примеру, оккупанты ударили по городу Селидово Донецкой области ракетами КN-23. Изначально обстрелам северокорейских ракет подверглись Харьковская и Донецкая области. Позже обломки КN-23 были обнаружены в Киевской, Полтавской и Кировоградской.



Согласно Офису генпрокурора, общее количество выявленных правоохранителями запусков совпадает с данными разведки, согласно которым КНДР отправила России около 50 баллистических ракет.



5 августа обломки с северокорейской маркировкой обнаружили под Киевом, а 11 августа северокорейская ракета разрушила жилье гражданских лиц в Киевской области, в результате чего погибли отец и 4-летний сын, а еще три человека получили ранения.







В Defense Express отметили, что после паузы в 5 месяцев РФ возобновила и постепенно наращивает использование баллистических ракет KN-23 для ударов по Украине.



Кроме того европейские чиновники ожидают, что Иран в ближайшее время передаст баллистические ракеты России. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.



Иран уже предоставил России сотни дронов за время полномасштабной войны против Украины, но возможная передача баллистических ракет «станет тревожным развитием событий». Тип ракет и объем поставки источники не назвали, хотя отметили, что передать их могут «в течение нескольких дней».



Bloomberg пишет, что пока ВСУ пытаются остановить наступление российских войск на востоке в Донецкой области, города и энергетическая инфраструктура подвергаются непрерывным бомбардировкам в условиях приближающейся третьей полной зимы войны.



Союзники Украины тем временем пытаются выполнить обещания, данные ранее в этом году, по укреплению систем ПВО страны, пострадавшей от войны. Несколько союзников по НАТО до сих пор не выполнили обязательства, подтвержденные на саммите альянса в Вашингтоне в июле.



С другой стороны правительство Румынии одобрило законопроект, который позволяет передать Украине ЗРК Patriot, и направило его на рассмотрение парламента, сообщило Reuters. После того как он будет принят парламентом, можно будет оперативно передать комплекс Украине.

Комплектующие США в ракетах РФ

Санкционная группа Ермака-Макфола ранее представила исследования об обходе Россией ограничений экспортного контроля в технологической и цифровой сферах. Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия.



За первые десять месяцев 2023 года западные компании поставили в Россию критически важных компонентов на общую сумму 2,9 млрд долларов. Российский военно-промышленный комплекс в значительной степени полагается на взаимосвязанные программные системы, построенные на основе Red Hat Linux. Системы Neutrino, Alt 8 SP и Astra Linux также были созданы с участием западных компаний.



По данным группы Ермака-Макфола, 81% иностранных компонентов российских ракет произведено в США, часть из них выпущены в Швейцарии (8%) и по 3,5% – в Германии и Японии.

Инфографика комплектующий компонентов российских ракет. Фото: LIGA.net

Согласно распоряжению, по меньшей мере 53 типа электронной компонентной базы (микросхемы, чипы) – иностранного производства. Речь идет о компонентах таких компаний, как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) и Cypress Semiconductor (США).



Также компоненты американского производителя интегральных микросхем и электроники AMD и разработчика электронных устройств и компьютерных компонентов Intel были обнаружены в БпЛА «Ланцет» и ракетах «Искандер».

Комплектующие в российских БпЛА и ракетах. Фото: gagadget и Reuters

В социальной сети X (Twitter) под постом Intel, в котором указывается, что «в экстренной медицинской ситуации ИИ может помочь», украинские пользователи стали задавать компании вопросы, почему ее комплектующие помогают РФ убивать жителей Украины.

Комментарии украинцев под постом Intel в сети X. Фото: скриншот

В частности, в российской ракете «Торнадо-С» обнаружили чип, изготовленный американской компанией Intel. Кроме того, для производства крылатых ракет морского базирования 3М-14 «Калибр» Россия использует не менее 45 других иностранных компонентов.



Также в составе аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» используется не менее 48 иностранных компонентов, пишет украинский Forbes. Поэтому для Украины важно получить разрешение наносить удары ракетами союзников по аэродромам России.

Решение об ударах по военным целям вглубь РФ продолжают обсуждать в США

Несмотря на то, что российские захватчики без остановки проводят обстрел Украины своими ракетами, состоящих из западных компонентов, США не меняли своей позиции относительно ударов по территории РФ ракетами ATACMS.



Запрет для Украины продолжает действовать. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан постоянно повторяет о неизменной политике США, не разрешая ВСУ использовать ATACMS для глубоких ударов по РФ.



В отличие от американских партнеров, президент Чехии Петр Павел заявил, что поражение целей на территории России является законным, поэтому Украине необходимо разрешить использовать для этого истребители F-16.



Однако уже сейчас в Reuters считают, что США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые смогут бить вглубь России, но их придется ждать несколько месяцев.



В издании говорится, что ожидается включение американской высокоточной крылатой ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM в пакет вооружений этой осенью. О чем сообщили анонимно три источника, хотя окончательное решение еще не принято.

Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии примерно 300 км внутри России, включая по меньшей мере 30 авиабаз.

Военные аэродромы РФ в радиусе 300 км. Фото: Reuters

F-16 может нести две ракеты, также их можно интегрировать для запусков с Су-24, Су-27 и МиГ-29. Дебаты вокруг JASSM и готовность администрации Байдена рассмотреть возможность ее передачи делают эту ракету последней в длинной линейке сложных вооружений, которые когда-то считались запрещенными для передачи Украине.