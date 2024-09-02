Силы ПВО Украины сбили 22 ракеты и 20 «Шахедов»

Повреждения в Киеве после ракетной атаки оккупантов РФ. Фото: КГВА

В ночь на 02 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» с южного направления. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

16 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей;

14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл;

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл;

1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл;

23 ударные БпЛА «Shahed-131/136» из Приморско-Ахтарска - РФ.

В результате боевой работы Сил обороны Украины сбито:

9 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА «Shahed-131/136».

В командовании ВС ВСУ отметили, что в результате активного противодействия, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.



«Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях», — говорится в сообщении Воздушных Сил.



Напомним, войска РФ обстреляли Харьков, также армия российских захватчиков 19 раз подвергала атаке населенные пункты Донецкой области за сутки.