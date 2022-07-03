ВСУ вышли из Лисичанска после тяжелых боев — Генштаб

Украинские военные отошли с позиций в Лисичанске. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что в условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было принято решение об уходе.



«Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, нужны материально-технические ресурсы... Мы вернемся и обязательно победим!» — подчеркнули в Генштабе.