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Войска РФ атаковали Селидово с применением северокорейских ракет — Нацполиция

08 февраля 2024, 15:58

Войска РФ атаковали Селидово с применением северокорейских ракет — Нацполиция

Ракеты северокорейского производства использовали российские военные для ночной атаки на Селидово. Фото: Национальная полиция Украины Ракеты северокорейского производства использовали российские военные для ночной атаки на Селидово. Фото: Национальная полиция Украины

При ночном обстреле Селидово российские военные использовали ракеты северокорейского производства. Такие предварительные данные озвучила сегодня Национальная полиция Украины.

Отмечается, что войска РФ ударили по городу 8 ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом.

«По предварительной информации, Россия применила для удара ракеты КN 23 и С-300», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов погибла 50-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов спасатели. Семь человек получили ранения. Среди них — мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет.

В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 автомобилей.

Северокорейские ракеты KN-23, также известные как Hwasong-11GA, представляют собой баллистические ракеты малой дальности. По оценкам аналитиков, с боевой частью в 500 кг дальность ракеты может быть до 450 км. С более легкой боевой частью дальность может достигать 690 км.

Напомним, Северная Корея недавно предоставила России баллистические ракеты и пусковые установки для использования Москвой в войне против Украины. Об этом заявил Белый дом со ссылкой на рассекреченные данные разведки.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что российские войска выпустили, по крайней мере, одну из этих баллистических ракет по Украине 30 декабря.

По данным правоохранителей, РФ уже несколько раз применяла баллистические ракеты из КНДР для ударов по Харькову.

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