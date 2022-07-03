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ВСУ вышли из Лисичанска после тяжелых боев — Генштаб

03 июля 2022, 19:57

ВСУ вышли из Лисичанска после тяжелых боев — Генштаб

Украинские военные отошли с позиций в Лисичанске. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было принято решение об уходе.

«Мы продолжаем борьбу. К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма, нужны материально-технические ресурсы... Мы вернемся и обязательно победим!» — подчеркнули в Генштабе.

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