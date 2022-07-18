«ЛНР» призначила бойовика керувати Лисичанськом

18 липня 2022, 14:32

«ЛНР» призначила бойовика керувати Лисичанськом

Андрій Скорий. Фото: ЛИЦ Андрій Скорий. Фото: ЛИЦ

Бойовик угруповання «ЛНР» Андрій Скорий став «виконувачем обов’язків голови адміністрації» міста Лисичанськ. Про це повідомляє «Луганський інформцентр».

Скорий розповів, що є ветераном війни в Афганістані, з 2006 до 2008 року був заступником міського голови Лисичанська.

«Після цього був підприємцем, потім — заступник директора шахти і з [посади] заступник директора шахти пішов на війну. З 2014 року і до цього дня я служу в Народній міліції, спочатку у 6-му полку командиром 1-го батальйону, потім командир бригади», — зауважив він.

Скорий повідомив, що брав участь у боях за Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну, Світлодарськ та селище Миронівський.

В Україні Скорого розшукує поліція за статтею 260 частина 2 Кримінального кодексу — «Створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань».

3 липня стало відомо, що українські військові відійшли з позицій у Лисичанську після тяжких боїв. Місто перейшло під контроль російським військовим та угрупованню «ЛНР».

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