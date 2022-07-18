Окупанти Маріуполя посилили перевірки мешканців міста — Андрющенко

Війська РФ в окупованому Маріуполі посилили перевірки і фільтрацію жителів, що залишилися в місті, є випадки затримання. Про це повідомив та опублікував відео затримання маріупольців радник мера міста Петро Андрющенко.



«Прямо зараз в районі вул. Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи. Повідомьте близьких за можливості оминати та без потреби не виходити на вулицю», - попередив він у своєму Telegram.



Андрющенко також нагадав, що 17 липня в районі парку Гурова війська РФ затримали та відвезли у невідомому напрямку 22-річну дівчину за синьо-жовті стрічки у волоссі, рідні довго не могли встановити її місцезнаходження, але сьогодні вона вже знайшлася. Тепер родина думає про евакуацію.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що окупанти у Маріуполі отримали наказ від російських кураторів провести приховану мобілізацію українців у захопленому місті.