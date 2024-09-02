Силы ПВО Украины сбили 22 ракеты и 20 «Шахедов»

В ночь на 02 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» с южного направления. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:
В результате боевой работы Сил обороны Украины сбито:
В командовании ВС ВСУ отметили, что в результате активного противодействия, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.
«Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях», — говорится в сообщении Воздушных Сил.
Напомним, войска РФ обстреляли Харьков, также армия российских захватчиков 19 раз подвергала атаке населенные пункты Донецкой области за сутки.
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