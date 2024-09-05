Ракетна загроза: Росії допомагають КНДР та Іран, США обговорюють удари ЗСУ у відповідь

Частина російської ракети, яка атакувала Київ 2 вересня. Фото: КДВА

У перший понеділок вересня після літніх канікул, Російська Федерація вчергове завдала по Україні ракетного удару, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА Shahed.

Кінець літа під ракетним обстрілом РФ

Усього за тиждень до початку навчального року країна-окупант для своєї атаки використала 184 ракети різних типів та 368 безпілотників. Своєю чергою протиповітряна оборона України змогла збити 71,2% ракет (131) та 76,9% БпЛА (283).



Росіяни використовували різні типи ракет: крилаті ракети Х-22, «Іскандер-К», Х-101, «Калібр», керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23», аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» та зенітні керовані ракети С-300/С-400.

За даними української моніторингової групи Monitor, яка веде спостереження за російською авіацією, за серпень 2024 року по території України було запущено 916 засобів ураження з яких:

680 ударних БпЛА типів «Шахед»/«Гербера». Знищено ударних БпЛА — 655 одиниць (96,32%);

115 од. крилатих ракет типів Х-101/55 та 3м14 «Калібр». З них збито 99 од. (86,09%);

45 од. балістичних ракет типів 9м723 ОТРК «Іскандер-М»/КN-23. З них збито 7 од. (15,56%);

48 од. керованих авіаційних ракет типу Х-59/69. З них збито 12 од. (25%);

9 од. аеробалістичних ракет комплексу Х47м2 «Кинджал». З них збито 2 од. (22,22%);

7 од. крилатих надзвукових ракет Х-22. З них збито 2 од. (28,57%);

5 од. крилатих ракет Р-500 9м728 ОТРК «Іскандер-К». З них збито 1 од. (20%);

4 од. протирадіолокаційних ракет Х-31П З них збито 0 од.

Загальна успішність сил ППО складає 85,26% (781 одиниць засобів повітряного нападу).



Monitor окремо виділив застосування 2687 од. планеруючих авіаційних бомб (КАБ) різних типів по містах та лінії фронту, зазначаючи, що на зниження показників результативності сил ППО впливає застосування балістичних та аеробалістичних ракет та ракет із низьким профілем польоту.

Зведення з обстрілів РФ за серпень 2024 року. Фото: Monitor

Також, за даними моніторингової групи, простежується тенденція на одночасний запуск ракет різних типів для перенавантаження сил ППО, використання великої кількості БпЛА для виснаження боєкомплектів сил ППО.



«Цілями для ворожих засобів ураження в серпні були: об'єкти енергетики, аеродромна мережа, об'єкти військового призначення, цивільні споруди», — йдеться у повідомленні Monitor.

Допомога союзників Росії із ракетами

Раніше «Новини Донбасу» писали про те, що Росія застосувала ракети виробництва Північної Кореї. Наприклад, окупанти вдарили по місту Селидове Донецької області ракетами КN-23. Спочатку обстріли північнокорейських ракет зазнали Харківська та Донецька області. Пізніше уламки КN-23 було виявлено у Київській, Полтавській та Кіровоградській.



Згідно з Офісом генпрокурора, загальна кількість виявлених правоохоронцями запусків збігається з даними розвідки, згідно з якими КНДР відправила Росії близько 50 балістичних ракет.



5 серпня уламки з північнокорейським маркуванням виявили під Києвом, а 11 серпня північнокорейська ракета зруйнувала житло цивільних осіб у Київській області, внаслідок чого загинули батько та 4-річний син, а ще троє людей отримали поранення.







У Defense Express зазначили, що після паузи в 5 місяців РФ відновила та поступово нарощує використання балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні.



Крім того, європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом передасть балістичні ракети Росії. Про це у понеділок, 2 вересня, повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.



Іран вже надав Росії сотні дронів за час повномасштабної війни проти України, але можлива передача балістичних ракет «стане тривожним розвитком подій». Тип ракет та обсяг постачання джерела не назвали, хоча зазначили, що передати їх можуть «протягом кількох днів».



Bloomberg пише, що поки ЗСУ намагаються зупинити наступ російських військ на сході в Донецькій області, міста й енергетична інфраструктура зазнають безперервних бомбардувань в умовах наближення до третьої зими повномасштабної війни.



Союзники України тим часом намагаються виконати обіцянки, дані раніше цього року, щодо зміцнення систем ППО країни, яка постраждала від війни. Декілька союзників по НАТО досі не виконали зобов'язання, підтверджені на саміті альянсу у Вашингтоні в липні.



З іншого боку, уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє передати Україні ЗРК Patriot, і направив його на розгляд парламенту. Після того, як його буде розглянуто парламентом, можна буде оперативно передати комплекс Україні.

Комплектуючі з США у ракетах РФ

Санкційна група Єрмака-Макфола раніше представила дослідження про обхід Росією обмежень експортного контролю у технологічній та цифровій сферах. Продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної чи трофейної російської зброї.



За перші десять місяців 2023 року західні компанії поставили до Росії критично важливих компонентів на загальну суму 2,9 млрд доларів. Російський військово-промисловий комплекс значною мірою покладається на взаємопов’язані програмні системи, побудовані на основі Red Hat Linux. Системи Neutrino, Alt 8 SP та Astra Linux також були створені за участю західних компаній.



За даними групи Єрмака-Макфола, 81% іноземних компонентів російських ракет вироблено в США, частина з них випущена у Швейцарії (8%) і по 3,5% — у Німеччині та Японії.

Інфографіка компонентів російських ракет. Фото: LIGA.net

Згідно з розпорядженням, щонайменше 53 типи електронної компонентної бази (мікросхеми, чіпи) — іноземного виробництва. Йдеться про компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).



Також компоненти американського виробника інтегрованих мікросхем та електроніки AMD та розробника електронних пристроїв та комп'ютерних компонентів Intel були виявлені у БпЛА «Ланцет» та ракетах «Іскандер».

Комплектуючі в російських БПЛА та ракетах. Фото: gagadget та Reuters

У соціальній мережі X (Twitter) під постом Intel, в якому вказується, що «в екстреній медичній ситуації ШІ може допомогти», українські користувачі почали ставити компанії питання, чому її чіпи допомагають РФ вбивати українців.

Коментарі українців під постом Intel у мережі X. Фото: скріншот

Зокрема, в російській ракеті «Торнадо-С» виявили чіп, виготовлений американською компанією Intel. Крім того, для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 «Калібр» Росія використовує не менше 45 інших іноземних компонентів.



Також у складі аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» використовується щонайменше 48 іноземних компонентів, пише українська Forbes. Тому для України важливо отримати дозвіл завдавати ударів ракетами союзників по аеродромах Росії.

Рішення про удари по військових цілях углиб РФ продовжують обговорювати в США

Попри те, що російські загарбники без зупинки проводять обстріл України своїми ракетами, що складаються із західних компонентів, Сполучені Штати Америки не змінювали свою позицію щодо ударів по території РФ ракетами ATACMS.



Заборона для України продовжує діяти. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван постійно повторює про незмінну політику США, не дозволяючи ЗСУ використовувати ATACMS для глибоких ударів по РФ.



На відміну від американських партнерів президент Чехії Петр Павел заявив, що ураження цілей на території Росії є законною, тому Україні необхідно дозволити використовувати для цього винищувачі F-16.



Проте вже зараз у Reuters вважають, що США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які зможуть бити вглиб Росії, але на них доведеться чекати кілька місяців.



У виданні йдеться, що очікується включення американської високоточної крилатої ракети класу «повітря - поверхня» AGM-158 JASSM до пакета озброєнь цієї осені. Про що повідомили анонімно три джерела, хоча остаточного рішення ще не ухвалено.

Ракета JASSM може дозволити Україні вражати цілі на відстані приблизно 300 км у Росії, включаючи щонайменше 30 авіабаз.

Військові аеродроми РФ у радіусі 300 км. Фото: Reuters

F-16 може нести дві ракети, також їх можна інтегрувати для запусків із Су-24, Су-27 та МіГ-29. Дебати навколо JASSM та готовність адміністрації Байдена розглянути можливість її передачі роблять цю ракету останньою у довгій лінійці складних озброєнь, які колись вважалися забороненими для передачі Україні.