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Оккупантам Мариуполя приказали провести скрытую мобилизацию — мэр города Бойченко

18 июля 2022, 15:47

Оккупантам Мариуполя приказали провести скрытую мобилизацию — мэр города Бойченко

Оккупанты Мариуполя получили приказ от российских кураторов провести скрытую мобилизацию мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Отмечается, что «донецкие» возмущаются нежеланием мариупольцев идти в добровольцы – защищать «молодую республику» и «освобождать» другие города Украины».

Начало же открытой мобилизации, по данным горсовета Мариуполя, запланировано на середину сентября – после проведения «референдума» о присоединении к РФ. Также сообщается, что в первую очередь, мобилизуют студентов «университетов», неквалифицированных рабочих комбината, сотрудников полиции и освобожденных из пунктов фильтрации.

Также в горсовете Мариуполя говорят, что скрытая мобилизация уже идет, с помощью объявлений о вакансиях, «как это делали в Донецке», ищут «работников» для «МЧС» и Приазовской колонии.

«Армия врага понесла большие потери, поэтому сейчас россия пытается мобилизовать мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Это их попытка усилить свои позиции. Но уже сейчас они понимают, что победа нашего государства – это только вопрос времени. Как и освобождение Мариуполя. Обращаюсь к находящимся в городе мариупольцам, не поддавайтесь российской пропаганде и избегайте трудоустройства там, откуда вас бросят на «фронт» умирать. С каждым днем ​​победа Украины все ближе и наш Мариуполь обязательно будет освобожден», - заявил мэр города Вадим Бойченко.

Ранее Мариупольский городской совет опубликовал фото с оккупированного города, на котором молодой человек вышел на площадь возле разбомбленного российской армией здания Драматического театра с флагом Украины.

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