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Оккупанты Мариуполя усилили проверки жителей города — Андрющенко

18 июля 2022, 16:57

Оккупанты Мариуполя усилили проверки жителей города — Андрющенко

Войска РФ в оккупированном Мариуполе усилили проверки и фильтрацию оставшихся в городе жителей, есть случаи задержания. Об этом сообщил и оппубликовал видео задержания мариупольцев советник мэра города Петра Андрющенко.

«Прямо сейчас в районе улицы Межевая Левобережного района оккупанты проводят агрессивную проверку документов и фильтрационные мероприятия. Сообщите близким по возможности обходить и без необходимости не выходить на улицу», - предупредил он в своём Telegram.

Андрющенко также сообщил, что 17 июля в районе парка Гурова войска РФ задержали и увезли в неизвестном направлении 22-летнюю девушку за сине-желтые ленты в волосах, родные долго не могли установить её местоположение, но сегодня она уже нашлась. Теперь семья думает об эвакуации.

Ранее, напомним, стало известно, что оккупанты в Мариуполе получили приказ от российских кураторов провести скрытую мобилизацию украинцев в захваченном городе.

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