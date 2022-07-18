«ЛНР» назначила боевика руководить Лисичанском

Андрей Скорый. Фото: ЛИЦ

Боевик группировки «ЛНР» Андрей Скорый стал «исполняющим обязанности главы администрации» города Лисичанск. Об этом сообщает «Луганский информцентр».



Скорый рассказал, что является ветераном войны в Афганистане, с 2006 по 2008 год был заместителем городского головы Лисичанска.



«После этого был предпринимателем, потом — замдиректора шахты и с [должности] замдиректора шахты ушел на войну. С 2014 года и по сей день я служу в Народной милиции, сначала в 6-м полку командиром 1-го батальона, затем — командир бригады», — ометил он.



Скорый сообщил, что участвовал в боях за Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасную, Светлодарск и поселкок Мироновский.



В Украине Скорого разыскивает полиция по статье 260 часть 2 Уголовного кодекса — «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

3 июля стало известно, что украинские военные отошли с позиций в Лисичанске после тяжелых боев. Город перешел под контроль российским военным и группировке «ЛНР».